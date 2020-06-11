С начала 2020 года граждане, которые перенесли острые сердечно-сосудистые события и которые не относятся к льготным категориям, могут получить лекарства бесплатно. На эти цели государство выделило 10,15 млрд рублей, а регионы добавили еще 916 млн рублей. По итогам первого квартала текущего года, в рамках программы потрачен только один миллиард рублей, что составляет 9,2% от общей суммы. Об этом говорится в исследовании профильного издания "Фармацевтический вестник" и компании AlphaRM.

В материале проанализированы госзакупки по 23 препаратам (по их международным наименованиям), которые вошли в перечень Минздрава и выдаются пациентам, перенесшим острые сердечно-сосудистые события, амбулаторно за государственный счет.

Выделенные из федерального бюджета в 2020 году 10,15 млрд рублей распределяются между 84 регионами. Средства идут в регионы в виде субсидий, главное условие предоставления субсидии – наличие региональной программы для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По словам научного руководителя ФГБНУ "Национальный НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко" Рамила Хабриева, в первом квартале традиционно госзакупки не достаточно активны, плюс постепенно стала распространяться эпидемия новой коронавирусной инфекции, из-за чего пациенты лишний раз опасаются идти в поликлинику за рецептом. Тем не менее он полагает, что программа не провалится и до конца года регионы смогут потратить все запланированные деньги.

Сейчас бесплатные лекарства получают около 19% россиян, а также пациенты больниц, писал ранее РБК. Объем этого рынка в 2018 году составил 364 млрд рублей. Обеспечение бесплатными лекарствами всех российских граждан должно обойтись государству в 500 млрд рублей.