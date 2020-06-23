Правозащитники призвали Минск остановить "репрессии". ВИДЕО

Представители правозащитных организаций из более чем 20 стран мира призвали власти Белоруссии обеспечить проведение в стране свободных и демократических выборов, прекратить "беспрецедентные репрессии" против оппозиции и освободить арестованных за время избирательной кампании активистов и политиков.

Об этом говорится в заявлении Платформы гражданской солидарности ОБСЕ, которое во вторник опубликовал на своём сайте белорусский правозащитный центр "Весна". Авторы обращения призвали, в частности, отпустить из-под стражи бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, который баллотируется на президентский пост, популярного блогера Сергея Тихановского, возглавляющего инициативную группу по выдвижению его жены Светланы, оппозиционных политиков Павла Северинца и Николая Статкевича.

"Белорусские власти должны воздержаться от любых ограничений прав потенциальных кандидатов, уважать свободу выражения мнений и избегать задержаний мирных демонстрантов", - подчеркивается в заявлении. Его авторы отмечают, что, по данным правозащитников из центра "Весна", в Белоруссии, начиная с 6-го мая, были задержаны сотни человек. Впоследствии им назначили административные аресты и штрафы по обвинениям, которые расцениваются как "политическое давление".

Среди задержанных на пикетах по сбору подписей за альтернативных кандидатов, а также во время акций в Минске 19-20 июня, участники которых выстраивались в "цепи солидарности" с арестованными активистами и политиками, оказалось не менее 14 журналистов, в том числе корреспондент Белорусской службы Радио Свобода Александра Дынько и её оператор Андрей Рабчик.

"Комитет защиты журналистов", осудивший задержания сотрудников СМИ, указал на появившиеся сведения об избиении в заключении двух независимых журналистов из Ганцевичей Александра Позняка и Сергея Багрова. Позняк был оштрафован судом на сумму, которая эквивалентна 340 долларам, а Багров получил 15 суток ареста. "Белорусские власти должны прекратить преследования и аресты журналистов в преддверии президентских выборов, предоставив им возможность свободно освещать важные для общества события", - подчеркнули в Комитете.

В комментарии Госдепартамента США на события говорится, что белорусские власти должны следовать своим обязательствам в рамках ОБСЕ по защите прав человека, включая те, что касаются проведения честных выборов.

Накануне глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что после этапа сбора подписей, участие в президентской кампании в стране продолжают 7 претендентов на пост, включая нынешнего главу государства Александра Лукашенко. Он баллотируется на шестой срок.

Также участие в кампании продолжают Светлана Тихановская и Виктор Бабарико, задержанный на днях вместе с сыном по подозрению в причастности к финансовым махинациям. Власти утверждают, что Белгазпромбанк, которым Бабарико руководил 20 лет, с помощью отмывочных схем переводил крупные суммы денег за границу. Сам бизнесмен называет уголовное преследование попыткой политического давления.

Президент Лукашенко утверждает, что властям удалось сорвать масштабный план по дестабилизации ситуации в стране, в котором участвовали внешние силы.