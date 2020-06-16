Марк Шагал,"пузатые буржуи" и "Газпром": президентская кампания в Беларуси

Менее чем за два месяца до дня выборов президента Беларуси камеры следственных изоляторов переполнены оппонентами режима. Ожидает ли эта участь Виктора Бабарико – главного соперника Александра Лукашенко, несменяемого с 1994 года? В офисах Белгазпромбанка, который Бабарико возглавлял вплоть до недавнего времени, и у людей из личного окружения банкира прошли обыски, задержаны полтора десятка фигурантов, конфискованы деньги и предметы искусства.

Доллары за диваном и загадочные "дигипассы"

Фактически разгромлен штаб претендентки на высший пост Светланы Тихановской из Гомеля. Если быть точнее, изначально президентские амбиции озвучил ее муж – популярный видеоблогер проекта "Страна для жизни" Сергей Тихановский. Однако в момент подачи документов на регистрацию инициативной группы он отбывал 15-суточный арест за встречу с подписчиками (суд посчитал это несанкционированным массовым мероприятием), без личного присутствия заявителя Центризбирком заявку не принял. Тогда вместо мужа свою кандидатуру выставила Светлана Тихановская.

Однако вскоре стало понятно, что проявление народной солидарности в виде километровых очередей желающих отдать голос "декабристке" власти терпеть не собираются. 29 мая вышедший на свободу Тихановский и еще девять его единомышленников были задержаны во время легального пикета в Гродно. Их обвинили в "организации групповых действий, сопряженных с неповиновением законным требованиям представителей власти". Санкции по данной статье Уголовного кодекса предусматривают лишение свободы до трех лет. На даче матери Тихановского был проведен обыск, с третьей попытки следователи нашли улику коррумпированности – 900 тысяч долларов за диваном. Родственники от денег открещиваются.

Следующий удар власти обрушили на профессионального банкира Виктора Бабарико. 11 июня в головном офисе Белгазпромбанка, которым он руководил в течение 20 лет вплоть до решения баллотироваться на высший пост, сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля провели обыск в рамках уголовных дел: легализация средств, добытых преступным путем, в особо крупном размере и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

Председатель Комитета госконтроля Иван Тертель, накануне выборов передвинутый из зампредседателя КГБ в результате инициированной Лукашенко зачистки правительства, поспешил сообщить: под прикрытием коммерческого банка вскрыта "беспрецедентная схема отмывания денег":

– В настоящее время задержаны 15 лиц. Это топ-менеджеры Белгазпромбанка из числа руководителей первого звена и бывшие сотрудники банка, которые в настоящее время работают в коммерческих структурах. Большинство уже сотрудничают со следствием, дают признательные показания. Изъяты денежные средства на сумму свыше 4 миллионов долларов и ценные бумаги более чем на полмиллиона долларов. Также обнаружены дигипассы – инструменты, позволяющие с территории Беларуси управлять счетами в иностранных банках, – отчитался Тертель, не исключив, что вскоре задержанных может быть больше.

"Пузатые буржуи" и картины на 20 миллионов

Обыски и аресты совпали с совещанием у Александра Лукашенко, где он поручил проверить частные компании, которые уволили работников, якобы "не отдавших подписи за альтернативных кандидатов". Заявление весьма смелое, если учесть, что административный ресурс – это тот инструмент, который все пять предыдущих избирательных кампаний без стеснений использует именно команда "кандидата власти". Тем не менее, силовики получили приказ "прошерстить пузатых буржуев":

Надо этих буржуев привести в чувство



– Поступают жалобы: увольняют тех, кто не отдал подпись за альтернативных кандидатов. И обнаглели, не боятся: ты за своего Лукашенко – ну, иди на улицу. У кого нет денег, папы, мамы, которые могут защитить, выкидывают беззащитных людей. Надо этих буржуев привести в чувство. Мы никому не должны позволить обидеть простого человека. Выработать с генпрокурором, подключить Комитет госконтроля и прошерстить пузатых буржуев, чтобы они несли ответственность. В нужное время в нужном месте всех приведем в чувство. Переворотов в стране не будет. Майдана – тем более, – заявил Лукашенко.

Вслед за этим государственные телеканалы, которыми руководит Иван Эйсмонт, муж личного пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт, под копирку показали сюжеты о том, как бывшие подчиненные Виктора Бабарико чуть ли не в очередь выстроились, чтобы сдать украденные у народа "золото-бриллианты". А вдобавок рассказали о приобщенных к делу 150 картинах "на 20 миллионов долларов". По информации самого Эйсмонта, бесценные полотна "готовили к срочному вывозу из страны".

На кадрах оперативной съемки – работы уроженцев Беларуси: Марка Шагала, Хаима Сутина, Леона Бакста, Шраги Царфина, Осипа Любича и других. Их 10 лет тому назад Белгазпромбанк с подачи своего босса начал выкупать на мировых аукционах и возвращать в Беларусь. Картины экспонировались в галерее "Арт-Беларусь" в минском Дворце искусств.

Виктор Бабарико выразил недоумение по поводу ТВ-сюжета. По его словам, нет смысла возвращать картины в страну и выставлять на всеобщее обозрение, чтобы потом вывозить. И заявил, что во всей этой "спецоперации" прослеживается исключительно политический след. По его мнению, власти показали, что готовы использовать любые средства для недопущения честных выборов. При этом Бабарико подчеркнул, что не намерен прекращать свое участие в избирательной кампании:

Это просто верх человеческой непорядочности



– Очевидно, что все действия носят заказной политический характер. И это недопустимо, поскольку использование незаконных инструментов для давления противоречит законодательству. К тому, что такие действия будут направлены на меня, я готов. Но цинично направлять их на людей, вина которых состоит только в том, что они работали в организации, которой я руководил. Это просто верх человеческой непорядочности. Хочу перед всеми извиниться, потому что они – лучшие, с кем мне довелось повстречаться. И также обращаюсь к правоохранительным органам: соблюдайте законы нашей страны, – призвал Виктор Бабарико.

Методы революции и законы государства

Поддержала банкира и искусствовед, эксперт Международного комитета Марка Шагала Тамара Карандашева. Она напомнила, что собрание произведений искусства Белгазпромбанка насчитывает более 100 артефактов и формируется в рамках реализации национального историко-культурного проекта "Арт-Беларусь". Ядро коллекции составляют произведения художников Парижский школы – уроженцев Беларуси. Большинство экспонатов включены в Государственный список историко-культурных ценностей. Это значит, их вывоз или продажа запрещены законом.

– Если на экспорт говорим, что мы родина Шагала, Сутина, так будьте добры относиться к этому с уважением! И как вообще можно арестовать то, что принадлежит банку? Это не коллекция Бабарико. Взяли и отняли собственность банка! Мы что, опять в революцию вернулись? Аналогии такие: 1917 год, бей буржуев. Толстосумы наворовали денег, в расход их… Если раньше было просто стыдно слышать хамство – сидит глава государства, всем тыкает, на всех орет – то сейчас пережила настоящий шок. Оказывается, можно взять и прибрать к рукам чужое! Все рассчитано на определенную категорию электората. Они не знают искусства, не ходят в музеи. Шагала может еще слышали, но других вряд ли, – считает Карандашева.

Вместо картин из корпоративной коллекции Белгазпромбанка, изъятых в рамках уголовного дела, галерея "Арт-Беларусь" будет демонстрировать пустые рамки с QR-кодами, содержащими информацию об истории полотен и их авторах. "Мы благодарим вас за поддержку, за репосты и публикации, за внимание и открытость. За неравнодушие. Галерея "Арт-Беларусь" снова откроет свои двери – увы, без картин", – говорится в сообщении галереи.

Временная администрация и газовые рычаги

Тем временем Национальный банк Беларуси ввел в Белгазпромбанк временную администрацию "в целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов".

Руководителем назначена Надежда Ермакова, которая прошла путь от заведующей сберкассой на родине Лукашенко до крупнейшего государственного Беларусбанка, в который была введена вопреки мнению тогдашних акционеров, а в конце концов – и главы Нацбанка. В последнее время занимается "наведением порядка" в проблемных финансовых учреждениях.

Собственники "Белгазпромбанка" – российские компании "Газпром" и Газпромбанк, которым принадлежит 99% активов – уже осудили действия белорусских властей. Они назвали незаконным назначение нового руководства, которое сопровождалось задержанием полномочных членов правления Белгазпромбанка правоохранительными органами.

Акционеры собираются добиваться защиты своих прав и законных интересов всеми доступными правовыми средствами, подчеркивается в совместном заявлении "Газпрома" и Газпромбанка. Однако официальный Минск проигнорировал претензии российской газовой монополии.

Некоторые аналитики считают, что Александр Лукашенко одним махом решил несколько проблем. С одной стороны, бросил тень на сильного конкурента в лице Виктора Бабарико, а с другой – дал понять Москве, что нужно быть сговорчивее в вопросе формирования цены на газ. В Минске считают, что "Газпром" завышает стоимость как минимум вдвое.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа.