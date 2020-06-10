Михаил Ефремов как повод для дискредитации либералов

В кремлевские методички трагедия на Садовом кольце была включена немедленно. Раз актер, который по пьяни убил человека, идеологически «свой» - значит либералы кинутся его защищать. Либералы не кинулись, и пропаганде пришлось это придумать. Потому что сейчас нужно хвататься за любой повод для дискредитации оппонентов вожделенных поправок. В гостях у программы «Лицом к событию» журналист Семен Новопрудский и политолог Глеб Павловский.

Ведущая Елена Рыковцева.

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