В США задержали помощницу миллиардера Джеффри Эпштейна

В США задержали бывшую подругу и помощницу миллиардера Джеффри Эпштейна, который в августе прошлого года покончил с собой в тюрьме после обвинений в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации. Сотрудники ФБР взяли Гислейн Максвелл под стражу в штате Нью-Гэмпшир утром в четверг, 2 июля. Как сообщают американские СМИ, Максвелл будут предъявлены обвинения в сговоре с миллиардером с целью сексуального насилия над несовершеннолетними девушками.
Сторона защиты задержание пока не комментировала.
Эпштейна задержали в июле 2019 года. По версии следствия, он получал сексуальные услуги от несовершеннолетних и сводил их с влиятельными людьми. Бизнесмен вину не признал. Через месяц после задержания Эпштейна нашли повешенным в тюремной камере в Нью-Йорке. Местонахождение Максвелл после ареста миллиардера было неизвестно.
- Впервые Эпштейн попал в поле зрения полиции в 2005 году. Тогда источники сообщали, что в городе Палм-Бич, штат Флорида, миллиардер совращал малолетних приглашая их домой.
- Около десяти лет назад Эпштейну удалось избежать обвинений благодаря сделке с прокуратурой в штате Флорида. Его обвиняли в растлении нескольких десятков несовершеннолетних в период с 1999 по 2007 годы (по другим данным, с 2002 по 2005). Он признал вину по менее серьезному обвинению и отбыл 13-месячный срок в тюрьме, в течение которого ему разрешали ходить на работу.
- Эпштейн был известен своими знакомствами с политиками и королевскими особами. До первых подозрений в преступной деятельности, его знали, в основном, как человека со связями в высших кругах. Его не раз видели общавшимся с богатыми и сильными мира сего, включая Дональда Трампа, бывшего президента Билла Клинтона и британского принца Эндрю.
- Одна из пострадавших от действий Эпштейна американка Вирджиния Джуффре заявляла, что финансист заставлял её заниматься сексом с влиятельными людьми, среди которых был принц Эндрю. На тот момент ей было 17 лет. В интервью сын британской королевы опроверг информацию о том, что у него были какие-либо отношения с Джуффре, но сообщил, что дружил с Эпштейном с начала 1990-х годов. В ноябре 2019 года из-за скандала принц сложил с себя обязанности члена королевского двора.
- Британская пресса писала, что компрометирующая информация о принце Эндрю могла оказаться в руках Москвы. Опасения связаны с бывшим американским полицейским Джоном Дуганом, у которого был доступ к расследованию дела Эпштейна. Более 10 лет назад Дуган покинул США и переехал в Россию. После возобновления дела Эпштейна американец писал, что до сих пор хранит конфиденциальные документы, в том числе о принце. Свою связь с российской разведкой Дуган отверг.
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