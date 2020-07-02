В США задержали помощницу миллиардера Джеффри Эпштейна

В США задержали бывшую подругу и помощницу миллиардера Джеффри Эпштейна, который в августе прошлого года покончил с собой в тюрьме после обвинений в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации. Сотрудники ФБР взяли Гислейн Максвелл под стражу в штате Нью-Гэмпшир утром в четверг, 2 июля. Как сообщают американские СМИ, Максвелл будут предъявлены обвинения в сговоре с миллиардером с целью сексуального насилия над несовершеннолетними девушками.

Сторона защиты задержание пока не комментировала.

Эпштейна задержали в июле 2019 года. По версии следствия, он получал сексуальные услуги от несовершеннолетних и сводил их с влиятельными людьми. Бизнесмен вину не признал. Через месяц после задержания Эпштейна нашли повешенным в тюремной камере в Нью-Йорке. Местонахождение Максвелл после ареста миллиардера было неизвестно.