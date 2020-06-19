Росавиация обязала сообщать пассажирам о голосовании 1 июля

Руководитель Росавиации Александр Нерадько предписал авиакомпаниям и аэропортам информировать граждан о голосовании 1 июля по поправкам в Конституцию. Об этом со ссылкой на распоряжение Нерадько сообщают "Ведомости".

Предполагается, что объявления с информацией о голосовании будут делать в салонах самолётов и терминалах аэропортов. Информацию также разместят на сайтах и в бортовых журналах авиакомпаний, а также на стойках регистрации.

Письмо Нерадько адресовано территориальным управлениям Росавиации. При этом, как отмечает издание, федеральное агентство контролирует безопасность полётов, и не может требовать информирования о голосовании. Однако в своём распоряжении Нерадько требует от руководителей на местах лично проконтролировать исполнение авиакомпаниями и аэропортами этих поручений и отчитаться до 20 июня.

Представители "Аэрофлота", S7, "Победы" и Utair от комментариев отказались. При заходе на сайт этих перевозчиков информации о голосовании "Ведомости" не нашли.

Некоторые авиакомпании в разговоре с изданием отметили, что бортовые журналы за июнь уже выпущены, а июльские номера уже сверстаны без упоминания о голосовании, так что туда больше ничего добавить нельзя. Utair и "Победа" и вовсе прекратили издавать бортовые журналы на фоне пандемии.

В московском аэропорту Внуково, где будет организован избирательный участок, регулярно звучат объявления о дате проведении голосования. В Шереметьеве размещают подобную информацию на медианосителях в зданиях аэропорта. Аэропорты других крупных российских городов также готовятся запустить звуковые объявления.

О голосовании по поправкам в Конституцию информируют и другие предприятия общественного транспорта, в частности – РЖД.