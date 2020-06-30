СМИ сообщили о принятии закона о нацбезопасности в Гонконге

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял закон о национальной безопасности в Гонконге. Он может вступить в силу уже 1 июля. Об этом сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на источники. Официально китайские власти информацию пока не подтверждали.

Китайские власти отмечают, что закон направлен на предотвращение раскола в стране, подрыва государственной власти и других действий, представляющих угрозу национальной безопасности. Документ предусматривает создание спецслужб Китая на территории автономии в случае необходимости.

Ранее документ вызывал споры и протесты среди жителей Гонконга. Они считают, что автономный статус региона будет ослаблен.

Документ опубликует издание "Синьхуа". Это будет первый случай, когда текст закона станет доступен для граждан.

После одобрения закона Пекином законодательный комитет Всекитайского собрания народных представителей обсудит изменения в Основной закон Гонконга.

Правозащитники опасаются, что новый закон позволит китайским властям усилить давление на оппозицию.

Соединённые Штаты заявили, что запретят экспорт оружия и военных технологий в Гонконг, сообщает The Financial Times со ссылкой на источники в Белом доме. Министерство торговли США намерено отменить для автономии льготный режим. Американский Сенат на прошлой неделе одобрил законопроект, предусматривающий обязательные санкции против физических лиц и компаний, которые поддерживают усилия по ограничению автономии Гонконга. Пекин пригрозил ответить зеркально.