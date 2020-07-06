Феминистки и их враги. Съемки триллера о женщинах и инцелах

“Это история про трех прекрасных женщин, жизнь которых целенаправленно и методично начинает разрушать лидер инцелов – сообщества мужчин, объединенных ненавистью к представителям противоположного пола”, – рассказывает режиссер Елена Хазанова. Недавно она приступила к работе над триллером “Они”. Фильм должен раскрыть тему преследования и психологического давления на женщин.

В России про инцелов тогда еще никто не слышал

Идея создания такой картины появилась у Хазановой еще в 2018 году. “Для меня все началось с теракта в Торонто (в 2018 году автофургон выехал на тротуар в Торонто и сбил насмерть 10 человек, еще 15 получили ранения.) Я много читала о том, что произошло, и тогда впервые услышала слово “инцел” – начала интересоваться этим сообществом и попыталась понять его идеологию”, – вспоминает режиссер. По ее словам, важно было проникнуть внутрь сообщества, чтобы снять не поверхностную картину о его представителях, а разобраться в психологии и философии этих людей, чтобы глубже осмыслить произошедшее.

Инцелы считают, что женщины заняли их место в мире

Два года Хазанова посвятила изучению темы инцелов и штудируя форумы, где они между собой общаются. “С моим сценаристом мы изучали как русскоязычные, так и англоязычные ресурсы. Два года назад, когда мы только начинали этой темой заниматься, в России про инцелов никто почти не слышал. За то время, что мы работали, ситуация сильно изменилась”, – говорит режиссер. К российским инцелам она относит паблик “Мужское государство”.

Сейчас можно основать секту, находясь в любой точке мира

Сегодня, несмотря на то что теракт в Торонто многие не связывают с инцелами, их идеология уже получила распространение во многих странах. По словам Хазановой, идеи представителей этого сообщества неоригинальны. “Это типичные консервативные убеждения, которые получили новую жизнь в условиях цифровых реалий. Инцелы считают, что женщины заняли их место в мире, что доминировать должен на самом деле мужчина, женщина же должна ему во всем подчиняться. Самые страшные их враги – это феминистки, которых уже и женщинами-то назвать нельзя”, – добавляет режиссер.

Она уверена, что интернет позволил таким сообществам развиваться еще активнее. “Если раньше такие мужчины собирались в кафе за бокалом вина, то сейчас они могут основать секту, находясь в любой точке мира. Это дает некую свободу и трибуну лидерам таких движений. Они получают удовольствие не только от того, что находят единомышленников, но и от полученной за счет этого власти”, – уточняет Хазанова.

Сюжет картины строится вокруг историй трех успешных женщин, которые получают престижные премии и одновременно становятся объектами шантажа. Этих героинь сыграют Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт и Виктория Исакова. Лидером инцелов будет неизвестный, скрывающийся под псевдонимом Саваоф. Он требует, чтобы женщины рассказали о себе правду, ведь каждой героине есть что скрывать.

Другие представители сообщества в картине тоже фигурируют. Первое время они скрываются за экранами телефонов, но потом выходят из тени и начинают совершать по-настоящему страшные поступки.

Название триллера “Они”, по словам Хазановой, может относиться как к представителям мужского сообщества, так и к этим трем женщинам, которые от их действий страдают. “Для женщин “они” – это инцелы. Для последних же – это женщины, которые их статус в обществе украли”.