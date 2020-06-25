России обещают поправку?

25 июня в России началось голосование по поправкам в Конституцию. Оно продлится неделю. За две сотни поправок те, кто придет, вынуждены будут голосовать пакетом, включающим и ту, что дает Владимиру Путину возможность еще дважды избираться, оставаясь у власти до 2036 года. Агитировать против пакета поправок власти оппонентам не дают, ссылаясь то на эпидемию, то на то, что агитация не разрешена. При этом государство под видом информирования агитирует за поправки, участвует в этом и Центризбирком.

К голосованию президент Путин объявил об очередном пакете социальной помощи, одновременно с 1 января власти повышают налоги. Зарабатывающие более 5 миллионов в год будут платить налог не 13%, а 15% с суммы превышения 5-и миллионов. Эти деньги якобы пойдут на лечение детей.

«Энергетическая держава» с раздутым военным бюджетом, активно участвующая в локальных войнах, тратящая треть бюджета на силовые структуры, 60 миллиардов иным способом получить не способна.

Что еще ждет страну и общество после того, как власть продавит поправки?

Предвыборные планы власти и их проекцию на будущее обсуждают доктор экономических наук Евгений Гонтмахер и политолог Наталия Шавшукова. Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы «Лицом к событию» 25 июня в 19:05