Кое-что кроме танго. Артемий Троицкий привёз звуки Аргентины

Хедлайнеры сто сорок пятого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – исполнители из Аргентины, о которых нам всем ничегошеньки не известно. В Аргентине, как свидетельствует рок-критик Артемий Троицкий, расцветают различные музыкальные направления, хотя все в этой стране по-прежнему танцуют танго.

Аргентина, как вы наверняка знаете, страна непростой судьбы. В первой половине ХХ века она была одной из самых богатых и процветающих в мире и конкурировала с Соединенными Штатами в качестве главной приманки для эмигрантов из растерзанной войной Европы. Затем что-то пошло не так, и, пройдя череду военных диктатур, Аргентина оказалась фактически среди стран "третьего мира", пусть и сохранила следы былого величия.



С аргентинской музыкой история не идентичная, но похожая. В начале ХХ века Аргентина подарила миру танго – драматичный ритм и страстный танец, которым буквально захлебнулась вся послевоенная Европа, не исключая и СССР. И в дальнейшем танго не давало о себе забыть, в основном благодаря усилиями Астора Пьяццоллы, одного из ярчайших композиторов нашего времени.



Говоря о последних десятилетиях, нельзя не упомянуть и великолепного тенор-саксофониста Гато Барбиери, очень популярного в 70-е годы и, наряду с бразильскими мастерами босса-нова, самого известного джазиста Латинской Америки. Что до нынешнего века, то мировые лавры удалось снискать единственному (отчасти) аргентинскому коллективу. Конечно, я имею в виду Gotan Project, в котором объединились движимые любовью к танго французские продюсеры, швейцарский электронщик и аргентинский гитарист и композитор Эдуардо Макарофф.

"Дикие коты" с композицией "Зачем ты разбиваешь моё сердце?"

Вспомним – по недавнему чилийскому сценарию – славные 1960-е. Ни в одной из стран Латинской Америки не было такого количества бит-групп, как в Аргентине. Что не удивительно: это, бесспорно, самая европеизированная страна региона. Los Reyes del Falcete, Los Mersey Mustards, Billy Bond, Pescado rabioso следовали заветам ранних The Beatles. Almendra, Pappos Blues, Vox Dei играли психоделический рок. Я выбрал для увертюры трек квартета Los Gatos salvajes ("Дикие коты"), певших, в отличие от большинства, по-испански, живших в городе Росарио и выпустивших единственный альбом в 1966 году.

А теперь аргентинские новинки последних лет. Если говорить о музыкальном экспорте, то танго по-прежнему рулит. Это бренд, от которого Аргентине не избавиться, да и к чему? Лучший среди известных мне ансамблей, исполняющих классическое акустическое танго – El Afronte orquestra tipico. Их дебютный альбом, переизданный недавно и в Европе, доказывает, что классные артисты, и не прибегая к "модернизаторским" приёмам, могут создавать мощную, и без намёка на "нафталин", музыку.

El Afronte orquesta tipica с композицией Claroscuro: живой танец



Мария Канджиано – одна из ведущих вокалисток в субжанре "джаз-танго", который особенно активно поддерживает Фонд Астора Пьяццоллы. Впрочем, её новейший альбом Renacere в стилистическом отношении на удивление разнообразен: помимо аргентинской классики, певица интерпретирует румбу и болеро, даже фламенко.

Мария Канджиано с "Маленькой песенкой для Марии"



После сенсационного успеха Gotan Project в Аргентине появилось много групп, исполняющих танго-фьюжн с элементами клубной электроники; самые известные – Bajofondo и Otros Aires. Но я, копаясь на полках пластиночных бутиков Буэнос-Айреса, нашёл кое-что поинтереснее. Диего Перез – участник этно-электронного дуэта Tomolec и по совместительству экспериментального проекта Nacion Ekeko. Обе группы хороши, но "Нация Экеко" вообще нечто! Ни намёка на танго, ближе к горной музыке северо-востока Аргентины и Перу, психоделический фолк высшего уровня.

Nacion Ekeko с живой систетической музыкой

Аргентинский рок сильного впечатления не производит. Называют его в стране гордо rock nacional, он чем-то напоминает нашенский "русский рок": родной язык, хорошие и важные (к сожалению, не могу в полной мере оценить) тексты песен плюс малоинтересная музыка. По сравнению с унылым русским, аргентинский рок, конечно, потемпераментнее, но единственная группа, которая меня зацепила, – это Los Fabulosos cadillacs, бешено-энергичный ска-рок с великолепным певцом и шоуменом по кличке Висентико. Я видел их живьём на фестивале во Франции, и это было круто.

Los Fabulosos cadillacs с песенкой "Матадор"

LFC стали знаменитостями в Мексике, Чили и даже в Калифорнии, получили в конце 90-х "латинский Грэмми". Вскоре после этого надолго распались, а сейчас существуют в режиме релакс и новых записей не выдавали уже 4 года.

Los Freneticos с композицией Frenetiqueando

Из аргентинских рок-новинок обращу ваше внимание на Los Freneticos – сёрф-группу из Кордовы. Второй по величине город страны находится между двух океанов, и до Атлантического на востоке, и до Тихого на западе тысячи километров. "Пляж" – первый альбом горных сёрферов.

Состав Lautremont с песенкой Camaleones adictos a un espejo negro ("Хамелеоны, зависимые от чёрного зеркала")

Самое модное место в Буэнос-Айресе – клуб Niceto в богемном районе Палермо, где играют в основном молодые группы, ориентированные на электро-поп, арт-рок и психо-фолк. А если захочется туристической аутентики – добро пожаловать в кварталы Сан-Тельмо, где на маленьких площадях под аккомпанемент бумбоксов круглые сутки танцуют танго.



Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 145):

1. Laibach (Slovenia). Edelweiss, LP Tthe Sound of Music

2. Wagon Restaurant (Lithuania). Išeitsiu su stiklais, LP Miegojau prie stalo restorane

3. L’Imperatrice (France). Balade Fantôme, LP Matahari

4. Los Gatos Salvajes (Argentina). Por que destrozaste mi corazon? LP El merseybeat en el Rio de la Plata

5. El Afronte orquestra tipica (Argentina). Claroscuro, LP Tango argentino taday

6. Maria Cangiano (Argentina). Pequeña cancion para Matilde, LP Renacere

7. Nacion Ekeko (Argentina). Vuela el ave, LP Camonos

8. Los Freneticos (Argentina). Frenetiqueando, LP La playa

9. Lautremont (Argentina). Impulso electrico, LP Luy

10. Reptaliens (USA). Venetian blinds. LP Valis

11. Siskiyou (Canada). What Ifs, LP Not Somewhere

12. Dog Dimension (Germany). Flap, EP Area of Outstanding Beauty

13. Kokoko! (Congo). Tokoliana, LP Fongola

14. Samurai (Italy/Ireland/Spain/Finland). Il sogno di Fellini, LP Accordion