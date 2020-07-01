В России сегодня последний день голосования по Конституции

В России сегодня проходит основное голосование по поправкам в Конституцию. Этот день объявлен выходным в отличие от шести предыдущих дней, когда проводилось предварительное голосование.

Такой формат, как общероссийское голосование, используется в России впервые, его регулирование не попадает под основной выборный закон. Поэтому ЦИК утвердил специальный порядок, содержащий элементы традиционных выборов и ряд новшеств, часть из них связана с опасностью распространения коронавирусной инфекции, из-за которой первоначальную дату голосования - 22 апреля перенесли на 10 недель.

При всем сходстве процедур предварительного и основного голосования их правила несколько различаются. Только 1 июля будет вестись онлайн видеотрансляция с оснащенных камерами избирательных участков. До этого запись велась, но доступна была только для внутреннего пользования. На избирательных участках заработают комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). До этого использовались только урны, содержимое которых каждый вечер перемещалось в сейф-пакеты для подсчета после окончательного закрытия участков 1 июля. Сегодня уже не будет проводиться голосование вне помещений, например во дворах, а также электронное голосование.

Предварительное голосование проводилось с 25 по 30 июня. По данным ЦИК, за эти шесть дней проголосовали почти 50 миллионов человек, явка составила 45,7 процента.

В двух российских регионах – Москве и Нижегородской области – проводилось электронное голосование. Явка на нём составила 93 процента.

Подсчёт результатов за все семь дней начнется после закрытия избирательных участков 1 июля.

Движение "Голос" опубликовало "Предварительное заявление о ходе предварительного голосования по изменению Конституции России". В нём говорится о многочисленных нарушениях в ходе голосования – в частности, о давлении на организаторов наблюдения в регионах, в том числе со стороны сотрудников полиции. На одном из избирательных участков Петербурга полицейский напал на корреспондента "Медиазоны" Давида Френкеля и сломал ему руку. Информация о нарушениях при предварительном голосовании приходит и из-за рубежа, где некоторым россиянам удалось проголосовать несколько раз.

"Голос" получило 278 обращений от жителей 35 российских регионов. Как минимум 131 сообщение содержит признаки нарушений. Поступает информация о вероятных вбросах бюллетеней. Кроме того, граждан по-прежнему принуждают к участию в голосовании.

Издание "Открытые медиа" на своём сайте продемонстрировало техническую возможность подтасовки результатов при электронном голосовании . Ранее телеканал "Дождь" сообщал, что в Москве на электронное голосование регистрируют пожилых людей без их ведома. Для этого организаторы раздают им сим-карты и открывают доступ к базам с персональными данными, обещая заплатить за каждую регистрацию на сайте mos.ru.

Накануне Владимир Путин выступил с обращением, в котором призвал принять участие в голосовании по поправкам. В выступлении он заявил, что, голосуя, россияне выбирают жизнь в стране с современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан и с эффективной властью, подотчётной обществу. Поправку, которая предполагает обнуление президентских сроков, что позволит Путину ещё дважды избираться на пост главы государства , он не упомянул.