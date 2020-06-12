При демонтаже СКК в Санкт-Петербурге пострадал рабочий

В Санкт-Петербурге при демонтаже спортивно-концертного комплекса "Петербургский" (СКК) пострадал рабочий, его придавило сваей. Об сообщает "Фонтанка".

По данным издания, у 18-летнего молодого человека сломан позвоночник, он находится в тяжелом состоянии. Происшествие случилось 11 июня, другие подробности неизвестны. По информации "Фонтанки", рабочий приехал в Россию из Таджикистана, он сотрудник компании "Балтийский синдикат" - субподрядчика демонтажных работ.

СКК начали демонтировать 31 января этого года. В первый же день работ обрушилась крыша, которая повредила 80% здания. Погиб 29-летний рабочий из Карелии Матвей Кучеров. Следственный комитет потребовал возбудить уголовное дело по факту обрушения здания. Следственный комитет потребовал возбудить уголовное дело по факту обрушения здания. Несмотря на гибель рабочего, власти Петербурга отказались расторгнуть концессионное соглашение с компанией "СКА Арена". Разрушение комплекса, по мнению чиновников, "недостаточное основание" для досрочного расторжения договора с инвестором.

Ранее активисты обнаружили на берегу Финского залива свалку строительного мусора, на которую самосвалы свозят остатки разрушенного СКК.