После ДТП с Михаилом Ефремовым возбуждено еще одно дело

В рамках расследования дела о ДТП с участием актёра Михаила Ефремова возбуждено новое уголовное дело - о сбыте наркотиков.

"В ходе следствия установлен факт сбыта водителю неустановленными лицами наркотических средств", - сообщил в среду начальник пресс-службы московского управления полиции Владимир Васенин. Уголовное дело в отношении Ефремова передано в Главное следственное управление Главного управления МВД по российской столице.

По данным следствия, 8 июня актёр стал виновником аварии в Москве, на Смоленской площади. На своём джипе "Град-Чероки" Михаил Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль "Лада" с фургоном. Утром на следующий день водитель "Лады" Сергей Захаров, работавший курьером продовольственного интернет-магазина, скончался в больнице.

Во вторник суд отправил Ефремова под домашний арест. Вину он признал.

Медицинское освидетельствование показало, что в момент аварии актёр находился в состоянии алкогольного опьянения. 10 июня в московской прокуратуре заявили, что экспертиза показала и наличие в организме наркотиков. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.