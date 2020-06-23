Greenpeacе: более 60 нацпарков России находятся под угрозой застройки

Российское отделение организации Greenpeace обратилось к депутатам Госдумы с просьбой отклонить законопроект об изменении границ национальных парков, сообщает "Интерфакс".

Экологи также просят установить полный запрет на изъятие земель особо охраняемых природных территорий. По прогнозам экспертов Greenpeace, в случае принятия закона 63 нацпарка могут подвергнуться застройке.

Законопроект, позволяющий правительству изменять границы особо охраняемых природных территорий, был внесён в Госдуму 17 июня депутатами "Единой России". Экологи связали инициативу с застройкой крупнейшего парка Москвы "Лосиный остров" и протестами местных жителей, которые стали массово обращаться в суды. Эксперты также предполагают, что принятие закона необходимо властям для того, чтобы построить в Сочинском национальном парке и в национальном парке "Самарская лука" горнолыжные трассы, а также получить законное право на разработку месторождения на территории национального парка "Югыд ва" в республике Коми.

На сегодняшний день в России запрещено изымать земельные участки заповедников и национальных парков, равно как и изменять целевое назначение земель, расположенных в их границах.