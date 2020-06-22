Участие в президентской кампании в Белоруссии продолжают 7 человек

В кампании по выборам президента Белоруссии после этапа сбора подписей продолжают участие семь человек, сообщила в понедельник глава Центризбиркома Лидия Ермошина.

По её словам, собранные подписи за выдвижение кандидатом в президенты сдали действующий глава государства Александр Лукашенко, бывший руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико, экс-глава Парка высокий технологий Валерий Цепкало, жена блогера Сергея Тихановского Светлана, экс-депутат Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев и председатель Белорусской социал-демократической "Грамады" Сергей Черечень. Восемь человек из президентской гонки выбыли.

Ермошина отметила, что точное число сданных подписей от каждого претендента будет установлено по итогам проверки, которая завершится 30 июня. Глава ЦИК также проинформировала, что по состоянию на утро 22 июня полный пакет документов для регистрации предоставил только Бабарико.

Как сообщалось ранее, 18 июня Виктор Бабарико был задержан вместе со своим сыном Эдуардом, который возглавляет инициативную группу отца. Оба они остаются под стражей. Им предъявлено уголовное обвинение, но по какой статье – пока не разглашается. В Комитете государственного контроля Бабарико назвали "непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности". Глава комитета Иван Тертель утверждал, что установлено наличие отмывочных схем, с помощью которых крупные суммы денег выводились за границу.

11 июня после обысков в Белгазпромбанке было возбуждено уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путём. Арестованы около 20 человек.

Бабарико считается главным соперником Лукашенко на президентских выборах. Они назначены на 9 августа. Александр Лукашенко, бессменно руководящий страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок. Оппозиция обвиняет действующего президента в развязывании репрессий против своих политических конкурентов. Бабарико называет ситуацию вокруг Белгазпромбанка попыткой давления. Сам Лукашенко заявляет, что власти сорвали масштабный план дестабилизации ситуации в стране, в котором участвовали внешние силы.

С мая в разных городах Белоруссии проходят массовые акции в поддержку альтернативных кандидатов в президенты. На этих пикетах собирались подписи за их выдвижение. Несколько активистов, политиков и блогеров были задержаны и получили аресты до 15 суток. Власти обвинили их в участии в несанкционированных выступлениях. Против блогера Сергея Тихановского, которого на выборы не пустили, возбудили уголовное дело. Ему вменяют в вину препятствовании работе ЦИКа.

На прошлой неделе в Минске активисты выстраивались в "цепи солидарности" с задержанными активистами. Они растягивались на несколько километров. Милиция задержала не менее 270 человек, в том числе освещавших выступления журналистов Радио Свобода, агентства Reuters, сайтов TUT.BY, Onliner.by и других СМИ.