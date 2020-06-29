ОНФ поддержал поправки лозунгом, созвучным нацистскому

Общероссийский народный фронт ОНФ выпустил ролик в поддержку поправок в Конституцию с лозунгом, который созвучен нацистским кричалкам, оканчивающимися на "один четыре восемь восемь". На видео, опубликованное в социальной сети "ВКонтакте", обратило внимание издание "Медиазона".

Ролик стилизован под вступление футбольных фанатов: юноши и девушки выбегают на трибуны и начинают скандировать кричалки. "Неотделимые территории, поправка 67 пункт 2!", "Рубль заработаю своим трудом, на пенсии буду жить достойно! Мое государство — социальный гарант, могу ночью я спать спокойно!", "Россию невозможно разрушить, наш суверенитет крепок как удар!", "Все поправки хороши! Голосуем от души!", "Хватит на диване спать! Время нам голосовать!" — скандируют участники видео. В конце ролика к трибунам подбегает мужчина, одетый как футбольный тренер и показывает под видом карточки Конституцию, на экране показывает лозунг: "Харе болеть, давай на поле!"

Одна из речевок — "Мы голосовать не бросим за пункт 2 статьи 108". Издание отмечает, что она созвучна нацистским лозунгам, которые используют праворадикальные группировки в том числе и в России.

Поправки в пункт 2 статьи 198 Конституции касаются федеральных конституционных законов. Сейчас такой закон принимается, когда за него проголосовали не менее 3/4 членов Совфеда и не менее 2/3 членов Госдумы. После этого в течение 14 дней президент подписывает закон и обнародует его. В случае принятия поправок в течение этих 14 дней президент сможет обратиться в Конституционный суд и и проверить конституционность закона. Только после подтверждения судом президент будет иметь право подписать документ. В противном случае проект возвращается в Госдуму.