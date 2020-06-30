СМИ показало, как поменять результат при электронном голосовании

Издание "Открытые медиа" на своём сайте продемонстрировало техническую возможность подтасовки результатов при электронном голосовании по поправкам в Конституцию России.

Как рассказал журналистам IT- специалист, член технической рабочей группы Департамента информационных технологий мэрии Москвы Евгений Федин, которого весной 2019 года, перед выборами в Мосгордуму, привлекли для консультаций и наблюдения за процедурой электронного голосования, часть программного кода оставляет за оператором техническую возможность поменять выбор в бюллетене.

Речь идёт о фрагменте в исходном коде web-страницы бюллетеня, с помощью которого можно подключить дополнительную программу и манипулировать любыми элементами страницы. Федин продемонстрировал журналистам как это работает, отметив, что с помощью скрипта на странице бюллетеня можно "записывать другой голос вместо поданного избирателем".

Федин также рассказал, что в августе прошлого года, во время финального тестирования системы электронного голосования, он в присутствии представителей ЦИК на практике показал её уязвимость, проголосовав одним образом, а в систему записав другой выбор. Тогда чиновники обещали принять меры, но так ничего и не сделали.

В этом году, перед началом голосования по поправкам в Конституцию России, Федин снова сообщил об уязвимости системы начальнику Управления по развитию смарт-проектов правительства Москвы Артёму Костырко. Чиновник назвал проблему прошлогодним "ошмётком" и попросил своих коллег "убрать эту штуку" до начала общероссийского голосования. Однако вновь, по словам Федина, ничего не было сделано.

Артём Костырко прокомментировал расследование "Открытых медиа". Он заявил, что издание "заблуждается и вводит в заблуждение других", поскольку "тот скрипт, который подробно описывает в материале Евгений Федин, необходимо установить непосредственно на то устройство, с которого будет происходить голосование". Соотвественно, "чтобы подтасовать голос, надо заставить миллион пользователей электронного голосования либо поставить себе этот скрипт в браузер, либо заразить миллион компьютеров, телефонов и планшетов вирусом, который бы смог попасть на все поддерживаемые браузеры".

Также Костырко ответил на ещё одно утверждение члена рабочей группы ДИТ - о том, что избирателю невозможно проверить собственный голос. !Эксперты технической рабочей группы знают, что это неправда!, – заявил чиновник. При этом он не аргументировал свою позицию.

Ранее телеканал "Дождь" сообщал, что в Москве на электронное голосование регистрируют пожилых людей без их ведома. Для этого организаторы раздают им сим-карты и открывают доступ к базам с персональными данными, обещая заплатить за каждую регистрацию на сайте mos.ru.