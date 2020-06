"Оправдать невозможно". Cоцсети об аварии с участием Ефремова

В последние сутки все темы, волновавшие до этого сетевую общественность, отступили на второй план – их вытеснила авария на Садовом кольце с участием актера Михаила Ефремова, который в пьяном виде выехал на своем внедорожнике на встречную полосу и на полной скорости врезался в грузовичок службы доставки продуктов "Деликатеска". Водителя грузовичка Сергея Захарова спасти не удалось.

Некоторые комментаторы по неизвестной причине заранее решили, что либеральная общественность будет вступаться за Ефремова, и выступили с осуждением защитников.

Сергей Шмидт

Либеральная интеллигенция, наверное, простит Михаила Олеговича. Все-таки он ее сценическо-политический кумир, "Гражданин поэт", противник "крымнаша" и все такое. А на гражданской войне своих не бросают.

Остальные – наверное, нет. Не простят.

Иван Преображенский

Эти таинственные люди, которые критикуют защитников актера Ефремова (не вижу ни одного защитника) они или полезные дураки или подонки на зарплате.

Никакой защиты Ефремова в публичном пространстве нет, в отличие, например, от державного дегегерата и убийцы доцента Соколова.

Эти разговоры про защитников, которых нет – искусственно навязанный дискурс, уравнивающий либерала/противника путинского плебисцита/противника смертной казни/ (другие варианты можете добавить) с защитником алкоголика-актера, который, сука, водил пьяным и получит срок за убийство, заслуженное наказание. Классический фэповский прием, на которых нынешняя власть строит все свое манипулирование общественным мнением.

Защитников действительно не нашлось даже среди знакомых и друзей Ефремова – если не путать защиту с сочувствием, которое во многих постах действительно звучит. Трагедию, виновником которой стал актер, многие воспринимают как закономерный итог его многолетней алкогольной зависимости.

Роман Волобуев

Магическое мышление всё-таки предательская штука. Будь ты сто раз атеист, всё равно есть эта вера дебильная, что если человека бог в макушку поцеловал, он всегда пройдет по краю: и ему ничего не будет и сам он настоящего зла никому не сделает – потому что он один такой и таких судьба бережёт. Но бога нет, одна <гадская> органика вокруг. Ужасно жалко.

Ксения Ларина

Все пишут про Мишу Ефремова. Кто как. А я не могу никаких слов подобрать.

Один раз Мишка пришёл на запись передачи в очень плохом состоянии. Я тогда в телевизоре ещё служила. Буквально накануне нашей записи пришла страшная весть о внезапной трагической смерти Серёжи Шкаликова. Мы сидели в гримерке и молчали. Мишка улыбался, на сером его лице капли пота застыли, как слёзы. «Ты понимаешь, что это тебе метка, последнее предупреждение?» – спрашиваю, толкаю в плечи. «Понимаю». Смотрит в стол. Руки трясутся. Курим.

Его всегда хотелось оградить, спрятать от беды. Я знаю, что всем его близким друзьям знакомо это чувство. И его женщинам. И его детям. И каждого когда-то и не раз охватывало отчаяние бессилия и злобы от невозможности исправить, спасти, уберечь, излечить... Вот он такой неисправимый любимый и ненавидимый человек.

Беда и горе, страшное горе. И не скажешь, что это трагическая случайность. Трагическая случайность – это гибель курьера Деликатески, человека, случайно оказавшегося на пути несущейся в него пьяной машины. Мог быть он, а мог быть кто-то другой, или даже несколько других.. А оказался он, Сергей Захаров.

Ужас мгновения, которое переворачивает жизнь, раскалывает ее на до и после. Горе разбитой семьи, потерявшей близкого. И разбитая человеческая судьба.

Знаю точно, что Миша все бы отдал, чтобы промотать эту пленку назад и переснять этот дубль. Чтоб был другой финал. Но другого уже не будет. Придётся жить с этим. И справляться с ним.

Вадим Жук

Я потрясён, обескуражен, возмущён произошедшим с Михаилом Ефремовым.

Какой блестящий актёр. Какой яркий человек

Никакой талант, никакая общественная позиция не оправдывают его.

Его ждёт заслуженное наказание.

А как ещё?

Какой тяжкий порок весёлое безалаберное пьянство.

Как долго он сходит нам с рук, как жестоко показывает зубы.

Теперь всё равно к какому ты принадлежал лагерю.

И не стоит это ни подчёркивать, ни спекулировать этим.

Убийца. И самоубийца.

Сергей Пархоменко

Мишу я не оправдываю, оправдать его невозможно. Человека, который погиб, не вернуть, и в гибели его Миша виноват, и этого человека, его семью, детей очень жалко. Хотя слово "жалко", конечно, совершенно сюда не подходит, но другое не могу сейчас придумать.

Конечно, все страшно нелепо – и самое нелепое то, что у него вообще до сих пор была машина, и от этой машины ключи. Зачем? В современном городе без машины так легко обходиться. А человек, который знает за собой этот недуг, просто обязан запретить себе водить в принципе. Это ведь не физиологическая аддикция, от этого отказаться физически не сложно.

Я думаю, водка была проклятием всей Мишиной жизни. Водка сломала страшно много дорогого ему, унесла у него страшно много важного. Теперь вот унесла и остаток самой его жизни.

Я бы очень хотел когда-нибудь еще увидеть его живым.

И я ненавижу тех, кто сейчас позерствует, издевается и злорадствует. Когда-нибудь каждый из них обязательно переживет что-то такое, что чувствую сейчас я.

Большинство комментаторов выступает еще более бескомпромиссно.

Ефим Шифрин

Часть друзей в моей ленте искренне сокрушается из-за того, что всеобщее негодование по поводу непредумышленного, но очевидного убийства невинного человека, затопило и былые успехи его убийцы, и подвергло сомнению его несомненный и бесспорный для меня актерский талант.

Я уверен, что обратной стороной человеческого горя всегда выступает ненависть, направленная против тех, кто его причинил. И каким бы нелепым ни показалось это сравнение, но ни одаренность немецкой нации, ни её огромные достижения в мировой культуре не могли не вызвать вскипевшую когда-то волной ярость, в которой, конечно же, на время утонули и преклонение перед прекрасной музыкой и чудесными стихами, и самим языком, провинившимся перед человечеством лишь в том, что на нем отдавались самые бесчеловечные приказы.

Жалеть можно и нужно всех, но разве убийц при этом постыдно ненавидеть?

Николай Полозов

Прочитал ужасную новость о ДТП с участием Михаила Ефремова.

Безотносительно персоналий, имею по этому поводу абсолютно жесткую позицию – после любой выпивки за руль нельзя садиться ни при каких обстоятельствах, никогда.

Илья Файбисович

Вы уж меня извините, не буду я делать никаких положенных отечественных оговорок о великих актерских работах, специфике российских судов, тюрем и так далее. Хотелось бы, чтобы Михаил Ефремов сел в одну из этих тюрем и как следует там посидел. Заодно авось протрезвеет.

Ставят под вопрос и оппозиционность Ефремова.

Игорь Эйдман

Не вижу никакого противоречия между участием Ефремова в проекте "Гражданин поэт" и вчерашний трагедией. Ефремов – великолепный актер, но не надо делать из него падшего ангела. Гламурная оппозиция, полупьяный стёб над властью – хорошо продаётся. Чёс по миру с такой программой – выгодный бизнес. Самодовольные российские буржуа, занюхивающие виски кокаином в московских, питерских, лондонских клубах, готовы платить за ефремовско-быковское зубоскальство, а потом продолжать бизнес с чекистами и платить откаты чиновникам. Они даже отвратительнее тупых путиноидов, ибо все понимают, но продолжают коллаборацию с властью, лицемерно оправдывая себя интересами дела. Именно на их непротивлении, переходящем в коллаборационзим, держится путинский режим.

Внутренний дискомфорт в этой среде принято глушить вином и кокаином. Нет ничего удивительного, что ее дежурный аниматор так печально закончил свою карьеру.

В сыне Олега Ефремова видят прежде всего представителя позднесоветской элиты, которому слишком долго многое сходило с рук.

Илья Клишин

Как связаны Михаил Ефремов и протесты в США? Да очень просто: и то, и другое побуждает нас чекнуть свои привилегии.

В России есть новая элитка, нынешняя когорта людей, которые обыкновенно стоят над законом, и могут, например, сбить человека насмерть без последствий для себя. Обычно их можно отличить по синей мигалке, но не только. Это и чиновники класса А, и иногда топ-менеджеры некоторых компаний, а также их дети, которым можно примерно все.

А есть элитка старая. Про которую Юрий Шевчук пел «мальчики-мажоры». У которых папа в 1981 году привозил жвачку и модный видик, и которые учились в классной школе в центре Москвы.

Выводом из истории с Ефремовым не должно стать то, что его накажут потому что он относится к элитке старой, а не новой.

Выводом должно стать то, что в России не должно быть элитки вовсе. Закон должен быть един для всех. Извините за крамольные речи и некоторую фантастичность моих рассуждений для наших широт.

Егор Холмогоров

Случай с Ефремовым это та история когда нет никаких, именно что никаких оправданий. Потому что это не "случай".

Это не нищий на развалившейся шестерке у которого жена среди пьянки начала рожать.

Это очень богатый человек, которому той суммы, которую он теперь полюбому уплатит, хватило бы на хорошего личного водителя пожизненно.

То что он садился за руль сам, будучи самым известным наряду с Паниным запойным алкоголиком в стране, это именно сознательное преступление.

Преступлением было не просто что "сел", а то что так жил, видимо многие годы, имея возможность так не жить, не такая сложная это функция передоворить водителю.

А судя по тому что пишут в сети – он сознательно ездил пьяным годами. Хулиганил. Наслаждался.

При том что "пьяный за рулем – убийца" мы слышим с детства, запойный алкоголик сам садящийся за руль имея деньги не садиться, не имеет на мой взгляд оправданий вообще.

Упреки звучат и в адрес друзей и знакомых Ефремова.

Борис Межуев

В России есть два типа алкоголизма – простонародный и интеллигентский. С простонародным справиться оказалось легче, потому что простой человек пьет, чтобы чувствовать себя крутым, проще говоря, пьет, чтобы подраться. Таким людям алкоголь заменил автомобиль. Водилы пить стали меньше,

А интеллигент пьет для того, чтобы вернуть прошедшую молодость и спасти погубленный талант. Тут автомобиль бессилен. Тут лучше пешком ходить. А если серьезно, виноваты во всей этой истории помимо главного героя те, кто постоянно с умилением раскручивал его творческое амплуа богемного алкоголика. Он ведь уже и вирши то эти читал, прихлебывая пиво, которое явно шло на закуску к ранее употребленной водке. Все почему-то улыбались на нашего Мишу, вместо того, чтобы прикрыть эту лавочку и отправить его лечиться с временным запретом на гражданскую смелость.

Евгений Понасенков

Спитой ублюдок Ефремов стал убийцей – благодаря поддержке вашей тусовки. Вы же годами поддерживали, отмазывали, все спускали этому грязному алкашу, потому что он "свой", он "в тусовке", он пьет с актеришками, олигархами, чинушами – а это единая низкосортная тусовка. Он никогда не имел никакой "гражданской позиции" (хотя лохи его называли типа "оппозиционером") – он всегда был круглые сутки в эфире путинских (причем, не с мнением, а просто работал – за гонорары). Вообще и цари, и бандит Рябой (он же Сталин), и Путин любят придворных шутов – и Ефремов именно шут. Но шут из тусовки. Вот я не из тусовки, я сам по себе – поэтому и на путинских каналах не работаю, и левая прирученная режимом гопота с Эха Кремля и с Дождя пиарила его, а не меня – круглые сутки алкаш был в ваших эфирах. В итоге выродок убил человека. Буквально на днях в стриме я упомянул про "алкаша Ефремова" как позор – вот позор и доказан (просто мистика...). Вы забыли про скандал, когда он вышел на сцену в пьяном виде и обматерил публику? Вся шваль тусовки встала на его сторону – и один я заявил, что его поведение недопустимо.

Сергей Марков

Михаил Ефремов, известный актер, сын великого советского актера Олега Ефремова, один из голосов антипутинской оппозиции и алкоголик, убил человека на автомобиле, когда ехал пьяный за рулем. Этот алкоголик уже много раз попадал в поле зрения пьяный за рулем. Но всегда уходил от серьезной ответственности, потому что его выручали его друзья оппозиционеры, которые пытались его оправдать. Выручали и покровители сверху, богатые и властные люди, которые помогали ему, формально потому что он артист, а фактически потому, что они хотели, чтобы он продолжал стебаться над Путиным. Формально на словах, на официальных совещаниях, они все за президента. А фактически, дома у камина, они ненавидят его и поддерживают, как могут врагов Путина. Таких в нашей элите очень много, вот они и помогали, как могли.

То есть это случился чистый случай – Михаил Ефремов убил человека из-за того, что ему, как врагу Путина, де факто позволялось пьяным ездить за рулем. Вот эта идея, что если ты враг Путина, то тебе можно нарушать закон и мораль. И тебя будут защищать, даже если ты алкоголик и все время пьяным ездишь за рулем, – эта идея и убила. И там таких много, потому что в оппозиции очень много аморальных людей, уверенных, что народ российский это быдло, а они почти сверхчеловеки, потому что много украли, и закон должен их всегда защищать, но никогда не наказывать.

Хорошо бы, чтобы сейчас под суд пошёл не только наконец то сам совершенно морально разложившийся алкоголик и убийца Михаил Ефремов, но и те люди при власти и с деньгами, кто выгораживал его уже раньше, когда его много раз ловили пьяным за рулем. Потому что они соучастники этого убийства. И таких, как Ефремов, неприкасаемых, пока они не совершат уже публично ужасного преступления, у нас много. Пора с ними разобраться и защитить общество, людей, от их преступного поведения.

Другие призывают не разжигать ненависть по отношению к актеру и его семье.

Алексей Нарышкин

От Ефремова ожидаемо сейчас отвернется львиная доля друзей и поклонников. Среди тех, кто останется, безусловно найдутся и те, кто уверен, что ДТП – подставное, а срок дадут в итоге максимально суровый за ефремовскую позицию и декламацию оппозиционных стихов.

Предположу, что в этой ситуации кроме поддержки и внимания семье погибшего те же поддержка и внимание нужны семьи самого Ефремова. Хрен его знает, какие там гонорары получал сам виновник ДТП и есть ли что-то под подушкой на черный день, но жене и детям вполне возможно понадобятся деньги.

Тяжело спорить с тем, кто уже называет Ефремова убийцей. Аргумент "давайте дождемся решения суда" в этой ситуации совсем не работает, все все видели. И его роль в гибели человека четко представляют.

Но не перекладывайте вину на семью. Там есть дети – взрослые и маленькие – которые явно не заслужили потоков ненависти из-за преступления отца.

Анна Ставицкая

Я глазам и ушам не верю,когда слышу и читаю новости про дело Ефремова. Да,все что случилось – это ужасная трагедия! Выражаю соболезнования семье погибшего! Но я категорически против осуждения человека до признания его виновным судом! Еще и следствия, и суда не было, а все кричат – распять! Ленивый только не высказался – и депутаты гос думы, и Володин, и Собчак, и все кому не лень! Распяяять! Теперь к гадалке не ходи, понятно как суд поступит. Может сразу человека камнями закидаем и всего делов?!! Давайте все же вспомним, что мы не в первобытном строе живем, а как бы в правовом государстве! И если мы хотим, чтобы власть соблюдала закон, то и самим надо о законе помнить!

Беда еще и в том, что алкоголизм в России часто не считают проблемой, требующей лечения, отмечают комментаторы.

Сергей Ерженков

Алкоголь – зло, он, как стихийное бедствие, как пожар: выжигает не только самого человека изнутри, но и все, что вокруг. Нисколько не оправдывая Ефремова, который, конечно, должен понести соразмерное содеянному наказание, я обращу внимание на такую примету времени, как zero tolerance к алкоголикам. Нет того снисходительного отношения к пьянчужке, какое было в советское время. Разве что в деревнях, где остались сердобольные бабули, по старой памяти этим людям многое прощается, к ним относятся, как неразумным детям. Жители больших городов, носители новой этики, молодые непогрешимые зожники – те самые, что борются с гендерными, расовыми и прочими предрассудками – почему-то отказывают в милости падшему алкоголику и бичуют его плетью. Считается, что цвет кожи, сексуальная ориентация – данность с рождения, то, чего нельзя изменить, а вот алкоголизм – это дело добровольное, и пьющий человек, безвольный, не способный себя контролировать, ничего, кроме презрения и брезгливости, не заслуживает: он сам выбрал себе такую жизнь. Это не так, друзья мои. Как свою истинную сексуальность можно понять и принять не сразу, а методом проб и ошибок, предположим, к 30-ти годам, так и алкоголиками люди становятся не сразу. В эту воронку человек затягивается постепенно. Это заметно окружающим его людям, но не ему самому. В этом и коварство алкоголя – долгое время, годами, десятилетиями, алкоголик пребывает в иллюзии, что с ним все в порядке, он такой же, как все: пьет раз в неделю, в драки не лезет, язык не заплетается, ноги держат. А потом все резко, в одно мгновение, обрывается. Ты либо умираешь, либо попадаешь в больницу с панкреатитом, либо, как Ефремов, попадаешь в такую передрягу, из которой бескровно выбраться уже не получится. Люди пьют не потому, что «они мудаки, сами виноваты, просрали свою жизнь, и других за собой утянуть решили». Они пьют потому, что хотят заново обрести себя, собрать по кусочкам, вернуть себе уверенность. Как пишет один крупный исследователь аддикций, пьянство – это стремление к обретению утраченного целого. Я не знаю, что алкоголь даёт бытовым алкоголикам, но людям творческим он дарит иллюзию, что я снова в ударе. Выпьет завязавший поэт – и снова пишется легко и быстро, строчка за строчкой, строфа за строфой, и снова все хорошо. Выпьет актёр Ефремов – и снова почувствует себя уверенно на сцене. Прервет своё лечение Ларс фон Триер, уйдёт в запой – и там, в его сумеречном сознании, родится ещё один гениальный фильм. Творческий алкоголик – раб своего таланта, и этот раб должен постоянно вливать в мехи вино и делать своему господину щедрые подношения.

В мире, где бог умер, а церковью стали всевозможные тренинги личностного роста и комьюнити феминисток, не осталось места прощению. Этот мир откатился к своему ветхозаветному состоянию, где порицают, наказывают и бичуют за малейшее нарушение строгих иудейских правил, предписывающих, как правильно есть, правильно спать, правильно молиться и правильно <трахаться>, а следить за этим будут талмудисты Николай Соболев и Никсель-Пиксель.

Семье погибшего в этой жуткой аварии – сил пережить эту трагедию. Ефремову – сил пересобрать свою жизнь заново, когда все закончится. То, что его посадят, я нисколько не сомневаюсь. Что сошло с рук Баркову и Радзинскому, ему с рук не сойдёт.

Екатерина Барабаш

Не вдаваясь ни в подробности происшедшего вчера на Садовом кольце, ни тем более – в его оценку, лишь напомню для многих не очевидную вещь: алкоголизм – болезнь. В определенном смысле такая же, как гипертония или диабет. Непривлекательная, неблагородная, некрасивая. Но – болезнь. Это давным-давно усвоено в цивилизованном мире, где действуют общества анонимных алкоголиков и масса профессиональных клиник. Откуда эта болезнь берется и как ее лечить – толком непонятно. Кому-то удается ее победить (лишь отчасти – окончательно она никуда не уходит до конца жизни), кому-то – нет. Но лишь в России с ее загадочной русской душой алкоголизм презирают и любят одновременно. В России до сих пор не хотят поверить в химическую зависимость, считая алкоголизм распущенностью – с одной стороны, – и милой национальной забавой – с другой. У нас легко наливают водку алкоголикам, умиляясь затем их пьяным выкрутасам. А потом так же легко морщат нос. Мишу Ефремова многие годы водят как дрессированную обезьяну, как клоуна – "ой, сейчас напьется – так смешно будет!", его приглашают, ему аплодируют. Он – свой в доску, он – Господин Хороший, он либерал, ему можно. Эта уродливая "поддержка" приводит к тому, что люди вместо того чтобы лечиться, еще больше погружаются в свой мрак. Ефремову никто никогда не пытался помочь – его только подстегивали – "ай давай-давай, господин хороший!" и наливали. А теперь – он подлец, засудить его, распять, вон из Москвы!

Это – не попытка оправдания Миши, не мое дело судить и оправдывать. Это – о полном отсутствии в обществе эмпатии.

Разумеется, все сказанное не отменяет безумной жалости к погибшему и его семье.

Корпускула

В случае с Михаилом Ефремовым, несмотря на то, что я видела это сотни раз, поражает общественное сочувствие к алкоголику, хотя за последние лет двадцать отношение к пьянству изменилось в худшую сторону – и сами стали пить меньше, и терпимость к алкоголизму снизилась.



Он сел абсолютно пьяным за руль, он чуть не устроил одну аварию, и убил человека в другой. Убил работящего доставщика из Деликатески, отца двоих детей, кормильца семьи. Сам при этом не пострадал вообще, хотя еле держался на ногах. И его жалеют. "Ах, как же никто не отобрал ключи?". "Другие" как всегда виноваты, только не безответственный деградировавший человек. "Он не хотел, так получилось", ага. Другой человек умер, его больше нет. И этот факт никак не меняется от того, хотел или не хотел Ефремов. Ему-то было всё равно. Он сел за руль и поехал. Вот и все его хотения.



Нет хуже сволочей, чем те, которым абсолютно всё равно, какое зло они могут причинить своими действиями. И они причиняют его. Нехотя. Им глобально насрать на всех вас. С обаятельной улыбкой.

Дмитрий Крылов

Трудно отойти от этого известия. Огромное несчастье. Погиб невинный человек, возможно очень хороший человек. У него остались близкие, которые его любили. И Миша, его невольный убийца. И жалко обоих. Один потерял ни за хрен собачий жизнь, другой сломал её себе, по дури, по болезни, которую сам на себя человек и накликивает. Алкоголизм это ведь не рак и не Альцгеймер, не рассеянный склероз, которые обрушиваются на человека не за что не про что, эта беда в которую человек погружает себя добровольно. И от этого добровольства появляются жертвы – близкие или совсем чужие и невинные. Но убитого я не знал, конечно, горько за него и близких, им одно сочувствие, но и Мишу очень и очень жалко. Сколько прекрасных и талантливых людей сгубила эта напасть, ей-Богу, похуже вашего ковида. И представьте, что твориться сейчас на душе у Миши и в душах близких убитого им. Несчастье, господи, какое же несчастье и для нас с вами, потому что он настолько разрушил свой организм, что выдержать тюрьму он вряд ли сможет. Я не причитаю и не кудахчу, мне очень и очень горько от произошедшего.

Наталия Осипова

А вот эта «жалость» к знаменитым богемным алгоколикам – «он, конечно, скотина, но ведь какой талант и советская власть довела», «пьет от невозможности терпеть эту жизнь, душа тонкая» – такое неприятное и неопрятное наследие алкоголическо-интеллигентского культа, который исповедовали в позднем СССР.

И какое счастье, что образ безнаказанного творческого алкаша, анфан террибля уходит в прошлое. Остается только б**. Ефремов помог окончательно развенчать миф о пьяных удивительных талантах.

Извинять себе любую мерзость – домашнее насилие, пьянство за рулем, непорядочность в отношениях – это же так по-нашему, мы – творческие люди. Но – нет.

Единственная возможная «жалость» к запойному – сделать все возможное, чтобы он прекратил, зашился, вылечился. Но тогда это – любовь, а не подстрекательство продолжать, бормоча «бедненький, не мы такие, жизнь такая».

Осудили в сети и неэтичное поведение журналистов с федеральных телеканалов, которые выжали из этой драмы все, что могли.

Ирина Петровская

“Меньше суток прошло. Вы сейчас уже осознали, что случилось?» – спрашивает Дмитрий Борисов у овдовевшей считанные часы назад жены погибшего в ДТП Сергея Захарова. Наверное, не осознала, если хватило сил прийти в эфир Первого канала, а часом раньше – сыну с женой – к Малахову. Это что-то уму непостижимое. О самой трагедии умолчу. И без меня немало энтузиастов похоронить не одного, а двух участников трагедии. А у ТВ праздник. С утра ликуют.

Лена Слатина

РИА новости ведут прямую трансляцию у дома Ефремова – просто камера настроенная на подъезд, где видно дверь и скорую помощь, но периодически она отъезжают и показывают табличку с адресом.. Ну что же вы творите? нельзя так.

UPD – написала под трансляцией коммент – мол, уберите адрес, что же вы творите? тут же появился ответ – "пусть все знают, где живет убийца" ааа

Виктор Шендерович

Вчерашняя трагедия – как любая трагедия – оказалась отличной лакмусовой бумажкой. Люди разделились на тех, кому от этой истории очень плохо, потому что жалко и погибшего, и его невольного убийцу, – и тех, кому от нее очень хорошо, потому что появилась сладкая возможность выступить с нравоучением, надавать пощечин, откомпенсировать собственное ничтожество возможностью повытирать ноги о растоптанную судьбу «звезды»…

Отдельный круг в этом аду – профессионалы. Те, кто бежали с диктофонами за женой погибшего, приехавшей в Склиф, запускали в оборот лживые мерзости об адвокатах, массово отказывающихся от защиты Ефремова, предсказуемо разжигали и разжигают на этой трагедии социальную и политическую рознь.

Тут еще все впереди, разумеется.

А впрочем, тоже ничего нового.

«Сынок, если ты проживешь достаточно долго, то поймешь, что даже репортеру не всегда обязательно быть подонком».

Роберт Пенн Уоррен «Вся королевская рать».

Отдельный спор разгорелся о том, нужно ли устанавливать на скоростных участках городских улиц разделители, которые помогли бы избежать лобовых столкновений.

Андрей Десницкий

Спор о безопасности дорожного движения в Москве.

Предложение 1: на Садовом кольце установить отбойник, чтобы исключить лобовое столкновение. На скорости 150 оно смертельно в любом случае (а это 75 + 75, как все и ездят по Садовому при отсутствии пробок, при встречном скорости складываются). Статистика показывает, что отбойник на разделительной действительно сокращает смертельные ДТП в разы.

Предложение 2: строго наказывать за превышение скоростного режима и снизить разрешенную скорость. Ну хорошо, пусть будет даже 50, вы думаете, лобовое на скорости 100 оставляет много шансов на выживание? И пьяные лихачи будут соблюдать неукоснительно? Тогда надо установить лимит в 20 по всему городу, и лежачие полицейские через каждые 100 метров, чтобы не разгонялись. Но это конец любому наземному транспорту.

Как всегда, две логики: предусмотреть защиту от дурака или запретить и наказать. Угадайте, какая эффективнее?

Александр Баунов

Тут начали писать чушь, про то, что надо посреди улиц поставить отбойники, как на автобанах, и тогда все будут живы и здоровы. И чуть ли не ФСО во всем виновато, что не дает этого сделать. А так же КПСС, НКВД и крепостное право. Пишут те же, кто возмущался лужковскими заборчиками вокруг газонов – действительно неприятными, но придуманными для того, чтоб нация, пересевшая на автомобили, не превратила любой клочок земли в парковку. Или новыми, более высокими бордюрами и прочими шарами, которые строже отделяют пешеходные пространство от автомобильного.

Барьеров на городских улицах быть не должно. Это улицы, а не шоссе. Если исходить из того, что человека от преступления может удержать только кусок железа, то витрины магазинов надо зашить железными листами. По крайней мере жестяными ставнями на ночь. Потом у что ясно же, что если стеклянные, то сразу разобьют и украдут. Вот будет красота. Есть города, где так и делают, потому что по другому нельзя. И всем велеть на окна поставить решетки. Или за городской счет. А старушкам по одиночке с мобильными телефонами запретить ходить, а девушкам в коротком.

Капитуляция города перед глупостью и преступлением, худший вариант для города. Надо чтобы дураки и хамы сдавали позиции (как это уже происходит с парковкой на тротуарах, или ездой по автобусным полосам), а не город исходил из того, что дураки и хамы непобедимы, и надо подстраиваться под них.

Олег Козырев

Мы не можем к сожалению гарантировать, что кто-то не сядет за руль пьяным или в наркоугаре или со служебной корочкой.

Но отбойники гарантируют, что такие опасные люди не прилетят со встречки.

Грамотная городская инфраструктура спасает жизни.

Так что делайте отбойники, делайте подземные переходы, отделяйте тротуар от дороги живой изгородью. Берегите жизни людей

Ну и еще, люди. Пьянство – большая беда нашей страны. Не садитесь за руль пьяными и вообще не пейте допьяна.

И напоминаю, что почти в каждом городе есть собрания Анонимных Алкоголиков. Сходите туда, даже если не считаете себя зависимым

Еще одна часто встречающаяся в комментариях тема – коррупция, которая позволила Ефремову долгие годы ездить пьяным.

Алексей Шабуров

С актером Ефремовым все понятно, кроме одного маленького, но риторического вопроса.

Человек бухает с подросткового возраста. И он сам не скрывает, что алкоголик, и все знают.

Ну и как же он проходил нарколога для получения водительских прав? Вопрос, повторю, риторический.

Понятно, что все случаи, когда пьяный садится за руль, предотвратить невозможно. Но надо все-таки, чтобы такие люди как Ефремов в принципе водительских прав не имели. И всем было бы лучше.

Сергей Григоров

Десятилетиями Ефремова штрафовали, отпускали, и смотрите, ни разу не лишали прав. У нас лишают прав за минимальный самый алкоголь в крови. Но тут другое. Тут можно. Тут правила не действуют. Закончилось это тем, что Ефремов, выпил алкоголя, эквивалентного примерно бутылке водки, и убил человека.

Подобные аварии с участием пьяных чиновников и силовиков тоже нередки – и те, как правило, уходят от наказания.

Андрей Лошак

Трагедия, виновником который стал Ефремов, кошмарна. Пропагандисты злорадно оттаптываются на политических взглядах актера и требуют применить к нему самые суровые меры. Хочется им напомнить про другую похожую историю, еще более кошмарную, произошедшую ровно 10 лет назад. В феврале 2010 года вице-президент Лукойла Анатолий Барков в бронированном мерседесе с мигалкой столкнулся на Ленинском проспекте с небольшим Ситроеном, двигавшимся по встречной полосе. Пассажиры малолитражки – две женщины, одна из них известная на всю Москву врач-акушер – погибли. На место аварии съехались высшие чины МВД, номера у мерседеса скрутили, Барков с места происшествия таинственно пропал, а заодно исчезли и записи с камер. Был страшный шум, Noize MC написал песню, президент Медведев взял дело под личный контроль. В результате погибших женщин, несмотря на свидетельства очевидцев, признали виновными, Барков спустя три года ушел на почетную пенсию с почти 1% акций Лукойла в кармане, а сам Лукойл вел себя в той истории настолько омерзительно и нагло, что я до сих пор бойкотирую их заправки (из-за чего недавно на платной трассе M11, где как назло сплошной говнолукойл, чуть не встал in the middle of nowhere с пустым баком). Тогда, в 2010-м, я сделал в БГ материал о ДТП с участием высокопоставленных чинов и обнаружил, что таких автокатастроф было множество, – и всегда виновными признавали несчастных жертв, а не упырей в бронированных мерседесах. На волне аварии на Ленинском возникло движение "Синие ведерки", после чего количество мигалок снизили раз в десять – с тех пор в этой сфере порядка намного больше. Но ни один из виновников тех жутких аварий так и не понес наказания, включая Баркова. Это я к тому, что возмездие должно постигнуть всех убийц на дорогах, а не только тех, у кого оппозиционные взгляды.

И наконец, комментаторы призывают не забывать о семье погибшего.

Петр Шкуматов

Сергей Захаров, второй водитель в ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым, скончался. У него в результате аварии был переломан весь позвоночник, перелом основания черепа, многочисленные повреждения внутренних органов. Шансов практически не было. Сам Сергей из Рязани. В коронавирусный кризис ему пришлось ехать в Москву и искать работу здесь. Сначала в охране, потом собирал стеллажи для магазинов, но это оказалась очень тяжелая работа для 57-ми летнего человека, в итоге он стал курьером, развозил продукты.

У погибшего осталось двое детей, жена и пожилая мама.

Александр Подрабинек

Ужасно не то, что Михаил Ефремов залетит, скорее всего, на долгий срок. Ужасно то, что Сергей Захаров, человек, тяжелым трудом зарабатывающий на жизнь для своей семьи, спокойно ехал по широкому Садовому кольцу на своей простенькой машине, когда в него врезался шикарный внедорожник с пьяным водителем. Захаров погиб, оставив в этом безумном мире свою жену, двух детей и мать. Это трагедия, все остальное вздор.

Виктор Шендерович

У него остались жена, двое детей и мама.

Я считаю, что мы, друзья и знакомые Михаила Ефремова, не сделавшие ничего для того, чтобы он не садился за руль пьяным, обязаны поддержать эту семью.

Буду благодарен, если кто-то поможет найти банковские реквизиты, на которые можно перевести деньги.