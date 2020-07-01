Дональд Трамп одобрил план вывода из Германии 9500 американских военных

Президент США Дональд Трамп одобрил план вывода из Германии девяти с половиной тысяч американских военнослужащих, сообщил представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

В американском министерстве обороны подчеркивают, что согласованный с президентом план "будет способствовать сдерживанию России, усилению НАТО, улучшит операционные возможности США в Европе, а также предоставит способы позаботиться о военнослужащих и их семьях".

Решение означает, что численность американского воинского контингента в ФРГ снизится до 25 тысяч. Хоффман не уточнил графика вывода, а также не сказал, будут ли военные передислоцированы в другие страны.

На прошлой неделе, во время визита в Вашингтон президента Польши Анджея Дуды, Трамп говорил, что часть военных будет переброшена на польскую территорию. А представители Пентагона говорили, что некоторых солдат передислоцируют в государства Восточной Европы, тем самым направив определённый сигнал Москве.

Берлин Трамп не раз обвинял в недостаточных расходах на оборону и несправедливом отношении к США в вопросах, связанных с торговлей.

После аннексии Россией Крыма в 2014 году и начала конфликта на востоке Украины, в государствах НАТО сохраняются опасения относительно возможной российской военной экспансии. Москва обвинения в агрессии отвергает, а присоединение Крыма называет восстановлением исторической справедливости.