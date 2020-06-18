"Важные истории": мусорный рынок поделили люди из окружения Путина

Люди из окружения президента России Владимира Путина поделили между собой мусорный рынок на 2 триллиона рублей, говорится в совместном исследовании изданий "Важные истории", "Жуковские вести" и "Зебра-ТВ".

"Главными бенефициарами мусорной реформы России стали несколько кланов ближайших друзей и соратников президента Владимира Путина. Они не только стали региональными операторами во многих регионах страны, но и строят мусоросжигательные заводы, что вызывает массовые протесты местных жителей. Некоторые из мусорных компаний соратников президента зарегистрированы на подставных людей в далеких странах — Гонконге, Гибралтаре, Новой Зеландии", — отмечается в материале.

По данным издания, компании, связанные с друзьями Путина, получили почти четверть всех госконтрактов на вывоз мусора в стране — на общую сумму 423 миллиарда рублей. Компании, связанные с главой Ростеха Сергеем Чемезовым получили контракты на 165 миллиардов, с сыном бывшего генпрокурора Игорем Чайкой — на 107 миллиардов, с бизнесменами Аркадием Роненбергом и Юрием Ковальчуком — на 88 и 63 миллиарда соответственно.

Как минимум в 30 регионах страны операторами по обращению с мусором стали люди, связанные с властью. 83% торгов по выбору региональных операторов во всех регионах страны прошли без конкуренции. Контракты с ними были заключены по ценам, близким к максимальным, а это значит, что и мусорные тарифы для граждан России будут близки к максимальным.

Как минимум в 11 регионах России торги на вывоз, переработку и утилизацию мусора выиграли фирмы без явного опыта в сфере обращения с отходами: некоторые из них были созданы прямо накануне аукционов, в их штате числилось минимальное количество сотрудников (иногда и вообще ни одного). Такие компании заключили мусорные контракты на общую сумму почти 122 миллиарда рублей.

Реформа мусорной отрасли в России свелась к сжиганию и захоронению отходов, писал “Коммерсант” со ссылкой на проект федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами госкомпании “Российский экологический оператор” (РЭО). Раздельный сбор мусора и утилизация вторсырья как действующие механизмы в документе не прописаны. Проект должен включать все без исключения действующие и перспективные объекты “мусорной” инфраструктуры. В него вошли:

148 предприятий по сжиганию мусора на 4,3 млн тонн в год;

25 новых мусоросжигающих заводов (МСЗ) Росатома, Ростеха и ВЭБ.РФ в проекте пока нет;

253 новых полигона (всего 351) суммарной мощностью 22,9 млн тонн;

355 сортировочных станций мощностью 51,9 млн тонн, из них 24 – по производству топлива для последующего сжигания.

В конце 2019 года был принят закон, который приравнял сжигание мусора на заводах, вырабатывающих тепло и электроэнергию, к утилизации. Против законопроекта выступал "Гринпис". В организации говорили, что принятие поправок "поможет финансировать строительство очень дорогих мусоросжигательных заводов". В "Гринпис" предсказывали, что из-за этого мусор в России не будут перерабатывать "еще десятки лет".

14 мая госкорпорации "Росатом", "Ростех" и ВЭБ.РФ заключили соглашение о строительстве в России как минимум 25 мусоросжигательных заводов. Мусоросжигательные заводы будут обслуживать "крупнейшие туристические центры России, а также агломерации с населением не менее 500 тысяч человек". В каких именно регионах их собираются построить, не уточняется. "Общая стоимость проекта оценивается в 600 млрд рублей, предполагаемый объем участия ВЭБ.РФ составляет порядка 200 млрд рублей", – говорится в заявлении "Росатома".