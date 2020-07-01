"ВКонтакте" заблокировал сообщество "Мужское государство"

Социальная сеть "ВКонтакте" заблокировала закрытую группу "Мужское государство" за "призывы к насильственным действиям". Об этом сообщает издание TJ.

Администратор "Мужского государства" Владислав Поздняков прокомментировал блокировку на своей странице в социальной сети: "Не надо мне писать, что с МГ. Ну забанили и забанили, че бухтеть-то". Подписчикам паблика "Бутылка"он заявил, что выясняет у техподдержки "ВКонтакте" причины блокировки.

В апреле этого года аккаунт Поздняков в TikTok был заблокирован после массовых жалоб от пользователей. В роликах на своей странице администратор "Мужского государства" подвергал критике закон о домашнем насилии и рассказывал о способах "вычислить легкодоступных".

"Мужское государство" – это закрытое сообщество во "ВКонтакте", на которое было подписано более 160 тысяч пользователей. Они описывают свою идеологию как "национал-патриархат".

В 2018 году Поздняков был приговорён судом в Нижнем Новгороде к двум годам колонии условно по делу о возбуждении ненависти к женщинам. Позднее этот приговор был отменён из-за декриминализации 282-й статьи Уголовного кодекса России.

В марте 2019 года суд в Хабаровске вынес приговор за разжигание ненависти к женщинам в отношении четырех других членов "Мужского государства". Двое местных студентов получили по два года и три месяца колонии за "участие в экстремистском сообществе". Еще двое мужчин были приговорены к четырем годам лишения свободы за создание экстремистского сообщества. Все обвиняемые признали свою вину.