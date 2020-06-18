"Важные истории": мусорный рынок поделили люди из окружения Путина

Люди из окружения президента России Владимира Путина поделили между собой мусорный рынок на 2 триллиона рублей, говорится в совместном исследовании изданий "Важные истории", "Жуковские вести" и "Зебра-ТВ".
"Главными бенефициарами мусорной реформы России стали несколько кланов ближайших друзей и соратников президента Владимира Путина. Они не только стали региональными операторами во многих регионах страны, но и строят мусоросжигательные заводы, что вызывает массовые протесты местных жителей. Некоторые из мусорных компаний соратников президента зарегистрированы на подставных людей в далеких странах — Гонконге, Гибралтаре, Новой Зеландии", — отмечается в материале.
По данным издания, компании, связанные с друзьями Путина, получили почти четверть всех госконтрактов на вывоз мусора в стране — на общую сумму 423 миллиарда рублей. Компании, связанные с главой Ростеха Сергеем Чемезовым получили контракты на 165 миллиардов, с сыном бывшего генпрокурора Игорем Чайкой — на 107 миллиардов, с бизнесменами Аркадием Роненбергом и Юрием Ковальчуком — на 88 и 63 миллиарда соответственно.
Как минимум в 30 регионах страны операторами по обращению с мусором стали люди, связанные с властью. 83% торгов по выбору региональных операторов во всех регионах страны прошли без конкуренции. Контракты с ними были заключены по ценам, близким к максимальным, а это значит, что и мусорные тарифы для граждан России будут близки к максимальным.
Как минимум в 11 регионах России торги на вывоз, переработку и утилизацию мусора выиграли фирмы без явного опыта в сфере обращения с отходами: некоторые из них были созданы прямо накануне аукционов, в их штате числилось минимальное количество сотрудников (иногда и вообще ни одного). Такие компании заключили мусорные контракты на общую сумму почти 122 миллиарда рублей.
Реформа мусорной отрасли в России свелась к сжиганию и захоронению отходов, писал “Коммерсант” со ссылкой на проект федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами госкомпании “Российский экологический оператор” (РЭО). Раздельный сбор мусора и утилизация вторсырья как действующие механизмы в документе не прописаны. Проект должен включать все без исключения действующие и перспективные объекты “мусорной” инфраструктуры. В него вошли:
- 148 предприятий по сжиганию мусора на 4,3 млн тонн в год;
- 25 новых мусоросжигающих заводов (МСЗ) Росатома, Ростеха и ВЭБ.РФ в проекте пока нет;
- 253 новых полигона (всего 351) суммарной мощностью 22,9 млн тонн;
- 355 сортировочных станций мощностью 51,9 млн тонн, из них 24 – по производству топлива для последующего сжигания.
В конце 2019 года был принят закон, который приравнял сжигание мусора на заводах, вырабатывающих тепло и электроэнергию, к утилизации. Против законопроекта выступал "Гринпис". В организации говорили, что принятие поправок "поможет финансировать строительство очень дорогих мусоросжигательных заводов". В "Гринпис" предсказывали, что из-за этого мусор в России не будут перерабатывать "еще десятки лет".
14 мая госкорпорации "Росатом", "Ростех" и ВЭБ.РФ заключили соглашение о строительстве в России как минимум 25 мусоросжигательных заводов. Мусоросжигательные заводы будут обслуживать "крупнейшие туристические центры России, а также агломерации с населением не менее 500 тысяч человек". В каких именно регионах их собираются построить, не уточняется. "Общая стоимость проекта оценивается в 600 млрд рублей, предполагаемый объем участия ВЭБ.РФ составляет порядка 200 млрд рублей", – говорится в заявлении "Росатома".
- "30 мусоросжигательных заводов (25 новых, четыре уже строящиеся в Подмосковье и один в Татарстане) смогут сжигать лишь 20 процентов отходов (18 млн тонн). При этом от сжигания будет образовываться токсичная зола, имеющая более высокий класс опасности. По подсчетам "Гринпис", после сжигания образуется 30 процентов золы (от массы отходов). Получается, от 30 заводов ежегодно будет образовывать 5 млн тонн токсичных отходов", – заявили в "Гринпис".
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