Константина Котова отправили на 10 суток в штрафной изолятор

Активиста Константина Котова, осужденного по так называемой "дадинской" статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов, отправили в штрафной изолятор за то, что он якобы не поздоровался с сотрудником колонии. Об этом сообщила в фейсбуке адвокат Котова Мария Эйсмонт.

По её словам, Котов писал объяснение, почему он накануне не поздоровался с одним из сотрудников колонии, которого не заметил. Котов разговаривал с другим надзирателем. В этот момент сзади подошёл сотрудник ФСИН, с которым активист "в этот день здоровался минимум дважды, и не сразу сообразил, что надо это сделать вновь". В итоге Котова отправили в ШИЗО на 10 суток.

Константина Котова арестовали летом прошлого года после серии массовых акций в центре Москвы. Защита активиста считает, ссылаясь на вердикт Конституционного суда, что Котов не должен был подлежать наказанию по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов - все акции, в которых он участвовал, носили мирный и ненасильственный характер. Тем не менее, его приговорили к 4 годам лишения свободы. Впоследствии приговор был смягчён до полутора лет колонии, однако полностью его отменить Мосгорсуд отказался, посчитав лозунги "Путин – вор" и "Долой Путина"​, которые, как утверждается, скандировал Котов, призывами к свержению президента. Правозащитные организации признали Котова политзаключённым.