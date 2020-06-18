"Голос" рассказал о нарушениях при организации голосования

Российское движение по защите прав избирателей "Голос" считает, что из-за грубого нарушения всех норм голосования по поправкам к Конституции, оно утратило легитимность ещё до того, как состоялось.

В опубликованном 18 июня докладе правозащитников отмечается, что кампания голосования по поправкам в Конституцию проходит в условиях пандемии коронавируса, которая пока не стихает. Это накладывает ограничения базовых прав и свобод, в том числе свободы собраний, передвижения, плюрализма мнений.

В "Голосе" считают, что в отличие от выборов, проведение которых строго привязано к сроку окончания полномочий избираемого органа, необходимости проводить голосование по поправкам в таких сложных эпидемиологических условиях не было, его можно было перенести без какого-либо нарушения прав граждан и политического процесса в целом.

Однако, как отмечают авторы доклада, голосование решили провести, и выделили бюджетные средства — в частности, на информирование граждан. Но власти на эти деньги развернули кампанию за поправки, что нарушает Бюджетный кодекс. В агитацию, как пишут правозащитники, включился даже Центризбирком, призванный быть арбитром как комиссия, организующая голосование. Так, эксперты "Голоса" отмечают, что выпущенные ЦИК ролики, направленные якобы на информирование (с Машковым и Безруковым), вполне соответствуют понятию "агитация", установленному Конституционным судом.

В свою очередь, противники поправок оказались без возможности вести какую-либо агитацию, подчеркивают авторы доклада. Инициаторы кампании "Нет!" обращались в ЦИК с требованием выделить им эфирное время, но получили отказ. Их сайт был заблокирован по требованию Роскомнадзора. Блогер Николай Платошкин подал заявку на проведение митинга против поправок, однако всего через несколько дней после этого был задержан и помещен под домашний арест за распространение фейковых новостей.

Единственным легальным способом выразить свое несогласие поправками в условиях пандемии и карантина стали онлайн-митинги. Пользователи оставляли политические комментарии даже в сервисах изначально не предназначенных для этого, например в "Яндекс-картах", пишут правозащитники.

Эксперты "Голоса" также расследовали происхождение билбордов с агитацией за поправки, которые за последние несколько недель появились во всех регионах России. На плакатах нет никаких выходных данных, а представители региональных избиркомов уверяют, что их заказчики неизвестны, говорится в докладе. Движение “Голос” также обращает внимание на неэтичность использования несовершеннолетних в политической агитации.

Все указывает на то, что на голосовании будет активно использоваться административный ресурс, отмечают правозащитники. Массовые сообщения о принуждении к голосованию стали появляться задолго до даты его проведения.

Почти половина сообщений из Москвы, где граждан заставляют регистрироваться на портале для электронного голосования. Со всей страны поступают сообщения о том, что среди участников голосования будут проводиться лотереи, говорится в докладе "Голоса".

Правозащитники считают, что проведение всероссийского голосования во время эпидемии ставит под угрозу здоровье его участников и членов комиссий. Меры, которые принимаются под предлогом защиты людей, декоративны и даже вредны: на практике они приводят к тому, что такое голосование будет крайне сложно контролировать. А вот проводить розыгрыши, лотереи и другие акции, которые не только повысят явку, но и неизбежно приведут к скоплениям людей на участках, никто не запрещает, отмечают авторы доклада.

Эксперты "Голоса" приходят к выводу, что «референдум» о поправках в Конституцию вряд ли можно считать актом волеизъявления народа. Механизмы его организации не соответствуют почти всем общепринятым стандартам организации подобных процедур, говорится в докладе.