В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса

В Москве 17 июня начались клинические испытания двух форм вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи (НИЦЭМ), сообщил Минздрав. В военном госпитале имени Бурденко будет испытываться жидкая вакцина, предназначенная для внутримышечного введения, а в Сеченовском университете – вакцина в виде порошка, из которого раствор для введения в мышцу будут готовить на месте. В каждом случае в испытаниях примут участие по 38 добровольцев.

Планируется открытое исследование I–II фазы на добровольцах без группы контроля. При таких испытаниях не предполагается введение плацебо. По данным реестра разрешений Минздрава, дата окончания испытаний ‒ декабрь 2020 года, отмечает "Фармацевтический вестник".

"Проведена уже большая работа: две недели в пансионате Звенигорода на обсервации находятся добровольцы, которые на это время были полностью изолированы от контактов с миром, чтобы избежать возможности заражения. Двухнедельная обсервация связана с двухнедельным сроком инкубации коронавируса. В случае если при первичном скрининге у добровольца не было выявлено заболевания, то в течение этого срока оно будет обнаружено", – рассказал РБК директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Вадим Тарасов.

В России разрабатывается 47 вакцин от коронавируса, объявила 20 мая вице-премьер Татьяна Голикова. Через шесть дней министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что клинические испытания одной из них завершатся уже в июле.

13 июня вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что промышленное производство вакцины от коронавируса планируется начать в сентябре, препарат будет выпускать Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ). По ее словам, вакцина может пройти государственную регистрацию в августе, до этого времени завершатся клинические испытания.

О скором появлении вакцины президенту под камеры докладывали министр здравоохранения Михаил Мурашко, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, анонсировавший массовую вакцинацию россиян осенью 2020 года, и мэр Москвы Сергей Собянин, который оказался едва ли не самым большим скептиком, назвав сроком начала вакцинации декабрь.

The Bell отмечает, что реальные шансы создать российскую вакцину есть только у двух игроков – ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" и НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Это продолжение противостояния Роспотребнадзора и Минздрава, считают участники рынка. "Вектор" – это подведомственное учреждение Роспотребнадзора, Гамалеи – Минздрава, а у нас, к сожалению, регуляторы вместо того, чтобы сообща решать проблемы, всегда конкурируют", – сказал The Bell Равиль Ниязов, специалист Центра научного консультирования, который помогает фармкомпаниям с регуляторными вопросами разработки и регистрации лекарств.