Координатор движения "Нет!" Андрей Пивоваров призвал противников принятия поправок в Конституцию России собраться на митинг в центре Москвы для обсуждения итогов голосования. Своё обращение он опубликовал у себя в телеграме.

О намерении выйти на Пушкинскую площадь сообщил так же в своём блоге муниципальный депутат московского района Хамовники Илья Азар. По сообщению корреспондента Русской службы Би-би-си Ильи Барабанова, уже около четырёх часов дня на площади дежурили подразделения Росгвардии и полиции в количестве, превышающем обычное.

На Пушкинской площади работают корреспонденты Радио Свобода. Они ведут трансляцию с места событий.

Акция протеста состоялась в центре Санкт-Петербургп на Дворцовой площади. Жители требовали отменить обнуление сроков действующего президента Владимира Путина и не переписывать Конституцию, передаёт корреспондент Север.Реалии.

В акции приняли участие около ста человек. Они держали в руках старую версию Конституции и плакаты. Их вытеснили с площади сотрудники полиции, росгвардии и городского коммунального комплекса, несколько человек задержаны, часть — до того, как успели попасть на акцию.