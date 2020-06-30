Сломанные руки, старые фальсификации. Нарушения на всероссийском голосовании

В России шестой день продолжается досрочное голосование по поправкам к Конституции. Референдум проходит с нарушениями, которые фиксируют эксперты движения "Голос" и другие немногочисленные независимые наблюдатели. Больше всего проблем с голосованием выявлено в Москве, Московской, Новгородской, Свердловской и Тамбовской областях. В Санкт-Петербурге журналисту, приехавшему на участок, чтобы подтвердить сообщения о нарушениях, полицейский сломал руку. Информация о нарушениях при голосовании приходит не только из России, но и из-за рубежа, где некоторым россиянам удалось проголосовать несколько раз.

По данным на понедельник, 29 июня, по поправкам к Конституции проголосовали почти 40,5 миллионов человек, явка составила 37,2%. Об этом рассказал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. Движение "Голос" получило 278 обращений от жителей 35 российских регионов. Как минимум 131 сообщение содержит признаки нарушений. Поступает информация о вероятных вбросах бюллетеней.

Появляется все больше сообщений, что наблюдателям запрещают фото- и видеосъемку и не допускают к документам комиссий, а также пытаются удалить с участка. Кроме того, граждан по-прежнему принуждают к участию в голосовании.

Сотрудников больницы в Коммунарке, где лечат зараженных коронавирусом, принуждают централизованно принять участие в голосовании. Об этом рассказал координатор общественной кампании против поправок "Нет" Андрей Пивоваров.

"Голосование проходит полным составом, где вы ставите галочку, не волнует совершенно никого, кроме вас, но галочка должна быть, – указано в сообщении, которое, по всей видимости, получили сотрудники отделения рентгенологии и ультразвуковой диагностики больницы в Коммунарке. – Если прикрепились на одном участке – открепляемся и прикрепляемся у нас на работе".

В Коммунарке пока не прокомментировали эту информацию. Главный врач больницы Денис Проценко пообещал ответить публикацией в фейсбуке.

Кроме того, ведется и незаконная агитация – во многих регионах в помещениях для голосования лежат спецвыпуски газеты "Комсомольская правда" "Поправки в Конституцию – это мой выбор!".

Газета выпущена в марте 2020 года тиражом в 10 миллионов экземпляров. По словам экспертов, участились случаи так называемого многократного голосования, голосования без паспорта и за других людей. Проголосовать по поправкам к Конституции несколько раз удалось журналисту Павлу Лобкову и эксперту движения "Голос" Василию Вайсенбергу. Это получилось и у россиян, находящихся за границей. Живущий в Лондоне москвич принял участие в электронном голосовании, а потом проголосовал на референдуме в посольстве.

Три голоса из Израиля

Свой опыт голосования по поправкам к Конституции описала в социальных сетях Яэль Ильински. Она сообщила, что смогла проголосовать в Хайфе и Тель-Авиве, а также принять участие онлайн. Кроме того, сотрудники консульства в Хайфе позволили принять участие в референдуме и ее дочери, которой на тот момент еще не было 18 лет. После этих постов сотрудники консульства начали требовать от Яэль отозвать голос дочери и явиться для беседы, суть которой не пояснили. О том, как ей трижды удалось проголосовать по поправкам к Конституции, Яэль Ильински рассказала Радио Свобода:

У меня не было намерения проголосовать несколько раз. Это вскрыло большую проблему при голосовании за границей

– У меня два гражданства, я гражданка России и Израиля. В Израиле было открыто два участка для голосования: один – в консульстве в городе Хайфе, другой – в посольстве в Тель-Авиве. Я голосовала и в Хайфе, и в Тель-Авиве, и онлайн. Так вышло совершенно случайно. У меня не было намерений проголосовать несколько раз. Когда я приехала в консульство в Хайфе, я была уверена, что я не получу бюллетень, потому что я зарегистрирована на онлайн-голосование. И эти данные должны были быть как-то отражены, мне так казалось. Но мне выдали бюллетень, и я проголосовала. Потом я поехала в Тель-Авив, и была уверена, что не получу бюллетень, потому что когда я была в Хайфе, мои данные заносили в компьютер – компьютеры между участками наверняка должны были бы быть связаны. Расстояние между участками небольшое, проехать его несложно и недолго. Это вскрыло большую проблему в голосовании за границей. Получается, что такая ситуация не только в Израиле, но и в других странах, где есть несколько участков, которые можно проехать в течение дня. Видимо, каждый желающий может проголосовать любое количество раз.

– Почему вы решили проверить эту возможность? Вам было любопытно, как это все сработает?

Я остаюсь гражданской России, и для меня важно, чтобы страна развивалась как демократическое государство

– Мне было очень интересно проверить систему на прочность. Судя по публичной информации, ее работа у многих вызывает сомнение. Я остаюсь гражданкой России, и для меня важно, чтобы страна развивалась как демократическое и правовое государство. Избирательный процесс и процесс голосования – это очень важно. Поэтому то, что я могу сделать для того, чтобы это работало лучше, я делаю. Я проверила эту систему и увидела, что в ней есть две существенные системные ошибки: несогласованность между очным и электронным голосованием и отсутствие взаимодействия между российскими избирательными участками за границей.

– Насколько я понимаю, вашей дочери тоже удалось проголосовать несмотря на то, что ей на тот момент еще не было 18 лет?

Она дала паспорт – ей выдали бюллетень. На возраст, видимо, не посмотрели

– Когда мы приехали в Хайфу, она захотела проголосовать. Вообще, для нее очень важно то, что происходит в России. У нее было огромное желание принять в этом участие. Она очень активно выступает против этих поправок. Конечно, я предупредила, что она не обладает таким правом, но она захотела попробовать. Она дала паспорт – ей выдали бюллетень. На возраст, видимо, не посмотрели. Я думаю, что это была просто ошибка, а не желание сфальсифицировать или что-то подтасовать. Когда мы приехали в Тель-Авив, она попробовала получить бюллетень еще раз, но ей уже не дали – там возраст проверили. Мне просто по-человечески жаль сотрудника, которому теперь, вероятно, грозят какие-то проблемы из-за этой невнимательности. Мы все устаем, но все-таки проведение голосования – это серьезная работа, требующая большей ответственности.

– Что случилось после того, как вы описали свой опыт по голосованию в фейсбуке?

– Мне звонили из консульства из Хайфы. Я думаю, что это связано именно с тем, что проголосовала моя дочь. Они требовали от меня объяснений – зачем я это сделала, зачем я ее отправила. Они просили, чтобы она приехала и написала заявление, что она отзывает свой голос, потому что не имела права голосовать. Мне это предложение показалось несколько странным, потому что я не вижу для него правовых оснований. Потом этот человек стал на меня давить эмоционально, зачем-то требовать, чтобы мы перешли с ним на иврит, что очень странно слышать от сотрудника российского консульства. В понедельник мне продолжали звонить из консульства, приглашали туда на встречу. Мне не объяснили, о чем именно со мной хотят поговорить. Но после консульских сообщений в прессе о возможном уголовном преследовании и так далее я опасаюсь появляться на территории РФ, – рассказала Яэль Ильински.

О нарушениях на досрочном голосовании Радио Свобода рассказал сопредседатель движения "Голос" Станислав Андрейчук:

Начинается вторая волна – старые добрые фальсификации

– Мы видим две волны нарушений. В первые дни речь шла о принуждении участников голосования. Мы видели огромное количество сообщений о том, что людям нужно отчитываться: они должны сфотографироваться со своим бюллетенем и приложить паспорт. Сейчас начинается вторая волна – старые добрые фальсификации. Много сообщений о зафиксированных пачках бюллетеней, аккуратно сложенных в урнах. Есть попытки отстранить наблюдателей, не допустить возможности ознакомиться с документами даже членам комиссии, которые там работают. Пошли явные признаки подготовленной фальсификации, и сообщений об этом все больше. Такое ощущение, что ресурс электората закончился, а нужный результат пока не достигнут, и начинают применять более грубые технологии. Очень большой вопрос связан с тем, что явка на голосовании повышается на 10 миллионов человек каждый день. Это совершенно нереальные цифры. Я для себя никак не могу объяснить, почему в Республике Тыва за четыре дня проголосовало 60 процентов избирателей, а в Республике Алтай, которая находится буквально за хребтом и очень похожа на Тыву по составу населения, и по климату, и по всему остальному, – только 25, то есть почти в три раза меньше. На мой взгляд, это чистая фальсификация.

– Много сообщений о том, что некоторым людям удалось проголосовать дважды. О чем это свидетельствует?

На этом голосовании абсолютно кривое нормативное обеспечение, и даже ЦИК это признает

– У нас на этом общероссийском голосовании абсолютно кривое нормативное обеспечение. Его правила прописаны очень плохо. Действительно, есть случаи, когда люди, которые живут за границей и голосуют в консульствах, смогли это сделать несколько раз. И даже ЦИК признает, что у них нет возможности этому помешать. А если учесть, что за границей живут граждане, которые проживают в непризнанных республиках типа Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии и так далее, можно представить масштаб проблем, которые возникнут при таком голосовании. Люди также сообщают о том, что им пришли уведомления о перекреплении на другие участки, хотя они не перекреплялись; на дистанционное онлайн зарегистрированы, хотя они сами не регистрировались. Все это показывает, что в процесс активно вмешивается чья-то рука, – уверен сопредседатель движения "Голос" Станислав Андрейчук.

Мертвые души надомников

29 июня жительница Москвы Ирина Авакян пришла с мужем проголосовать по поправкам в Конституцию на участке №1403 и выяснила: согласно списку избирателей, ее супруг и двое детей уже проголосовали на дому. Напротив их фамилий стояли якобы их же подписи. По словам Авакян, прибывший следователь настоятельно просил ее удалить видео, которое она сняла. Правда, к тому моменту дочь Ирины уже опубликовала его в сети. На нем слышно, как члены УИК просят прощения за "какую-то ошибку", после чего к столу подходит, судя по закадровым комментариям, глава комиссии, вырывает журнал со списками, невозмутимо уточняя:

– Вам какое объяснение? По поводу чего?

– Я не голосовал, там написано, что я уже голосовал, – уточняет муж Ирины. – Не только я, мои дети тоже.

– Вы это видели? Докажите.

К этому моменту заявление в полицию уже было делом принципа, признается Ирина Авакян:

– Нас стали провоцировать на ссоры, говорить, что мы ругаемся матом, бросаемся журналами. Я не настолько политизирована, но есть предел наглости: они так по-хамски начали себя вести, я поняла, что не могу это так оставить. Там был наблюдатель, сказал, что таких случаев просто немерено. Но люди теряются, их провоцируют на скандал, люди срываются и, может, не догадываются снимать это на камеру, оставляют это и уходят. Возможно, в комиссии не ожидали, что мы так себя поведем: вызовем полицию, дождемся следователя.

На избирательный участок приехал наряд полиции. Ирина Авакян с мужем написали заявление. Затем подъехал следователь. По словам Ирины, тот отдельно поговорил с членами УИК, взял объяснения с остальных участников инцидента. Позже Ирине позвонил некто, представившийся сотрудником управы, и предложил замять историю. Он заявил, что телефонный номер ему дали в избирательной комиссии. Номера там быть не могло.

Самой Ирине Авакян проголосовать удалось сразу. Она оставила девичью фамилию, возможно, потому и не оказалась среди "проголосовавших" на дому членов ее семьи. Члены комиссии, по словам Ирины, журнал с ошибками "ликвидировали" и выдали бюллетень ее супругу.

"Без комментариев", – ответили Радио Свобода в участковой комиссии, отметив, что все детали уже проговорили. В Московской городской избирательной комиссии заявили, что в инциденте не было злого умысла:

"Скорее всего, там просто ошибочно в список избирателей была проставлена отметка о том, что человек проголосовал вне помещения. Но люди есть люди, тем более которые работают уже пятый день. Естественно, все уставшие, на нервах, человеческий фактор мы не можем исключать. Мы понимаем и, безусловно, разделяем возмущение участников голосования, которые пришли на участок и это увидели", – цитирует Агентство городских новостей "Москва" заместителя председателя Мосгоризбиркома Дмитрия Реута. Чиновник заверил, что ошибочные бюллетени учитываться не будут.

Голосование по-питерски

По данным ЦИК, больше всего сообщений о нарушениях приходит из Москвы и Санкт-Петербурга. Еще до досрочного голосования десятки сотрудников бюджетных организаций Санкт-Петербурга сообщили о том, что их работодатели просят проголосовать на определенных избирательных участках около работы, а не возле дома. Несколько сотрудников разных государственных организаций рассказывали, что на работе их попросили проголосовать досрочно. Общественные организации "Наблюдатели Петербурга" и "Голос" не раз сообщали, что во время досрочного голосования на некоторых участках "культурно и организованно" выстраивались очереди из работников бюджетных организаций. В первый день досрочного голосования в Петербурге случился скандал с участием заместителя председателя территориальной избирательной комиссии №24 Павла Дмитриева, который запретил журналисту издания "ЗакС.Ру" Сергею Еремееву снимать на телефон происходящее на участке. Дмитриев требовал от журналиста письменное редакционное задание, хотя аккредитацию для российских СМИ делает Городская избирательная комиссия и у Еремеева она была. Представитель избирательной комиссии назвал журналиста "придурком" и "идиотом", требовал убрать телефон, угрожая судом. Когда разговор с Дмитриевым опубликовали СМИ, он извинился перед журналистом, посетовав на напряженную работу. Союз журналистов Петербурга потребовал, чтобы ЦИК разобрался с Дмитриевым, но пока никаких санкций против сотрудника избирательной комиссии не последовало.

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Это не единственный конфликт с журналистами, который произошел на УИК Санкт-Петербурга. 30 июня на избирательном участке №2219 полицейский напал на корреспондента "Медиазоны" Давида Френкеля и сломал ему руку.

"Сотрудник полиции с номером 009175 попытался меня удалить с участка и, видимо, сломал мне руку. Я не могу рукой вообще двигать. Мне заломили руку и ударили по ней кулаком", – сообщил Френкель. Как удалось выяснить Радио Свобода, полицейского, сломавшего руку журналисту, зовут Денис Дмитриев.

О возможном вбросе бюллетеней сотрудниками участковой избирательной комиссии рассказали журналисты "Фонтанки". Местный житель прислал видео, на котором две девушки проталкивали в картонный ящик с названием УИК №505 бумаги, похожие на бюллетени для голосования.

В Городской избирательной комиссии сказали, что на опубликованных кадрах "что-то похожее на вброс бюллетеней". Пресс-секретарь ГИКа Григорий Марголин-Каганский усомнился в достоверности видеоролика, но сообщил, что Горизбирком начал проверку.

Как и во многих городах России, в Петербурге избирательные комиссии организовывали участки на улицах: в автобусах, палатках и дворах жилых домов. Один из наблюдателей анонимно рассказал корреспонденту Радио Свобода, что про уличные участки для голосования члены избиркомов узнали в первый день досрочного голосования: заранее никто не рассказывал про них. Избирком объяснял их появление большим желанием местных жителей голосовать "на территории, приближенной к месту проживания". Так пояснили создание избирательного участка в автобусе в одном из пригородов Петербурга. Избирком в автобусе работал несмотря на то, что в сотне метров от него находился обычный, стационарный избирательный участок в школе.

Иногда уличные избиркомы работали всего несколько часов, но они собирали в сотни раз больше голосов избирателей, чем в обычных, стационарных точках. Так, например, на избирательном участке №284 на улице проголосовало 946 человек, хотя в помещении голоса отдали всего 150 человек. Но количество голосов вызывает сомнение – член избирательной комиссии Иван Шальнев утром 29 июня обнаружил, что с избирательного участка пропали шесть ящиков как раз для голосования на улице. Председатель УИКа говорила, что "в буквальном смысле спрятала их где-то на территории школы, поставив полицейского охранять их". В Городской избирательной комиссии Петербурга ежедневно получают десятки жалоб на проведение голосования по поправкам, но в ГИКе считают, что в городе голосование "проходит спокойно и организованно".

Совет Федерации может обсудить с представителями ЦИК и Общественной палаты РФ вопрос о расширении практики голосования в течение нескольких дней, которая опробована на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции. Об этом заявил в понедельник глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. "Мы действительно планируем обсудить с ЦИК и Общественной палатой возможность распространения практики голосования в течение нескольких дней и на выборы", – сообщил Клишас.

Руководитель общественного движения наблюдателей СОНАР Дмитрий Нестеров, следящий за голосованием в Москве, полагает, что технологии, которые "обкатывают" на нынешнем референдуме, пригодятся власти в будущем – с ними фальсифицировать выборы еще легче:

В большинстве регионов явку рисуют

– В разных регионах все проходит очень по-разному, где-то уже и вбрасывают бюллетени. В большинстве регионов, судя по суммарной статистике, явку рисуют. Москва в этом плане не худший регион, но специфика этого общероссийского голосования проявляется и здесь. Что мы видим из сообщений наблюдателей и членов комиссии по голосованию? Первое – адский бардак в списках избирателей при совмещении основного списка выбывших, убывших по месту нахождения и выбывших на электронное голосование. Люди сообщают, что ничто ни с чем не сходится, вычеркнутое количество людей в списках не сходится с тем, что опубликовал ЦИК. Потом присылают не всегда понятно откуда какие-то дополнительные списки на вычеркивание… В общем, на этом голосовании открыли все возможности одновременно: досрочное голосование, голосование по месту нахождения и электронное голосование. Все это дало такой эффект в Москве.

–​ С какой целью это делается?

Организаторы этого голосования хотят внедрять как можно больше этих технологий на обычных выборах

– Тут целый спектр целей. Политические организаторы этого голосования хотят внедрять как можно больше этих технологий на обычных выборах. Это развязывает руки для организации самых разных схем фальсификаций. И это можно сделать гораздо тише, чем было возможно раньше при обычном голосовании. Система "мобильный избиратель" и запись на дистанционное электронное голосование – это абсолютно непрозрачные системы. Доступ к проверке списков имеют только представители исполнительной власти, потому что у ТИК нет ресурса этим заниматься, этим занимаются управы администрации районов. А дистанционным электронным голосованием занимается Департамент информационной технологии Москвы. Как происходит работа с этим списком – не видно никому, даже комиссиям, которые формально что-то потом подписывают. Очевидно, это желание развязать себе руки для более крупных и более скрытых искажений волеизъявлений, – полагает руководитель общественного движения наблюдателей СОНАР Дмитрий Нестеров.