Цифровая реклама впервые обойдёт объём рекламы в традиционных СМИ

Расходы на цифровую рекламу на таких платформах, как Google, Facebook и Alibaba, в 2020 году впервые превысят расходы в традиционных СМИ. Общий объём мирового рекламного рынка в этом году составит 530 миллиардов долларов. Об этом говорится в прогнозе агентства GroupM.

Аналитики прогнозируют падение расходов на рекламу почти на 12 процентов по сравнению с 2019 годом. Это связано, в частности, с отменой многих спортивных и культурных мероприятий.

Рынок телевизионной рекламы в этом году ждёт падение более чем на 17 процентов, однако в 2021 году он вырастет на шесть процентов. Рынок рекламы в газетах сократится более чем на четверть, но в следующем году он может вырасти на два с половиной процента.

Специалисты GroupM обращают внимание, что рынок цифровой рекламы в мире стабильно рос с начала 2000-х годов. Во время пандемии коронавируса темпы роста ускорились – в том числе из-за возросшей активности в интернете малого и среднего бизнеса, а также повышения спроса на покупки онлайн.