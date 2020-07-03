"Незаметно рекламируют". Путину пожаловались на радужное мороженое

В пятницу Владимир Путин провел онлайн-встречу с участниками рабочей группы, готовившей поправки в Конституцию. В их числе была Екатерина Лахова, глава Союза женщин России и бывший депутат Госдумы. Лахова пожаловалась Путину на мороженое "Радуга", которое, по ее мнению, с детства заставляет детей привыкать к "нетрадиционным ценностям".

"Да, пропаганды у нас сегодня не должно быть. Но у нас сегодня рекламные щиты, например, вывешивают радужные, красивые вот эти цвета. Вроде это незаметно, с красивыми словами, или рекламируют мороженое, которое называют "Радугой", и так далее. "Употребляйте это мороженое", и так далее. Поэтому это косвенно, но все-таки заставляет привыкать наших детей к тому цвету, к тому флагу, который, в общем-то, вывешивался в том числе и на данном посольстве. Поэтому очень хотелось, чтобы все-таки те ценности, которые мы пытались заложить в нашу Конституцию, чтобы они были на контроле и у нас было правда, действительно, поручение, Владимир Владимирович", – сказала Лахова на встрече с президентом.

Лахова говорила про флаг ЛГБТИ-движения, вывешенный в Москве на здании посольства США в рамках "Месяца гордости", который отмечается во многих странах мира в июне. 25 июня считается днем ЛГБТИ-флага – именно в этот день в 1978 году он был впервые поднят во время парада Gay Freedom Day в Сан-Франциско. Помимо американской дипмиссии, радужный флаг вывесило на своем здании посольство Великобритании. Помимо этого, послы Великобритании, США, Новой Зеландии, Канады и Австралии выпустили 25 июня совместное заявление, в котором призвали Россию исполнять свои обязательства по защите прав всех граждан, в том числе геев, лесбиянок, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов. Представители движения "Сорок сороков" в тот же день устроили акцию у посольств США и Великобритании, во время которой несколько человек ходили по кругу и вытирали об ЛГБТИ-флаг ноги.

Глава Союза женщин России вспомнила про флаг на американском посольстве неслучайно: о нем на встрече с Путиным первым упомянул председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Путин в ответ с заявил, что этот жест американских дипломатов говорит о том, "кто работает в посольстве":

"Они кое-что показали там по поводу того, кто там работает. Но не страшно. Мы же ведь много раз говорили на этот счет, и у нас позиция понятная – в России не было, нет и не будет никаких ограничений религиозных и национальных, а также прав сексуальных меньшинств", – сказал российский президент.

Так или иначе, на предложение Екатерины Лаховой Владимир Путин отреагировал уже более сдержанно.

"Конечно, знаете, здесь же за каждым не уследишь, где кто какую этикетку там придумал, и так далее. Если есть основания полагать, что это пропаганда нетрадиционных для нас ценностей, то тогда просто без вот этих вот общественных организаций, которые разделяют официальную позицию российской власти, в том числе изложенную, на самом деле, и в Конституции, и в наших законах и подзаконных актах, которые еще раньше были приняты, нужно соответствующим образом, только не агрессивно, вот это самое главное, не агрессивно, выставить такой вот общественный контроль".

В новой редакции российской Конституции, которая была одобрена на прошедшем с многочисленными нарушениями всероссийском голосовании 1 июля, говорится о том, что брак является "союзом мужчины и женщины".

Мороженое "Радуга" производят в России сразу несколько компаний. Представитель одной из крупнейших в их ряду, вице-президент компании "Чистая линия" Армен Бениаминов, уже сказал в интервью радиостанции "Говорит Москва", что готов подчиниться решению о запрете "радужного" мороженого, если на этот счет будет принят какой-либо законодательный акт. В то же время он отметил, что продукция "Чистой линии" не имеет никакого отношения к ЛГБТ-сообществу, а цвета мороженого отличаются от цветов флага ЛГБТИ-движения.

На диалог Екатерины Лаховой и Владимира Путина о мороженом уже отреагировали пользователи соцсетей:

Это не первый случай за последнее время, когда россияне начинают спорить об уместности ЛГБТИ-флагов в маркетинге российских и зарубежных компаний. В конце июня мировые автомобильные концерны дополнили свои логотипы цветами радужного флага, чем вызвали неоднозначную реакцию комментаторов – в случае с концерном BMW, например, вплоть до обвинений в "предательстве идеалов бренда" и "навязывании либеральных ценностей".