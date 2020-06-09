"Собянина обнулили". Москвичи об отмене режима самоизоляции

Самоизоляция и пропускной режим в Москве с 9 июня отменены - об этом горожане узнали накануне из обращения мэра Собянина. К жизни город будет возвращаться постепенно: пока что заработали парикмахерские, салоны красоты и ветеринарные клиники, с 16 июня откроются музеи и веранды кафе, а полностью кафе и рестораны заработают с 23 июня.

На сайте мэра в разделе "Личный блог" появилась заметка, озаглавленная "Возвращение к нормальной жизни. Отмена самоизоляции и пропусков". В ней утверждается, что заболеваемость пошла на спад:

В подавляющем большинстве москвичи ответственно выполняли рекомендации и ограничительные требования. В результате общих усилий – и врачей, и горожан – нам удалось миновать катастрофы, и последовательно – день за днем – начать побеждать коронавирус.

Уже несколько недель – медленно, но верно – пандемия идет на спад. Снижается количество новых случаев заражения, из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки.

Все это позволяет шаг за шагом переходить к нормальной жизни.

Заявления мэра в соцсетях встретили скептическими комментариями.

Владимир Варфоломеев

Как же мы теперь без пропусков и графиков-то? Только начали привыкать к палочной дисциплине, как снова, оказывается, можно ходить куда и когда хочешь. Хаос какой-то.

Максим Тихонов

Но если коронавирусу с завтрашнего дня приказали не существовать, то почему этого не сделали раньше?!

Михаил Шнейдер

«Уже с завтрашнего дня, 9 июня — отменяются самоизоляция и пропускной режим. Вместе с ними отменяется и график прогулок. Жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места», — написал Собянин на своем личном сайте.

Все кладбища тоже будут открыты.

Роман Доброхотов

Ну слава богу, раз карантин сняли, значит эпидемии больше нет! Можно вздохнуть спокойно. И не через маску. Новым мэром Москвы на некоторое время станет Чарльз Дарвин.

Подавляющее большинство комментаторов не сомневается в том, что о спаде заболеваемости московские власти объявили ради президента, которому очень нужно провести голосование по поправкам и парад Победы. Многие при этом считают, что Сергею Собянину пришлось наступить на горло собственной песне.

Алексей Нарышкин

Цифровой лагерь, гуд бай! Ну здорово, что тут еще сказать. Признайтесь, вы тоже не ожидали, что вот уже прям завтра и кафешки с верандами, и парикмахерские откроются, и много чего еще. Никаких пропусков. Прогулки домами (я вот ни разу и не погулял с соседями) - на фиг.

Слава Собянину! Одним словом.

Но вот я смотрю на даты снятия всех этих оков. Последний этап, последний рубеж - 23 июня. А на следующий день уже и парад победы, а на следующий день и голосование начинается. И кто-то вредный, гадкий внутри, которому, как подметил народный артист Миронов "лишь бы обосрать", говорит:

Не закончилось ничего, это они конституцию это многострадальную хотят принять поскорее. Вот и подвели по числам. Кто посмеет слово сказать про марширующих по Красной площади и к участкам, что это их Путин на убой ведет.

Нет. Путин - хороший, это же Собянин, мэр ваш все ограничения снял, вот с него и спросите, если статистика вверх опять полезет.

Хитрецы!

Сергей Ерженков

Собянина обнулили

Кирилл Мартынов

Константину Ремчукову в должности "главы Общественной палаты города" доверили миссию заявить о том, что в разгар эпидемии Москве приказано жить нормально и ни о чем не волноваться.

Это означает дословно следующее: "московская мэрия в ужасе от происходящего, и считает, что действия Кремля безумны, но ее продавили, чтобы был парад и обнуление".

Роман Должанский

Изнасиловали бедного ССС. Слишком он все-таки человечен для этой должности. Но ему зачтется — он спас много жизней. А душегубы все равно сильнее.

Эль Мюрид

Подготовка к голосованию под лозунгом «Путина ещё на 12 лет» признана гораздо более важным событием. Не до эпидемии, все на участки.

Пропуска, кстати, ввели, когда в день регистрировали 1500 заболевших. Сейчас - 2 тысячи.

Л - логика

Глеб Морев

В каком-то смысле Путин играет ва-банк: к 1 июля последствия снятия карантина как раз дадут о себе знать в полную силу. Или не дадут. Поглядим (на себе), изменила ли ему удача.

Дмитрий Навоша

А 1 июля в 20:00 всех обратно на карантин

Марат Гельман

Заболевает каждый день столько же, а изоляция объявлена прекращенной.

Решили значит таким образом кризис пенсионной системы решить. Голосование тут тоже в тему. Проголосовал за Путина, долг исполнил, можешь и помирать, чтоб пенсию на тебя государство не тратило.

Вот мне кажется, что это и есть тот самый «чёрный день» на который люди откладывают. Надо уволиться или взять отпуск и досидеть все таки, не поддаваться указаниям начальства.

А нам валить все таки из Москвы. Любым способом.

Николай Травкин

Освободили москвичей от самоизоляции, а вместо радости у них подозрения в подвохе. Мол, выпихнули прямо под коронавирусные пули исключительно для явки на голосование. Собянину не верят, говорят, на него Кремль надавил.

Чтобы опровергнуть злой умысел - выход один. У Путина рейтинг доверия за 70%, как убеждает Песков, ссылаясь на социологов. Москвичей выпускают с завтрашнего дня и, вот, Путин с Собяниным выходят к народу на Красную площадь, тепло общаются, интересуются здоровьем, не надо ли ещё чем помочь. В общем, всем своим поведением демонстрируют, что пандемия закончилась и боятся больше нечего. Ну и, разумеется, никаких больше совещаний с членами правительства по скайпу. Только вживую. Они же тоже все москвичи, значит безопасны.

В этом случае горожане уверуют в победу над заразой, скажут, наш-то - Путин - каков! Опять всех, даже коронавирус, переиграл и дадут ему 80% за обнуление!

Виктор Шендерович

Как я дистанцировался и берегся до собянинского указа, так буду это делать и сейчас. И вам советую.

Плановым и предсказуемым образом на наших глазах совершается смертельно опасное негодяйство: они легитимизируют "голосование" по Конституции, огласят уже утвержденные цифры, окопаются у власти, а там - опаньки - пошла вторая волна коронавируса, ну что ж поделать, пандемия...

Во сколько именно человеческих жизней обойдется России вся эта уголовка, не знаю, но, разумеется, реальность будет снова закатана под асфальт официальной статистики... Все в рамках наших, прости господи, традиционных ценностей: "бабы еще нарожают".

Стыд и тоска.

Антон Орех

Будьте готовы к тому, что с завтрашнего дня уже никому не будет дела до статистики заболеваемости и смертности, что эти цифры станут фальсифицировать, как протоколы на выборах. Путин поначалу растерялся, засел в каком-то логове и появлялся раз в месяц с бессвязными речами. Но теперь он взял себя в руки и снова решил, что он тут главный и никакой вирус ему не может помешать. Я отчасти сочувствую Собянину. При всех перекосах, глупости и несуразности очень многих решений, в Москве действительно пытались что-то сделать еще и для москвичей, а не только рубили штрафы и устраивали слежку за гражданами. Собянин первым понял, что коронавирус – это не ерунда. Именно поэтому Москва вышла из ситуации с гораздо меньшими потерями, чем могли быть. Но ты можешь быть каким угодно славным парнем, однако ты не можешь идти против системы, если хочешь в этой системе работать.

Поэтому Сергей Собянин, который еще недавно хотел продлевать карантин на долгие недели, ждать вакцину и падения заражаемости, пока новых больных будут не тысячи, а десятки, выглядит сегодня максимально нелепо. Как будто он просто махнул на всё рукой – мол, делайте уже, что хотите. Цифры заболеваемости не снижаются ни в России, ни в Москве. К моменту отмены ограничений в столице как раз будет ровно 200 тысяч. Но оставлять всё как есть оказалось уже невозможно. Потому что парад и поправки. И потому что люди устали. Но устали они не только и не столько от сидения дома, а от того, что не понимают, чего ждать и как жить дальше. Нормальной помощи от государства так и не пришло. Чрезвычайная ситуация так и не была объявлена, а это значит, что всё происходящее формально вообще не является форс-мажором.

Миллионы людей потеряли и еще потеряют работу, тысячи предприятий и фирм разорились и разорятся. Вот поэтому людям стало уже плевать на ограничения. А теперь и ограничений нет. Старики, «хроники», вообще все могут идти куда хочешь, делать, что угодно. К параду даже бассейны откроют с ресторанами. На фоне тысяч заболевших каждый день и десятков трупов. Отныне вопрос выживания становится персонально вашей заботой. Расскажите-ка о победе над вирусом тем, чьи родные умрут прямо сегодня, и тем медикам, которые по прежнему вкалывают в больницах в адских условиях. Поэтому, нечего праздновать и радоваться нечему. И если у вас есть возможность – оставайтесь дома и берегите себя втрое сильнее, чем прежде.

Сергей Пархоменко

Ну в общем, что с обнулением президентских сроков, что с отменой карантинных ограничений в Москве получилось одинаково.

Сначала задумывалось тонко, изящно, виртуозно, деликатно с хитрым комбинационным подвывертом.

А потом все равно получилось дубиной по голове: грубо, нагло и безграмотно.

Ровно как в том великом стишке нашего детства:

На виноградниках Шабли

Три кавалера дам пленяли.

Сначала им стихи читали,

А после все-таки ****.

Эх... Что-то не родит земля русская своих Макиавелли и Мазарини... Сплошные Микулы Селяниновичи с кольями из плетня.

На снятие ограничений могло повлиять и то, что горожане демонстративно отказывались их соблюдать.

Сергей Ерженков

Ну все, никаких пропусков и прогулок по расписанию. Режим самоизоляции, пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня. То есть уже завтра.

Вчера наш Кузьминский парк был переполнен. Всю ночь под нашими окнами пели и плясали сразу несколько компаний и жужжали мотоциклисты. И ни одного мента. Люди по сути проявили гражданское неповиновение. А власть вынуждена была вилять хвостом за собакой. Любопытно, что обьявил об отмене режима не сам Собянин, который его вводил. Похоже, совсем его задвинули.

Александр Плющев

Режим самоизоляции отменён москвичами явочным порядком, для этого достаточно было пройтись по улицам города в последние два дня.

Даже до 14-го, как вчера предполагали, ждать не стали. Вообще, ощущение, что Собянин психанул и сказал: «Да вертитесь, как хотите, если к 1 июля тут будет по 5 тысяч заболевших в день, не ко мне вопросы, снимайте всё, хоть завтра».

Достаточно на цифры посмотреть: ежедневное число заражающихся в Москве сейчас несколько выше, чем был, когда вводили самую бессмысленную меру — пропуска (15 апреля). Тогда в день в среднем заражалось 1500 человек, сейчас — около 2 тысяч.

Другое дело, что возможностей сохранять меры у мэра особо и не осталось: ресурс климатического оружия закончился, ресурса контролировать ограничения нет, из Кремля давят, чтобы скорее отменяли, тут хочешь не хочешь отменишь.

Сергей Марков

Причина отмены графика прогулок- полное их игнорирование москвичами и неспособность мэрии заставить милицию заставить москвичей выполнять эти правила, которые никому не кажутся правильными. Потому что цифры заболевших остались прежними, 1900 в день. Ну и рост разумности мэрии, после того, как они почитали мой вчерашний пост. Шучю. Собянин выступил и фактически признал, что мы правы, требуя отменить ненужные ограничения.

Сейчас все усилия необходимо сосредоточить на соблюдение социальной дистанции, прежде всего ношение масок в транспорте и в магазинах. Москва не должна расслабиться и допустить вторую волну эпидемии, которая сейчас возвращается во многих странах.

Пока эпидемия прекращена только в Новой Зеландии, где уже 2 недели нет ни одного заболевшего.

А в Москве нужно обязать магазины не обслуживать покупателей без масок и перчаток. И штрафовать те магазины, где есть люди без масок. Жестче надо, жестче!

Андрей Десницкий

Во-первых, пандемия никуда не делась и я полагаю, что надо соблюдать максимальную осторожность уже не потому, что велят власти, а потому что надо.

А во-вторых, мы видим, что когда народ массово забивает на распоряжения власти, власть их отменяет. Ну не гуляет народ по расписанию.

Пригодится на будущее как ценный опыт.

Кто-то по привычке ждет от мэрии новых штрафов.

И не зря: приложения по выписыванию пропусков и штрафов, кажется, еще не в курсе последних веяний.

Так или иначе, многие намерены и дальше ограничивать себя в общении и поездках уже по собственной инициативе.

Владимир Варфоломеев

Спасение утопающих в очередной раз оказалось делом самих граждан. Ну что ж, многим из нас не привыкать. В общем, мой личный план действий в условиях снятия государственного карантина примерно такой:

- людей на улице обходить ещё дальше, чем прежде;

- не посещать ни музеи, ни фитнес-клубы;

- не вспоминать про кафе и рестораны;

- избегать общественного транспорта;

- маски оставить только для мест тесного общения с другими людьми, а перчатки - сразу в топку.

Кажется, ничего важного не забыл.

Роман Должанский

Вот теперь-то и нужно начинать строго соблюдать самоизоляцию и дистанцирование.

Алексей Крижевский

Помните, как в конце марта все нормальные люди умоляли ввести карантин? Какого черта нельзя было подождать неделю, вместо того, чтобы подбрасывать огонек на радость шипастой заразе? Врачи соскучились по работе без выходным? Всем очень весело, особенно рады вирусы. Давайте-ка счастливчик Крижевский, отделавшийся легким дискомфортом в легких, пятью днями тяжелой головы и карантином до 14 июня минимум, вас немного попугает – это и в легкой форме страшноватая штука, особенно с учетом того, что никогда не знаешь, когда и как тебя звезданет, и в каждый момент трясешься. Как верно пишет Roman Dolzhanskiy, а вот теперь - сидите дома и соблюдайте самоизоляцию.

Евгений Фельдман

Писал про это много раз, и важно повторить.

За исключением пары моментов смутного просветления, государство на всех уровнях решило сделать вид, что коронавируса не существует, и решает какие-то свои задачи, а не защищает нас.

Отмена карантина в Москве не означает, что эпидемия побеждена или что теперь-то все можно.

Наоборот — персональные риски для каждого из читающих этот текст прямо сейчас максимальны. Да, медицинская система не перегружена, но десятки тысяч носителей прямо сейчас ходят по улицам.

И если государство прикидывается шлангом, меры остается предпринимать только и исключительно самим горожанам.

Пожалуйста, не выходите из дома, если можете; особенно если вам больше 65, или если вы живете с кем-то этого возраста; если вам нужно ехать на работу — выбирайте велосипед, а не автобус, и автобус, а не метро; соблюдайте дистанцию; носите медицинскую маску. Если вы руководите офисом, сохраните своим сотрудникам возможность работы из дома; если вы организуете мероприятия — подумайте, можно ли их отменить.

Короче говоря, постарайтесь, пожалуйста, продолжать минимизировать количество контактов с окружающими.

Это важная часть моего дохода, но мы до вакцины НЕ будем проводить оффлайн-презентации журнала и НЕ будем участвовать в ярмарках.

Я сам собираюсь продолжать сидеть дома.

Милена Орлова

Люди, хочу вам кое-что сказать. Вчера я разговаривала с одним врачом, которому свято верю -- не буду называть ни имени, ни специальности, ни больницы, где он работает. Это очень большая федеральная больница. Этот врач, скажем коротко, спас меня. За несколько лет общения ни разу не было такого, чтобы я догадалась -- врач в растерянности. Не буду писать, что это сильный человек, и так понятно. В общем, вчера разговаривала с ним и он в растерянности и страшной печали. Реанимация забита больными с ковидом, очень много тяжело заболевших врачей. И он мне говорит -- умоляю, не верьте, что эпидемия кончилась, чтоб вам ни говорили. Берегите себя! Знаю, что отношение к карантину и вообще к этой эпидемии у всех разное, но считаю своим долгом передать месседж из медицинских кругов -- не верьте, что эпидемия кончилась. Берегите себя

Александр Фельдман

Режим самоизоляции с 9 июня снимается.

Но режим самосохранения — самосохраняется. Маскам-перчаткам быть.

И только принципиальные противники ограничений празднуют однозначную победу.

Александр Кынев

Карантинщики приуныли. Им не нравится, что каждый сам для себя будет решать, какие ему себя вести. На то она и свобода, чтобы человек сам за себя решал, а не администрация концлагеря. А так хотелось всех защитить насильно. Последний раз жителей страны насильно попытались сделать счастливыми в 1917, и из насильного "счастья' ничего хорошего не вышло. Идеи насильного счастья никогда не ведут ни к чему хорошему

Михаил Виноградов

В общественном мнении снова никто не проиграл и не победил.

Ковид-диссиденты получили подтверждение, что не надо было ничего вводить и все это надуманно. Сторонники карантина не почувствовали себя уязвленными и не фрустрируют, что у них отняли самое дорогое – карантин и самоизоляцию. Батлов между ними, вероятно, не случится.

В обществе (по крайней мере в мегаполисах) на смену страху пришла усталость с элементами раздражения (не в отношении кого-то – а вообще).

Следующий вопрос – будет ли «нормализация» происходить плавно или сопровождаться спонтанными выплесками накопившейся энергии. И (если выплески будут) насколько они выплески будут притягательны для зрителей.

Усталость – притягательная штука. Но она скучнее страха и поэтому ее сложнее в себе культивировать.

В то же время многие москвичи встретили отмену ограничений с искренним восторгом.

Екатерина Винокурова

ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ ОТМЕНЕН!!!!!!!!!! ГРАФИК ПРОГУЛОК ОТМЕНЕН!!!!!!!!

Господи, я сейчас расплачусь, неужели все закончилось. Неужели - маникюр, парикмахерская, привести себя снова в чувство, а через две недели - уже обнять любимые тренажеры???? Неужели, неужели, неужели.

ОЙ, и даже зоопарк скоро открывают!!!

Антон Красовский

Интересно, сколько человек из тех, что воют сейчас по поводу конца карантина, уже забронировали на завтра парикмахерские и маникюрные салоны, а на 16-е столик на открытой веранде?

Для кого-то, правда, почти ничего не изменится.

Василий Эсманов

Единственное, как изменится моя жизнь после карантина: я иногда планирую идти домой пьяным по бульвару, а не от дивана к кровати.

А кто-то уже ностальгирует по карантину.

Илья Красильщик

Так, ну раз самоизоляция всё, должен сказать, что мы с вами потом годами будем вспоминать это самоизолированное время с дикой ностальгией. Мы никуда не спешили! Мы меньше нервничали! Мы больше спали! Мы занялись домом, у нас было время подумать, у нас вообще было свободное время. Прощай, удивительное время, наконец-то ты заканчиваешься, тебя будет не хватать.