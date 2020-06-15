В Минске заявили об изъятии картин на $20 млн по делу Белгазпромбанка

Около 150 картин общей стоимостью 20 миллионов долларов США были изъяты после обысков в рамках расследования дела в Белгазпромбанке об отмывании денег и неуплате налогов. Об этом вечером в воскресенье, 14 июня, было заявлено в сюжете в программе на государственном телеканале "Беларусь 1". Ведущий утверждал, что картины планировалось вывезти из страны. В то же время он не сообщил, какие именно произведения искусства были приобщены к делу и кто именно пытался их вывезти.

В сюжете показали кадры корпоративной коллекции Белгазпромбанка, которые были обозначены как "оперативная съемка". Среди картин были упомянуты "Зеленый пейзаж" Марка Шагала и "Ева" Хаима Сутина. Работы Шагала и Сутина банк приобрел на аукционе Sotheby's в 2013 году, с тех пор они находятся в его коллекции.

11 июня в Белоруссии были задержаны 15 бывших и действующих сотрудников Белгазпромбанка, который раньше возглавлял Виктор Бабарико - соперник президента Александра Лукашенко на грядущих президентских выборах.

Комитет государственного контроля Белоруссии считает, что внутри Белгазпромбанка существовала группа, которая выводила деньги за границу. У следствия якобы "есть убедительные доказательства" причастности к преступлениям Бабарико, возглавлявшего банк с 2000 по 2020 год.

12 июня Лукашенко заявил, что поручил провести проверку работы Белгазпромбанка. По сообщениям СМИ, президент подверг критике Бабарико, при этом не называя его имени.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Александр Лукашенко, правящий страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок.

Кроме президента Александра Лукашенко и нескольких представителей оппозиции баллотируются банкир Виктор Бабарико и менеджер Валерий Цепкало. До последнего времени они не занимались политикой и не шли на конфронтацию с Лукашенко.

Оппозиция не выдвинула единого кандидата, однако в рамках предвыборной кампании проводит массовые акции протеста.