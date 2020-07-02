В Сиэтле полиция расчистила крупный протестный лагерь

В американском городе Сиэтл полицейские расчистили лагерь протестующих, который просуществовал около трёх недель.

В среду рано утром в этой так называемой "автономной зоне", занимавшей шесть кварталов, появились значительные силы вооруженных сотрудников полиции в специальном снаряжении. Они ликвидировали палатки и заграждения, установленные демонстрантами. По меньшей мере 31 человек был арестован за отказ разойтись, попытки помешать представителям власти и незаконное владение оружием и опасными предметами, включая ножи и металлические трубы.

Как сообщила журналистам шеф городской полиции Кармен Бест, расчистить зону, где располагался лагерь под названием "Капитолийский холм организованного протеста", распорядилась мэр Дженни Дуркан. Приказ она объяснила всплеском насилия на занятой протестующими территории, в том числе несколькими случаями стрельбы, в результате которых погибли двое подростков.

"Капитолийский холм организованного протеста" возник в начале июня – в ходе массовых стихийных выступлений по всей стране против полицейского произвола и социального неравенства. Они начались в конце мая после гибели в Миннеаполисе в результате задержания полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Некоторые из этих протестов сопровождались беспорядками, столкновениями, мародёрством и погромами.