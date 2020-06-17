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ФСБ задержала за продажу банковских карт бизнесмена, получавшего награды от Путина и главы ФСБ

Бизнесмен Алексей Строганов, арестованный по делу о сети магазинов поддельных кредитных карт, получал награды от президента Владимира Путина и главы ФСБ, пишет "Медуза". В конце марта ФСБ отчиталась о задержании более 30 человек, которые участвовали в продаже данных банковских карт в 90 магазинах, 25 из задержанных арестовали по обвинению в неправомерном обороте средств платежей. В СИЗО отправили и Строганова, известного среди кардеров как Flint24.

По словам собеседников издания, силовики сочли Строганова одним из организаторов группы. Адвокат Аркадий Толпегин, оспаривая в суде меру пресечения, ссылался на то, что у Строганова есть "почетная грамота директора ФСБ". В 2003 году Строганова арестовали по делу об изготовлении и сбыте поддельных банковских карт. К тому времени он уже несколько лет находился в розыске и жил по поддельным документам. В 2006 году кардера приговорили к 6,5 годам лишения свободы, но уже в начале 2008 года он освободился.

После выхода из колонии Строганов стал заниматься бизнесом, в том числе вместе с младшим братом Алексеем купил теплоснабжающую компанию и ресторан, организовали ассоциацию по продвижению внедорожного и мотоспорта, ЧОП и компанию по обработке отходов.

Строганов дружит с замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Вадимом Деньгиным, который входит в комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи. По инициативе депутата в июне 2016 года в Обнинске зарегистрировали компанию по борьбе с киберпреступностью "Кибальчиш". Ее учредителем стал Александр Строганов, младший брат Flint24. В декабре 2019 года Владимир Путин наградил Алексея Строганова президентской грамотой "за активную общественную деятельность".

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