Невообразимая Бразилия. Артемий Троицкий пересекает границы

Хедлайнеры сто шестидесятого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – исполнители популярных мелодий и песен из Бразилии, а эта страна считается одним из лидеров мировой этнической музыки. ​Рок-критик Артемий Троицкий знакомит нас с мастерами искусств разных жанров, все жанры отличаются друг от друга, а все исполнители отличаются талантом.

Бразилия – региональная музыкальная сверхдержава и вообще одна из наиболее заметных и влиятельных стран на музыкальной карте мира. Конечно, очень сомнительное занятие – давать общие характеристики музыке разных стран, но, по самым грубым прикидкам, можно сказать, что американская музыка славится своей напористостью, британская – мелодизмом, французская – романтическим настроением; итальянская – голосистостью... Музыку Бразилии я бы в этом ряду охарактеризовал как чувственную и пластичную. Что такое "пластичная" в применении к музыке, мне сформулировать трудно: мягкая, гибкая, очень ритмичная, но без резкости. Напоминает кошачий стиль капоэйры, бразильского боевого искусства.

Будучи страной большой, самодостаточной и насыщенной самыми разнообразными региональными и этническими музыкальными традициями, Бразилия мало зависит от импортных стилей, своих артистов ей более чем достаточно. Время от времени случается какой-нибудь музыкальный бум, и тогда волной из Бразилии может накрыть весь мир. Так было в 1960-е годы, когда гитара Антониу Карлоса Жобима и голос Аструд Жилберту подсадили всю планету на ритм босановы. В начале 1970-х так произошло с танцем самба, движением tropicalismo, Os Mutantes, Жоржи Беном и Каэтану Велозу. В 1990-е и нулевые в Бразилии возникла интереснейшая сцена электронного рока (Чико Сайенс, Nação Zumbi, Суба, Бебель Жилберту), но за пределами страны она прославилась только среди критиков.

Трио Serelepe с композицией Forró praiera

Судя по записям, которые до меня доходят из Бразилии, тамошняя музыка переживает сейчас не самые яркие времена. Но это такая мощная страна, что даже в застойный час можно обнаружить массу всего интересного. Начнём с трио Serelepe, удостоенного в прошлом году бразильской национальной премии в номинации "Региональная музыка". Они играют в популярнейшем стиле forro – простом, крестьянском, это что-то вроде бразильских частушек, и делают это фантастически обаятельно! Альбом дебютный, так что ещё порадуемся.

Луэджи Луна с песенкой "И наступит прекрасный рассвет"

Ещё одна дебютантка – Луэджи Луна из города Салвадор в штате Баиа на северо-востоке страны. Альбом "Тело в мире" имел большой успех в Бразилии и уже добрался до Великобритании. Песня "Я – красивое дерево" идеально передаёт его настроение, феминистически-экологичное.

Гай Харгривс исполняет композицию "Малага"

Гай Харгривс из Сан-Паулу, столицы бразильской промышленности и хип-хопа. Известный в стране поп-сердцеед, мастер лирических баллад. Вот в чём невыразимая прелесть бразильской музыки: будь на месте Харгривса испанец (кто-нибудь из Иглесиасов, например) или тем более итальянец (не говорю уже про Стаса Михайлова), звучали бы песни пошло и слащаво. А здесь звучат мило и трогательно!

Этот "Реквием" сочинил не Вольфганг Амадей Моцарт, а Хосе Антонио Корчиолли

В том же Сан-Пауло живёт и работает композитор Хосе Антонио Корчиолли. Ему 52 года, он выпустил более двух десятков альбомов и написал музыку ко множеству фильмов. В каком-то смысле продолжает линию глобально блиставшего в 1970-е бразильца Эумира Деодату, смешавшего коктейль из электроники, симфонической музыки, рока и этники. Его новейший альбом "Воображаемая Бразилия" – амбициозный и помпезный проект с оркестром, классическими и фольклорными музыкантами. В песне "Реквием" солирует оперная певица Росе де Соуза.

Леандро Роке де Оливейра с композицией о верной дружбе

Ну и, наконец, самый популярный и актуальный бразильский артист. Зовут его Леандро Роке де Оливейра, 1985 года рождения, псевдоним Emicida. Номинально он считается рэпером, но опять же это бразильский рэп, который сильно отличается от привычного афроамериканского. Он мягче, разнообразнее и даже – не побоюсь этого слова применительно к хип-хопу – мелодичнее. Четвёртый альбом Эмисиды называется "Ссылка на любовь", и имеется там один из главных бразильских хитов последних лет – "Если у тебя есть друг – у тебя есть всё!" Данная версия записана при участии большой группы друзей из Японии – легендарного Tokyo Ska Paradise Orchestra.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 160):

1. Parquet Courts (USA). Violence, LP Wide Awaaaake!

2. Ilaria Graziano & Francesco Forni (Italy). Dove siamo, LP Come 2 Me

3. Tropical Fuck Storm (Australia). The Future of History, LP A Laughing Death in Meatspace

4. Tropical Fuck Storm (Australia). Who’s My Eugene? LP Braindrops

5. Serelepe (Brazil). Forró praiera, LP Forró por ai...

6. Luedji Luna (Brazil). Eu sou uma arvore bonita, LP Um corpo no mundo

7. Gui Hargreaves (Brazil). Málaga, LP Rebento

8. Corciolli ft. Rose de Souza (Brazil). Requiem, LP Imaginary Brazil

9. Emicida (Brazil). Quem tem um amigo (tem tudo), LP Amar Elo

10. Penelope Trappes (Australia/UK). Connector, LP Penelope Two

11. Nightingales (UK). Big Dave, LP Perish the Thought

12. Ana da Silva & Phew (Portugal/Japan). Konnichiwa! LP Island

13. Beirut (USA). Corfu, LP Gallipoli

14. Eliza Shaddad (Sudan/UK). White Lines, LP Future