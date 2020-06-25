Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что избиркомы проводят голосование вне помещения для голосования исключительно с использованием легких навесов, никакого голосования "на лавочках и багажниках машин" не предусмотрено. "Вот мне сейчас прислали, что есть жалобы на выездное голосование. В сети распространяют, что голосовать на лавочках и багажниках машин незаконно. Простите меня, не голосует никто у нас на лавочках и багажниках машин, никто не голосует в палатках. Только навесы легкие на воздухе, — сказала Памфилова в информационном центре ЦИК. — Никаких голосований на лавочках и багажниках не предусмотрено и не будет. И все голосование вне помещения проходит в присутствии наблюдателей".

Движение "Голос" сегодня фиксирует, что голосование идет именно на "лавочках и багажниках". Так, члены участковой комиссии № 838 во Владивостоке выдают бюллетени прямо из багажника припаркованного автомобиля. На машине висит табличка УИК №838, на шее женщины висит бейдж с фотографией.

В Томске сотрудники РЖД отчитываются о голосовании. Наблюдатель рассказал "Голосу", что пришла избирательница из РЖД с молодым человеком, которые ее сфотографировал с бюллетенем. Женщина рассказала, что начальство заставляет отчитываться и показала рабочий чат, куда все скидывают фотографии.

В Тамбове учителя просят родителей учеников сообщить об участии в голосовании. По словам координатора движения "Голос" в Тамбове Владимира Жилкина, за несколько дней до начала досрочного голосования к нему обратились учителя, от которых требовали отчитаться о голосовании.

В Орле установили складные шатры, чтобы открыть избирательные участки на улице. ЦИК внес изменения в порядок голосования и разрешил одной комиссии проводить голосование и в помещении, и на улице, отмечает "Голос".

В Санкт-Петербурге актеры театра голосуют на сцене. Сотрудники комиссии 2183 пришли с переносной урной в Театр музыкальной комедии.