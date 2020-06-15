В России могут отменить экологическую госэкспертизу

Депутаты Госдумы предложили полностью отменить государственную экологическую экспертизу при строительстве наиболее опасных объектов – например, мусоросжигательных заводов. Об этом пишет "Коммерсантъ".

В число таких объектов, согласно предложенным поправкам, попадут все стройки на особо охраняемых природных территориях, отмечает издание.

По словам директора Юридического центра промышленной экологии Дмитрия Мишукова, отмену государственной экологической экспертизы наверняка одобрит бизнес, поскольку подготовка всех документов и проведение расчетов обходится в несколько миллионов рублей и отодвигает сроки сдачи объекта примерно на семь-восемь месяцев.

В "Гринписе России" заявляют, что отмена государственной экологической экспертизы для таких объектов "может повлечь за собой еще более серьезные нарушения экологических прав граждан и, соответственно, еще более массовые протестные выступления".

"В случае принятия законопроекта в России вообще не останется никакого реального механизма оценки предполагаемой хозяйственной деятельности с точки зрения ее экологической безопасности»,— заявил представитель "Гринписа России" Михаил Крейндлин.

Отказ от ГЭЭ повысит риски возникновения техногенных ЧС и значительного ущерба от них природным ресурсам, считают эксперты. Кроме того, исключение из законодательства механизма предупреждения негативных воздействий на природу не только нарушит права граждан, но и прямо противоречит Конституции, добавляют опрошенные изданием юристы.