HBO вернул "Унесённых ветром" с комментарием для просмотра

Стриминговый сервис HBO Max вернул для просмотра фильм "Унесённые ветром" режиссёра Виктора Флеминга. Картина по роману Маргарет Митчелл вышла на экраны в 1939 году. В начале июня фильм сняли из открытого доступа. Представители HBO тогда заявили, что картина содержит расовые предрассудки, которые были ранее распространены в американском обществе.
Фильм вернули на платформу с комментариями об историческом контексте. Перед началом просмотра будут показывать выступление профессора Чикагского университета Жаклин Стюарт. В ролике она говорит, что фильм является одним из самых популярных фильмов всех времен. Однако картина вызывала протесты из-за романтизации Конфедерации и стереотипных образов чернокожих персонажей.
- Обсуждение проблем расовой дискриминации возобновилось в конце мая после жёсткого задержания полицейскими в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер в больнице. В США и других странах мира прошли массовые акции против расизма и жестоких действий полицейских.
- Актриса Хэтти Макдэниел стала первой афроамериканкой, получившей в 1940 году "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в "Унесённых ветром". В США тогда была распространена практика сегрегации, и организаторы премии не хотели пускать Макдэниел на церемонию. Присутствия актрисы добился продюсер фильма Дэфид Селзник. В итоге Макдэниел церемонию посетила, но сидела отдельно от остальных актёров и съемочной группы.
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