В Twitter МИДа появилось сообщение о продаже базы туристов

Один из аккаунтов российского МИДа взломали хакеры. Они предлагают купить базу данных с информацией о российских туристах, претендовавших на получение помощи от государства. Автор сообщения предлагал купить базу с данными российских туристов, зарегистрировавшихся на портале "Госуслуги".

Хакеры предлагали купить эту базу за 66 биткоинов (42,7 млн руб.). Для тех, кто хотел бы купить эту базу, авторы предлагают обратиться по контакту в системе обмена сообщениями Jabber. Всего в базе более 115 тысяч записей. "Официальный аккаунт ситуационно-кризисного центра МИДа в Twitter взломали. Взлом был осуществлен более 12 часов назад", — заявили агентству "РИА Новости" в МИД России. Сейчас сообщение удалено из социальной сети.

15 мая правительство России выделило 900 млн рублей на оказание помощи российским гражданам, оказавшимся в сложном положении за границей из-за ситуации с COVID-19. До этого кабинет министров дважды выделял по 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом. Средства направляются на оплату временного жилья туристов, питания и других неотложных нужд. Получить помощь могли те, кто прошел регистрацию на "Госуслугах" и купил обратные билеты.