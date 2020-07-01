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На компанию "Норникеля" завели дело за сброс отходов в реку под Норильском

В Норильске возбудили уголовное дело после сброса производственных отходов в реку Хараелах обогатительной фабрикой, принадлежащей компании "Норильский никель". Об этом сообщает "Новая газета", чьи журналисты зафиксировали слив промышленных отходов.

Уголовное дело возбудили за нарушение правил охраны окружающей среды . Следствие запросило у издания фото- и видеоматериалы, специального корреспондента Елену Костюченко допросили в качестве свидетеля.

28 июня экоактивисты и журналисты обнаружили, что из хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики, насосы перекачивают воду и сливают в тундру, она ручьями впадает в речку Хараелах, которая доходит до озера Пясино. Вода загрязнена тяжелыми металлами, сернистой кислотой и поверхностно-активными веществами.

Ранее "Норникель" не позволил журналистам "Новой газеты" и депутату Мосгордумы Сергею Митрохину вывезти из Норильска образцы загрязнённой воды и почвы для независимой экспертизы. Пробы были отобраны из озера Пясино и реки Пясина экологами "Гринписа" в присутствии журналистов газеты, чтобы зафиксировать последствия аварии и ответить на основной интересующий сегодня вопрос: дошел ли разлив до реки, которая впадает в Северный ледовитый океан, или нет.

  • 29 мая в Норильске произошел разлив более 20 тысяч тонн дизельного топлива на проезжую часть подъездной дороги к ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании".
  • 3 июня из-за происшествия по инициативе президента Владимира Путина был объявлен режим ЧС федерального характера. Этому предшествовал выговор в адрес красноярского губернатора Александра Усса и гендиректора НТЭК Сергея Липина. На том же совещании глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что его ведомство узнало об аварии с опозданием в два дня. "Норникель" утверждает, что Москва знала об утечке через 25 минут. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова накануне оценила ущерб в "не один десяток, возможно, сотни миллиардов рублей". По факту происшествия возбуждены четыре уголовных дела.

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