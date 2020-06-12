Путин убеждён, что "абсолютное большинство" россиян - за поправки

Президент России Владимир Путин заявил, что он убеждён в том, что "абсолютное большинство" граждан страны разделяет и его поддерживает его позицию по внесению изменений в Конституцию.

Выступая в парке Победы в Москве 12 июня на церемонии награждения медалями Героя труда, Путин поздравил граждан России с праздником - Днём России. По словам президента, у народа России "общий исторический код, нравственные устои", а также другие общие ценности, среди которых он назвал уважение к "многовековой истории, традициям и культуре", "почитание родителей и семьи", "любовь к своей земле и незыблемость границ". Именно эти принципы, по мнению Путина, и воплощают собой поправки. О наиболее обсуждаемой поправке - об "обнулении" президентских сроков самого Путина, позволяющем ему теоретически оставаться президентом до 2036 года - президент не упомянул.

Путин в День России приехал в Москву, что в последнее время он делает редко - из-за эпидемии коронавируса он живёт в подмосковной резиденции и общается с подчинёнными в удалённом режиме.

1 июля должно состояться всероссийское голосование о поправках, которые Путин предложил в январе и которые были одобрены парламентом в марте. Проголосовать можно будет уже начиная с 25 июня. Оппозиция и другие критики Путина, а также многие эксперты-правоведы считают, что главная цель поправок - укрепление власти лично Путина, который находится на высших постах в России с 1999 года.

Объяснять населению суть поправок к Конституции в оставшиеся до голосования дни будет сам президент, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники во властных структурах. Владимир Путин проведёт серию специальных совещаний с общественниками. Совещания запланированы на День медика 21 июня и День молодёжи 27 июня.

"До голосования все ключевые события президентской повестки будут так или иначе использоваться для продвижения конституционной темы – и День России [12 июня], и парад Победы [24 июня]", – сказал "Ведомостям" руководитель близкого к Кремлю фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский. В День России президент действительно высказался о поправках.

В ЦИК России при этом ранее заявляли, что формат голосования не предусматривает агитации ни за, ни против поправок, а только информирование о факте голосования.

Противники поправок опасаются масштабных фальсификаций, указывая на большие по сравнению с выборами ограничения для работы наблюдателей, а также ослабление требований к надомному голосованию.