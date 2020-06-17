"Дождь": в Москве скупают онлайн-голоса за поправки

В Москве предлагают за деньги регистрироваться на голосование по Конституции с подставных сим-карт и голосовать "за" поправки. За каждую регистрацию участникам обещают платить по 75 рублей, за голос в поддержку — по 50 рублей. В день предлагают регистрировать минимум 20 аккаунтов. Об этом сообщает телеканал "Дождь".

Людей набирают через чат в мессенджере WhatsApp. Его фотографию "Дождю" прислал один из зрителей. В переписке чата пользователь с ником "Олег Викторович" рассказал, что для каждой регистрации будет выдана отдельная сим-карта. Затем, по его словам, для каждого аккаунта нужно создать электронный адрес и внести данные, которые он пообещал предоставить позднее. В дни голосования участники схемы должны проголосовать за поправки.

Корреспондент "Дождя" вступил в чат, встретился с "Олегом Викторовичем" и получил от него 25 сим-карт. Они были упакованы в подписной лист главного редактора телекомпании "Моя планета" Николая Табашникова, который в прошлом году баллотировался в Мосгордуму. В беседе с "Дождем" Табашников сообщил, что не знает этого человека и не может объяснить, как у него оказался его подписной лист.

Кроме того, "Олег Викторович" заранее попросил всех заинтересовавшихся принести паспорта, чтобы сфотографировать адреса их прописки. На встрече он рассказал, что участники схемы получат деньги даже в случае, если mos.ru отклонит регистрацию по сим-картам и предоставленным данным. Для этого нужно будет предоставить скриншот.

Для регистрации на электронное голосование нужны такие персональные данные, как фамилия, имя, отчество, день рождения и СНИЛС, рассказал главный разработчик электронного голосования Артем Костырко. Он отметил, что подать заявление могут те, чьи паспортные данные из реестра избирателей совпадут с данными в личных кабинетах.

Заместитель председателя Общественной палаты Москвы и главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов рассказал, что все заявки на участие в электронном голосовании тщательно проверяются, в том числе ФСБ. "Поэтому эти люди рискуют. Сильно, сильно рискуют", - сказал Венедиктов "Дождю".

Принять участие в электронном голосовании по поправкам к Конституции смогут жители двух российских регионов – Москвы и Нижегородской области. Дистанционное голосование будет проходить шесть дней, с 25 по 30 июня.

Уже сейчас многие бюджетники столицы заявляют о том, что их настойчиво склоняют голосовать онлайн. В некоторых случаях руководство просит своих сотрудников не только самим зарегистрироваться на онлайн-голосование, но и привести определенное количество друзей или членов семьи.