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Лицом к событию

Михаил Ефремов как повод для дискредитации либералов

Кадр из программы "60 минут" от 09.06.2020

В кремлевские методички трагедия на Садовом кольце была включена немедленно. Раз актер, который по пьяни убил человека, идеологически «свой» - значит либералы кинутся его защищать. Либералы не кинулись, и пропаганде пришлось это придумать. Потому что сейчас нужно хвататься за любой повод для дискредитации оппонентов вожделенных поправок. В гостях у программы «Лицом к событию» журналист Семен Новопрудский и политолог Глеб Павловский.

Ведущая Елена Рыковцева.

Звоните по номеру 8-800-200-22-12 начиная с 19.05.

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