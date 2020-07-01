На компанию "Норникеля" завели дело за сброс отходов в реку под Норильском

В Норильске возбудили уголовное дело после сброса производственных отходов в реку Хараелах обогатительной фабрикой, принадлежащей компании "Норильский никель". Об этом сообщает "Новая газета", чьи журналисты зафиксировали слив промышленных отходов.

Уголовное дело возбудили за нарушение правил охраны окружающей среды . Следствие запросило у издания фото- и видеоматериалы, специального корреспондента Елену Костюченко допросили в качестве свидетеля.

28 июня экоактивисты и журналисты обнаружили, что из хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики, насосы перекачивают воду и сливают в тундру, она ручьями впадает в речку Хараелах, которая доходит до озера Пясино. Вода загрязнена тяжелыми металлами, сернистой кислотой и поверхностно-активными веществами.

Ранее "Норникель" не позволил журналистам "Новой газеты" и депутату Мосгордумы Сергею Митрохину вывезти из Норильска образцы загрязнённой воды и почвы для независимой экспертизы. Пробы были отобраны из озера Пясино и реки Пясина экологами "Гринписа" в присутствии журналистов газеты, чтобы зафиксировать последствия аварии и ответить на основной интересующий сегодня вопрос: дошел ли разлив до реки, которая впадает в Северный ледовитый океан, или нет.