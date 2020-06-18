Спасение "Аэрофлота" обойдется в 80 млрд рублей

Власти рассматривают возможность докапитализировать "Аэрофлот" через дополнительную эмиссию его акций на 80 млрд руб. Правительство выделит 50 млрд рублей, еще 30 млрд рублей компания может получить через принадлежащие государству ВТБ и РФПИ. Об этом пишет агентство Reuters. О таких планах правительства слышали источники "Интерфакса" и "Коммерсанта".

"Аэрофлот" — один из наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса перевозчиков. Бизнес-модель компании выстроена под международные транзитные перевозки между Европой и Восточной Азией через свой хаб в Шереметьево. Значительная часть внутренних рейсов из Шереметьево также обеспечивается пассажирами, прилетевшими из-за рубежа. В мае авиакомпания потеряла 93,1% пассажиропотока, перевезя только 206 тысяч пассажиров. Авиакомпания может недосчитаться также десятков миллиардов рублей роялти, которые получает от иностранных авиакомпаний за полеты над Россией по транссибирскому маршруту.

Капитализация "Аэрофлота" на Московской бирже составляет около 94 млрд рублей. Если предположить, что сделка пройдет по рыночной стоимости, это значит, что доля государства в авиакомпании должна вырасти с 51% как минимум до 75%, пишет The Bell.

До сих пор правительство выделило всем российским авиакомпаниям 23,4 млрд субсидий для компенсации убытков из-за коронавируса. На группу "Аэрофлот" из этих денег пришлось около 8 млрд рублей. Прямые убытки российских авиакомпаний в 2020 году консалтинговая компания Bain оценила в 275–330 млрд рублей.

Убытки "Аэрофлота" за время коронакризиса еще предстоит оценить. В первом квартале 2020 года чистый убыток авиакомпании по МСФО вырос на 42,8%, до 22,48 млрд рублей, выручка снизилась на 10,2%, до 123,9 млрд рублей. Второй квартал, который станет самым провальным, еще не закончен. Аналитики "БКС Глобал маркетс" считают, что «Аэрофлоту» придется привлечь 60 млрд рублей нового долга.