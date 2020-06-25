HBO вернул "Унесённых ветром" с комментарием для просмотра

Стриминговый сервис HBO Max вернул для просмотра фильм "Унесённые ветром" режиссёра Виктора Флеминга. Картина по роману Маргарет Митчелл вышла на экраны в 1939 году. В начале июня фильм сняли из открытого доступа. Представители HBO тогда заявили, что картина содержит расовые предрассудки, которые были ранее распространены в американском обществе.

Фильм вернули на платформу с комментариями об историческом контексте. Перед началом просмотра будут показывать выступление профессора Чикагского университета Жаклин Стюарт. В ролике она говорит, что фильм является одним из самых популярных фильмов всех времен. Однако картина вызывала протесты из-за романтизации Конфедерации и стереотипных образов чернокожих персонажей.