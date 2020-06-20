Выборы в Беларуси: Лукашенко избавляется от конкурентов

Белорусские правозащитники обнародовали итоги первого этапа президентской кампании – сбора подписей за потенциальных кандидатов на высший пост. За месяц более 100 активистов, членов инициативных групп, журналистов осуждены на разные сроки административных арестов. Сотни приговорены к выплате крупных штрафов. 30 человек проходят по уголовным статьям, половина из них признана политическими заключенными.

19 июня в Беларуси завершился срок сдачи в избирательные комиссии подписей за выдвижение кандидатов в президенты. По закону для регистрации претенденту необходимо собрать 100 тысяч голосов в свою поддержку. В ближайшие 10 дней Центризбирком проверит достоверность данных. Регистрация будет проходить с 5 по 14 июля. День выборов назначен на 9 августа.

Полмиллиона подписей – рекорд альтернативного кандидата

Почти все участники гонки, высказавшие намерение собирать подписи, преодолели необходимый рубеж. По крайней мере, заявляют об этом.

За Виктора Бабарико собрано почти полмиллиона подписей

Так, в штабе действующего президента Александра Лукашенко утверждают, что за него собрано 1,5 миллиона подписей. За бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико – почти полмиллиона, что является абсолютным рекордом для альтернативного выдвиженца за все шесть избирательных кампаний.

Основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало отчитался о более чем 200 тысячах голосов, еще несколько претендентов заявили, что сдадут минимально допустимое количество бюллетеней – 100 тысяч. Это лидер гражданского движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая, председатель Белорусской социал-демократической Грамады Сергей Черечень и переводчик Светлана Тихановская.

Изначально подали документы на регистрацию 55 инициативных групп. В финальном списке Центризбиркома остались 15. Представители системной оппозиции изначально заявляли, что не будут собирать подписи, а используют информационные пикеты для общения с людьми. Это председатель Объединенной гражданской партии Николай Козлов, лидер движения "За свободу" Юрий Губаревич, сопредседатель "Белорусский христианской демократии" Ольга Ковалькова, "кандидат протеста" от Белорусской социал-демократической партии Владимир Непомнящих.

Первым сошел с дистанции председатель Либерально-демократической партии, "белорусский Жириновский" Олег Гайдукевич. Со словами "не могу быть проституткой" заявил, что снимается в пользу Александра Лукашенко и передает уже собранные 30 тысяч подписей и программу в предвыборный штаб "единственного достойного кандидата".

Веду коров, и оперативники за мной. А кто будет скотину кормить, если посадят?

Вскоре заявил о невозможности продолжения президентской кампании фермер из Гомельской области Юрий Ганцевич – пожаловался, что любой шаг представителей его команды фиксируется местными силовиками, а в таких условиях сборщики подписей работать отказываются. "Веду коров, и оперативники за мной. А кто будет скотину кормить, если посадят?" – сокрушался хозяйственник.

Не стала ожидать завершения первого этапа и член совета Ассоциация грузоперевозчиков "Регион 8" Наталья Кисель. Пояснила, что главной целью было обозначить сложные вопросы малого бизнеса, тянущие на дно сферу грузоперевозок. "Задача информирования коллег успешно реализована", – считает бизнесвумен.

В последний день сдачи подписей заявил о самоотводе лидер металл-группы Znich, тату-мастер Алесь Таболич. Потенциальный кандидат честно признал, что не собрал 100 тысяч подписей, да и оказался во всем этом действе "по приколу". На прощание высказал сомнение, что на фоне массовых арестов и репрессий в стране вообще можно говорить о честных выборах.

Тапок сборщика подписей – символ несистемной оппозиции

визиткой сборщиков стал тапок на фоне лозунга "прихлопнуть усатого таракана"

Некоторым претендентам власти постарались превратить жизнь в ад еще до старта выборов. Так, популярному блогеру из Гомеля Сергею Тихановскому ЦИК отказал в регистрации инициативной группы на том основании, что он не подал заявление лично. Неважно, что в это время Тихановский находился за решеткой. Встреча с подписчиками была расценена как "организация несанкционированного массового мероприятия", виновника осудили на 15 суток. Тогда о выдвижении заявила его жена Светлана, поводов для отказа у членов комиссии не нашлось.

А вскоре после освобождения Сергея Тихановского и еще девять человек задержали в Гродно во время легального пикета по сбору подписей. Этому предшествовала словесная перепалка блогера с перевозбужденными местными жительницами, во время которой неожиданно оказался на земле милиционер. Подоспевший ОМОН брутально задержал обидчиков. И хотя очевидцы дружно назвали этот "спектакль" провокацией, силовики посчитали, что имело место "насилие" в отношении сотрудников милиции.

С 29 мая Тихановский и его коллеги находятся в минском следственном изоляторе. Им инкриминируется "организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, либо активное участие в таких действиях", наказание по этой статье – до 3 лет лишения свободы. Если кого-то обвинят в нападении на милиционера, тюремный срок автоматически удвоится.

с третьей попытки следователи нашли за старым диваном 900 тысяч долларов

В первые дни июня на даче у мамы Сергея под Гомелем прошли обыски. Два первых – безрезультатно, с третьей попытки следователи нашли за старым диваном… 900 тысяч долларов. Вместо народного возмущения власти получили обратный эффект: по всей стране люди выстроились в многочасовые очереди, чтобы выразить солидарность с арестованным автором проекта "Страна для жизни" и подписаться за его смелую супругу. Узнаваемой визиткой сборщиков стал тапок на фоне лозунга "прихлопнуть усатого таракана".

В это же время правозащитники признали Сергея Тихановского политическим заключенным, а юристы организации "Правовая инициатива" подали сообщение о его задержании в рабочую группу по произвольным задержаниям ООН. Позже политзаключенными стали и другие фигуранты "дела Тихановского": Евгений Розниченко, Дмитрий Фурманов, Владимир Наумик, Вергилий Ушак, Александр Аранович, Василий Бобровский, Артем Саков, Владимир Книга и гражданин России Андрей Новиков.

прекратите свою поездку, потому что вас могут посадить в тюрьму, а детей забрать

На 15 суток был осужден очередной представитель обескровленного штаба Светланы Тихановской – её пресс-секретарь Александр Кабанов. А во время поездки по регионам Тихановская получила угрозу. "Мне позвонили с незнакомого номера и сказали примерно следующее: "Примите к сведению, может быть, вы прекратите свою поездку, потому что вас могут посадить в тюрьму, а детей забрать", – рассказала Светлана и попросила прощения у сторонников за то, что ее выбор в данной ситуации очевиден. Однако вскоре она выступила с заявлением, что по крайней мере первый этап ее команда должна пройти, "хотя бы ради Сергея".

Правоохранительные органы сигналы о попытках запугивания Тихановской проигнорировали.

"Пузатые буржуи" – страшный сон Лукашенко

Еще более громким оказался политический дебют профессионального банкира Виктора Бабарико. Четверть века он в финансовой сфере, последние 20 лет руководил Белгазпромбанком (почти 99% активов принадлежат Газпромбанку и "Газпрому").

Решив баллотироваться, Бабарико уволился по собственному желанию. Уже с первых дней он грамотно построил кампанию, сумев привлечь более 10 тысяч сторонников в инициативную группу, которую возглавил его сын Эдуард (для сравнения, в команде Лукашенко всего на тысячу больше).

в сетях за Лукашенко закрепилось прозвище "Саша Три Процента"

Эффект не заставил себя ждать: по итогам опросов на аналитических и информационных ресурсах Бабарико вырвался в лидеры, отправив действующего руководителя в безнадежные аутсайдеры. После этого в сетях за Лукашенко закрепилось прозвище "Саша Три Процента". Правда, Министерство информации признало опросы незаконными и запретила "самодеятельность". А правоохранители бросились изымать "крамольные сувениры" – майки, кружки, значки с изображением позорных процентов.

Вскоре уязвленный Лукашенко созвал совещание с силовым блоком, приказав разобраться с "пузатыми буржуями".

События стали развиваться стремительно. 11 июня Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля провел обыски в головном офисе Белгазпромбанка, а также в партнерских компаниях "ПриватЛизинг", "Кампари", "Кентавр". Глава ведомства Иван Тертель сообщил о задержаниях топ-менеджеров из числа руководителей первого звена и бывших сотрудников банка, которые работают в различных коммерческих структурах. Наложен арест на деньги, ценные бумаги, а также 150 картин художников Парижской школы, которые в течение 10 лет покупались на международных аукционах для экспозиции "Арт Беларусь". В банк ввели временную администрацию, отстранив от дел прежнее правление.

Виктора Бабарико не трогали до 18 июня. Однако, когда он вместе с сыном понес в Центризбирком очередную партию подписей, связь с ним пропала. Потом в Комитете госконтроля признали, что оба задержаны и находятся в изоляторе КГБ. В доступе адвокатам было отказано. Журналистам объяснили, что материалы переданы в Генпрокуратуру для определения подследственности.

19 июня генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк заявил, что действия проходящих по делу лиц квалифицированы как "совершенные в составе преступной организации". По его словам, задержаны 20 человек, включая бывшего руководителя Виктора Бабарико.

Иван Тертель не исключил, что "за деятельностью Бабарико и компании стоят кукловоды в "Газпроме"

"С учетом того, что преступные деяния совершались системно, на протяжении длительного времени, с использованием транснациональных противоправных схем, они создали реальную угрозу интересам национальной безопасности нашей страны как в финансовой, так и иных сферах", – объяснил решение генпрокурор.

Дела возбуждены по шести статьям Уголовного кодекса: "Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов", "Легализация ("отмывание") средств, полученных преступным путем", "Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями", "Мошенничество", "Получение взятки", "Дача взятки".

Ранее председатель Комитета госконтроля Иван Тертель не исключил, что "за деятельностью Бабарико и компании стоят кукловоды в "Газпроме" "или даже выше". Правда, адреса не уточнил.

"Мы знаем, что кукловоды, стоящие за ним, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в "Газпроме", а может быть, и выше", – проинформировал главный контролёр.

"Витя-политузник" против "Саши Три Процента"

Еще накануне задержания Виктор Бабарико определил атаку на Белгазпромбанк как попытку рейдерского захвата самого успешного коммерческого банка страны. Однако главная цель жесткого прессинга – не допустить его в решающую стадию выборов, где у Лукашенко шансы в лучшем случае на уровне 3%.

После новости о задержании уже хорошо узнаваемых отца и сына в Минске в многокилометровый "пикет солидарности" выстроились тысячи сторонников Бабарико. Собравшиеся громко аплодировали, чтобы пробить стены казематов изолятора КГБ, автомобилисты сигналили. Попытки милиции напугать последствиями оказались безрезультатными – люди в лицо высказывали всё, что думают о власти и ее подручных.

Вслед за этим правозащитники объявили политическими заключенными Виктора и Эдуарда Бабарико, а также арестованных членов его инициативной группы Светлану Купрееву и Владимира Дударева.

В свою очередь Александр Лукашенко заявил, что внимательно наблюдает за ситуацией. По его мнению, определенные политические силы просто пытаются использовать людей.

"Сегодня фокус политических интересов сконцентрирован на Беларуси. Как с Запада, так и с Востока. Активизировались определенные силы, которые начинают раскачивать ситуацию в стране. Нам все-таки удалось сделать шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации и подвода к майдану. Маски сорваны с определенных не только местных кукол, но и кукловодов за пределами Беларуси", – сказал Лукашенко, также предупредив, что не нужно подталкивать власть на меры реагирования.

И добавил, что не стоит из ворюг, обуржуевшихся банкиров и прочих мошенников, которые засели в Белгазпромбанке, делать героев.

На следующий день встала с диванов уже вся Беларусь – народ вышел на улицы даже там, где политической активности не наблюдалось со времени обретения суверенитета. Многих хватали люди в штатском и форме, при этом были попытки отбить тех, кого уже «грузили» в автозаки. Целенаправленно охотились на «нечестных» журналистов: более десятка задержаны, съемочную группу Белорусской службы Радио Свобода взяли прямо во время прямого эфира. Спустя несколько часов выпустили, «выяснив личности».

Так проходят выборы по сценарию Лукашенко: полтора десятка политзаключенных уже на этапе сбора подписей.