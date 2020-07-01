Центризбирком России опубликовал информацию о предварительных итогах голосования по поправкам в Конституцию ещё до закрытия участков. По итогам подсчёта 0,79 процента бюллетеней, за поправки проголосовали 72,92 процента избирателей, утверждают в комиссии. Данные приводит агентство РИА "Новости".

На выборах федерального уровня в России публиковать результаты до закрытия участков запрещено законом, чтобы результаты не влияли на волеизъявление граждан. Последним заканчивает голосовать Калининград, в 21 час по московскому времени.

В данном случае этим правилом ЦИК пренебрегли. Голосование по изменению Конституции к 15:00 по Москве закончилось на Дальнем Востоке. По данным ЦИК, на Чукотке за проголосовали чуть больше 83 процентов участников референдума, против – 15,75 процента. На Сахалине за – 74,02 процента, против – 24,66 процента. В Еврейской автономной области за – 80,24 процента, против – 19,05 процента. В Якутии за – 65,35 процента, против – 33,04 процента.

Поправки в Конституцию, в частности, предусматривают усиление президентской власти, дают действующему президенту Владимиру Путину право принять участие в следующих президентских выборах, создают новый конституционный орган – Государственный совет.

Оппозиция не выбрала единого отношения к голосованию – КПРФ и комитет "НЕТ!" призывали голосовать против, Алексей Навальный и партия "Яблоко" – бойкотировать голосований. Социологи приводили опросы, которые показывали низкую поддержку поправок у всего населения в целом и высокую – у готовых прийти на участки.

Многие сторонники оппозиции призывают выйти на митинг против поправок в центре Москвы в среду. Акция не согласовывалась с городскими властями.

Акция протеста началась в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади. По оценке корреспондента "Бумаги", там участвуют около 50 человек.