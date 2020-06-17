В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса

В Москве 17 июня начались клинические испытания двух форм вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи (НИЦЭМ), сообщил Минздрав. В военном госпитале имени Бурденко будет испытываться жидкая вакцина, предназначенная для внутримышечного введения, а в Сеченовском университете – вакцина в виде порошка, из которого раствор для введения в мышцу будут готовить на месте. В каждом случае в испытаниях примут участие по 38 добровольцев.
- Планируется открытое исследование I–II фазы на добровольцах без группы контроля. При таких испытаниях не предполагается введение плацебо. По данным реестра разрешений Минздрава, дата окончания испытаний ‒ декабрь 2020 года, отмечает "Фармацевтический вестник".
"Проведена уже большая работа: две недели в пансионате Звенигорода на обсервации находятся добровольцы, которые на это время были полностью изолированы от контактов с миром, чтобы избежать возможности заражения. Двухнедельная обсервация связана с двухнедельным сроком инкубации коронавируса. В случае если при первичном скрининге у добровольца не было выявлено заболевания, то в течение этого срока оно будет обнаружено", – рассказал РБК директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Вадим Тарасов.
- В России разрабатывается 47 вакцин от коронавируса, объявила 20 мая вице-премьер Татьяна Голикова. Через шесть дней министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что клинические испытания одной из них завершатся уже в июле.
- 13 июня вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что промышленное производство вакцины от коронавируса планируется начать в сентябре, препарат будет выпускать Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ). По ее словам, вакцина может пройти государственную регистрацию в августе, до этого времени завершатся клинические испытания.
- О скором появлении вакцины президенту под камеры докладывали министр здравоохранения Михаил Мурашко, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, анонсировавший массовую вакцинацию россиян осенью 2020 года, и мэр Москвы Сергей Собянин, который оказался едва ли не самым большим скептиком, назвав сроком начала вакцинации декабрь.
The Bell отмечает, что реальные шансы создать российскую вакцину есть только у двух игроков – ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" и НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Это продолжение противостояния Роспотребнадзора и Минздрава, считают участники рынка. "Вектор" – это подведомственное учреждение Роспотребнадзора, Гамалеи – Минздрава, а у нас, к сожалению, регуляторы вместо того, чтобы сообща решать проблемы, всегда конкурируют", – сказал The Bell Равиль Ниязов, специалист Центра научного консультирования, который помогает фармкомпаниям с регуляторными вопросами разработки и регистрации лекарств.
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