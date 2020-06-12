Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин объяснил более мягкий, чем в Москве, карантин и его более медленное снятие тем, что в Санкт-Петербурге более образованное население.

"Мы идем куда более щадящим путем, мы не вводили таких жестких ограничений, и, на наш взгляд, это оправдано. У нас куда более подготовленные жители, у нас более ровный состав населения – он более образованный и более квалифицированный, – заявил Елин 11 июня в эфире канала "Санкт-Петербург". – Поэтому и ограничения мы снимаем чуть более аккуратно, чем Москва".

По его словам, в Смольном не хотят получить новую вспышку заболевания и дополнительных зараженных, поэтому идут на смягчение карантина осторожнее, – пишет "Фонтанка".

В Санкт-Петербурге, в отличие от Москвы, не вводился режим перемещения по пропускам и не запрещалось выходить из города. Большая часть работавших предприятий не останавливалась. Всего с начала пандемии в городе зафиксировано 20 043 случая заражения. Умерли 651 человек. Выздоровели – 9276.

Критики городских властей заявляют, что ситуация с коронавирусом гораздо хуже, чем сообщается. Мэрия это категорически отрицает.

Москва – самый масштабный очаг заболевания в России. С 9 июня в городе прекращён так называемый режим самоизоляции и электронных пропусков. При этом ранее они продлевались до 14 июня. Решение о досрочном снятии ограничений мэр города Сергей Собянин принял из-за давления Кремля, утверждают источники "Медузы" и "Открытых медиа".​