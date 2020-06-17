"Откровенный фрик": чего добивается схиигумен Сергий (Романов)

Сотрудники МВД не нашли подтверждения поступившим сообщениям о нарушении общественного порядка на территории Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божьей Матери "Спорительница Хлебов". Об этом в среду сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых. "Сотрудники полиции территориального ОВД получили информацию о возможном нарушении общественного порядка на территории Среднеуральского женского монастыря. Представители МВД оперативно прибыли на адрес и в ходе проверочных мероприятий установили, что данные сведения не нашли своего подтверждения", - сказал Горелых.

В пресс-службе Екатеринбургской епархии РИА Новости сообщили, что настоятельница монастыря игуменья Варвара (Крыгина) покинула обитель вместе с сестрами из-за того, что не разделяет позицию схиигумена Сергия. "Скорбя о заблуждении бывшего духовника обители, ради умирения ситуации матушка-настоятельница приняла решение вместе с сестрами, не разделяющими раскольническую позицию схиигумена Сергия, временно оставить территорию обители с тем, чтобы избежать ненужных распрей, к коим ныне склонен отец Сергий, и дать ему возможность одуматься и принести покаяние", – сказала собеседница агентства.

Тем временем в монастыре прошла служба, на которую съехались несколько десятков верующих. Схиигумен лично вышел пообщаться с журналистами и заявил, что молится за всех сотрудников СМИ. Сам Романов также опроверг захват монастыря в опубликованном в среду видеообращении, заявив, что "игуменья и еще четыре человека сами покинули монастырь из-за страстей, их никто не выгонял".

СМИ сообщают, что в одном из храмов в Среднеуральском женском монастыре находится олимпийский чемпион, хоккеист Павел Дацюк. Спортсмен ранее высказался в поддержку отца Сергия. Он сообщал, что схиигумен уже более десяти лет является его духовником. "Он видит меня насквозь. Он строгий, но также он очень добрый. С благословением батюшки многие вопросы решаются сами собой. Я благодарен, что мне и моей семье Бог дал такого духовного отца", – говорил спортсмен в начале июня.

Ранее Романова называли духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая выступала с ультраортодоксальных позиций. В частности, она требовала запрета фильма "Матильда" о Николае II. Впоследствии Поклонская пересмотрела взгляды и начала публично полемизировать с ультраконсерваторами. СМИ писали о её разрыве с Сергием.

В среду у Среднеуральского женского монастыря находились журналисты уральских СМИ. Среди них – корреспондент портала е1.ru Иван Шестак, который поделился своими впечатлениями от увиденного:

Он настаивает, что ничего не нарушал, его наказывают за правду

– С игуменьей нам поговорить не удалось, она накануне уехала в Ново-Тихвинский монастырь и с журналистами не общается. С самим Романовым мы сегодня пообщались. Он говорит о том, что он отец, наставник и строитель этого монастыря. Также он настаивает, что ничего не нарушал, и его пытаются наказать за то, что он говорит правду. Сегодня он устраивал большую проповедь, где отвечал на вопросы. Журналистов на нее не пустили, но позже он вышел и все рассказал. Вокруг него были прихожане, человек 70, и они говорили, что претензий к Сергию у них нет.

– Сообщалось, что монастырь и Сергия Романова охраняют казаки. Это действительно так? Там сейчас вокруг присутствуют казаки, сколько их, как они настроены, как они себя ведут?

Среди прихожан есть разные люди - и бывшие, и настоящие силовики

– Сегодня мы видели двух охранников из числа послушников, которые охраняют только главный вход в сам монастырь. Казаков или каких-то вооруженных людей мы там не видели. Мы задавали этот вопрос самому Сергию – есть ли в монастыре вооруженные люди. Он сказал, что нет, но среди прихожан есть всевозможные люди, и спортсмены, и бывшие силовики, и настоящие силовики. А так, что бы кто-то ходил с оружием, кто-то охранял монастырь, такого нет.

– Есть ощущение, что эти люди, как бы простые прихожане, съезжаются туда с целью охранять этого человека?

– Скорее, просто с ним пообщаться, побыть в его обществе и побыть в монастыре. Хоккеиста Павла Дацюка лично я не заметил, но точно видел Дмитрия Соколова из "Уральских пельменей", он находился рядом с отцом Сергием и поддерживал его, говорил, что он его духовный отец, и все его действия он одобряет.

–​ Какова обстановка около монастыря, и каким вам лично показался Сергий Романов?

Он вышел к журналистам эффектно, окруженный прихожанами и детьми

–​ Он вышел к журналистам, конечно, эффектно – окруженный группой десятков своих прихожан, идя впереди них и держа за руки детей. Выглядело это, конечно, очень впечатляюще. Нервозности не было, все было очень спокойно. Мое личное мнение, что сейчас его цель – остаться в монастыре и продолжать служить в нем духовным настоятелем. Вот, пожалуй, и все – рассказал корреспондент портала е1.ru Иван Шестак.

Клирик РПЦ Схиигумен Сергий (Романов) был запрещён церковными властями в служении после резкой критики российских властей и патриарха Кирилла в связи с их мерами по борьбе с эпидемией коронавируса. Взяв под контроль женский монастырь в Свердловской области, он, фактически, нарушил наложенные на него запреты. Утверждается, что Сергий фактически отстранил от власти настоятельницу Среднеуральского женского монастыря Варвару (Крыгину), а направленного руководством Екатеринбургской епархии в монастырь священника туда не пустили.

Ранее сообщались, что монастырь охраняют лояльные Сергию казаки, которые пускают на территорию обители только паломников и не пускают репортёров. Утверждается, что Сергий вопреки запрету возобновил участие в богослужениях. Сергий и ранее был неформальным руководителем монастырской общины – сама обитель была основана при его участии. Однако де-юре монастырь подчиняется Екатеринбургской епархии.

Сам Сергий ранее заявлял, что покинет монастырь, только если туда пришлют Росгвардию. При этом 15 июня Сергий не явился на церковный суд над ним. Заседание суда было перенесено на 26 июня. В епархии заявили, что надеются, что схиигумен одумается. О том, чем закончится демарш Сергия (Романова) и для чего он утроил захват монастыря, рассуждает главный редактор альманаха современной христианской культуры "Дары" Сергей Чапнин:

Это спектакль, который этот заштатный иегумен разыгрывает для внешнего мира

– Мы не до конца понимаем ситуацию, которая сложилась в этом монастыре. Его закрытие, выставление кордонов, изгнание игуменьи надо воспринимать не только и даже не столько как какие-то военные действия. Скорее, это некий спектакль, который этот заштатный игумен разыгрывает для внешнего мира, для церковного священноначалия, для патриарха. И конечно, а может быть, даже в первую очередь, для своих сторонников. Этот монастырь сравнительно новый, и Сергий Романов его контролировал практически всегда, с самого начала его основания. Он был строителем этого монастыря, он был духовником этого монастыря, он, по сути дела, собирал монахинь этого монастыря, он организовывал жизнь этого монастыря. Поэтому степень лояльности лично ему внутри этой монашеской общины предельно высока. Так что здесь мы видим довольно интересный очаг сопротивления официальной церкви.

–​ И к чему может привести это сопротивление?

Местной церковной власти было невыгодно портить с ним отношения

– Дальше начинается вопрос церковной политики. Дело в том, что официальная церковь в своих отношениях с этой монашеской общиной и лично с Сергием Романовым наделала много ошибок. Он уже почти 10 лет находится за штатом, то есть официально не является служащим священником Екатеринбургской епархии. Ему не запрещено совершать богослужения, но штатно он ни к какому храму не приписан. То есть он в некотором смысле находится много лет в опале, за рамками официальной церкви. Но с небольшой оговоркой. Дело в том, что в Екатеринбурге очень развит локальный культ почитания царской семьи, а Сергий Романов – строитель и основатель монастыря Царственных страстотерпцев в Ганиной яме – главного центра почитания царской семьи. Хотя из этого монастыря его изгнали в 2005 году, он до последнего времени являлся важной фигурой – участвовал в Царских днях, которые торжественно и пафосно проходят каждый год в середине июля. Он привозил на эти торжества ВИП-персон, ту же Наталью Поклонскую, которая долгое время считала себя его духовной дочерью. Таким образом, местной церковной власти было невыгдно портить с ним отношения. И вот сейчас, когда ситуация поменялась, очень интересно, насколько жесткой будет расправа. Пока сказать трудно.

–​ А кто должен, в принципе, наводить порядок в этом деле – РПЦ или представители властных силовых структур?

В этом монастыре достаточно много различных нарушений

– Здесь нужно разделить вопрос на две части. Что касается устроения монастырской жизни, богословских и духовных-практических взглядов на игумена Сергия – это прямая ответственность церковной власти, прямая ответственность местного епископа. В том, что касается ковид-диссидентства, отказа верить в реальность пандемии, и целый ряд других высказываний, которые ставят под сомнение, в том числе, и деятельность государства как такового, здесь, конечно, вполне может быть задан вопрос и государственным органам. Более того, в этом монастыре достаточно много различных нарушений. Сергий Романов принимал там одиноких женщин с детьми, там всегда был такой большой детский сад, как с этим детским садом управлялись – это отдельный вопрос, государство это не контролировало, церковь это не контролировала. Мы, например, наверное, в ближайшее время узнаем про тех девушек, которые провели в этом монастыре детство, нашли в себе силы покинуть его, и вот теперь, возможно, готовы будут что-то рассказать. Так что здесь есть вопросы и с церковно-канонической точки зрения. Наверное, он должен быть, по крайней мере, придан церковному суду. Но и государственная власть вполне могла бы провести какие-то проверки, в том числе на предмет соответствия его деятельности закону.

–​ Получится ли у Сергия Романова "отмазаться" с учетом того, что его духовной дочерью была Поклонская, то есть какие-то высокие покровители у него, видимо, еще остаются во всех сферах власти? Или он уже совсем такой диссидент, и никто за него не будет заступаться?

Я почти уверен, что летом 2020 года поддержки у него нет

– Сегодня трудно сказать, в какой степени Сергий Романов пользуется поддержкой со стороны властных структур или бизнеса, или, может быть, какой-то части епископата. Я почти уверен, что летом 2020 года поддержки у него практически нет. И это, конечно, сильно ослабляет его позицию. Но не нужно сбрасывать со счетов его публичное наместие. Он заявляет себя как православного фундаменталиста, более того, как довольно радикального, публично-активного. То есть он даже претендует на роль лидера православных фундаменталистов современной России. Поэтому вопрос – насколько широкий отклик он получит со стороны своих условных сторонников – православных в разных регионах России. Здесь мнения расходятся. Кто-то считает, что у него достаточно широкая поддержка. Я знаю священников, которые опасаются того, что пламя этого бунта перекинется и на другие регионы. Но мне кажется, что эти опасения слишком завышены. Скорее всего, какая-то группа сторонников, действительно, соберется к нему в монастырь, будет стараться его защищать. Здесь главное – не сделать из Сергия Романова мученика, то есть не давить его административно слишком сильно. Если он вдруг серьезно пострадает в этой ситуации, его авторитет в фундаменталистских маргинальных кругах возрастет. Он делает расчет именно на это. Он может из этого извлечь свою выгоду, - полагает главный редактор альманаха современной христианской культуры "Дары" Сергей Чапнин.

Протоирей Андрей Кураев уверен, что действия Сергия (Романова) будут иметь последствия для схиигумена:

Довольно скоро за такие штучки последует лишение сана

– Я думаю, что довольно скоро за такие штучки последует лишение сана. Но надо иметь в виду, что Сергий Романов позиционирует себя как консерватор, как человек, верный традициям церковной старины. В этих традициях есть правила Архирейского собора, принятые еще в 5-м веке. Эти правила гласят: если некий храм захвачен раскольниками, то епископ должен обратиться к императору с просьбой прислать войска. Так что если будет силовое разрешение этого кризиса, это будет вполне в церковной традиции. Кстати говоря, и не только в церковной. Скажем, в США в 80-е годы были подобные случаи. Там секта "Дети Бога" тоже вела себя так, что пришлось использовать против нее оружие, и правительственные силы во главе с ФБР штурмовали их здание. Я не знаю, что сейчас делает РПЦ – но, наверное, есть какие-то общие правила разрешения таких кризисов. Скажем, когда террорист захватывает заложников, с ним стараются вступить в переговоры, найти людей, которые могли быть авторитетными для этого террориста, его родственников или даже духовных наставников, которые на его языке могли бы с ним поговорить и убедить как-то выйти из этого кризисного состояния.

–​ Как вам кажется, почему он вообще пошел на столь радикальные меры – захват монастыря, чего он хотел этим добиться?

Я считаю его откровенным фриком и фейковым персонажем

– Я считаю его откровенным фриком и фейковым персонажем. Монах – это человек, который обнулил все свои социальные аккаунты, изменил свое имя , отказался от фамилии, взял в ее скобки. Настоящий монах отказывается от недвижимости, от каких-то амбиций. Он ни с кем не бодается, ни на что не претендует, это человек, который сам себя лишил всех социальных прав и претензий. Это выбор самого человека – пойти путем такого юродства. Схимонах – это вообще живой мертвец. По большому счету, схимонах может просить людей только об одном: плюньте мне в морду для моего спасения. Я такое дерьмо, что мне это необходимо. Романов же ведет себя отнюдь не так. Он ведет себя как власть имущий. И это противоречит самой сути монашества, так что уже только за это надо было сорвать с него все эти одежды, – полагает Андрей Кураев.

Сергия (Романова)называют одним из лидеров “царебожников” – группы прихожан и духовенства РПЦ, особенно сильно почитающих последнего коронованного русского императора Николая Второго и его семью. Они почти не контролируются епископатом и часто состоят в оппозиции к руководству РПЦ. Схиигумен несколько раз заявлял, что пандемия коронавируса – выдумка злых сил, которые хотят провести "чипизацию населения”. Получила известность его проповедь, в которой он критиковал закрытие храмов РПЦ на время карантина, заявив, что это делалось под давлением “богоборческих властей”, духовным руководством вместе с “предтечами Антихриста”. Свои заявления он сопровождал антисемитскими выпадами.

Всего за время эпидемии в России, по официальным данным, заболели более 550 тысяч человек, умерли от COVID-19 7478 заболевших.