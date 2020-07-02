"Для меня эта смерть реальна". Активисты в Праге похоронили Россию

Согласно данным ЦИК России, не на всех зарубежных участках россияне поддержали предложенные Владимиром Путиным и одобренные ранее парламентом изменения в российскую конституцию. Одна из таких стран – Чехия. В Праге против поправок высказались 82 процента, а в Брно – 83 процента проголосовавших людей. Это больше, чем где-либо еще.

Во время голосования несколько активистов принесли к зданию Российского центра науки и культуры в Праге, где находился избирательный участок, гроб с надписью "Россия". Перед этим гроб пронесли по Вацлавской площади. Акция не была санкционированной, однако чешская полиция ее проведению не мешала. Активисты пробыли напротив участка около часа: в это время пришедшие на голосование могли видеть гроб и слышать музыку, которую включили для них участники акции. Один из них – осужденный по так называемому "Болотному делу" Андрей Барабанов – рассказал, что это были символические похороны России.

– Почему вы начали акцию именно с Вацлавской площади?

Конституция была последним законом, который хоть как-то ограничивал президента

– Нам показалось, что это будет очень символично, потому что мы часто проводим другие наши акции на Вацлавской площади рядом с памятником (ранее активисты выходили сюда в поддержку осужденных по делу "Сети" или в поддержку политзаключенных в России. – Прим. РС). В Чехии, если уж ты несешь гроб, то надо его нести по Вацлавской площади, а для меня вчерашний день был, наверное, последней точкой, когда еще существовала прошлая Россия. Власти и раньше переписывали законы и подавляли людей, но вчерашний день стал последним днем эпохи.

– Какие поправки дают вам основания делать такой вывод?

– Безусловно, самая главная поправка, которая имеет значение, – о том, что Путин может находиться у власти вечно. Остальные для меня настолько важными не являются. Сколько было уже игр с законом, сколько раз до этого не соблюдалась Конституция, но это был последний закон, который хоть как-то ограничивал президента. Он, к сожалению, смог доказать людям, что нужно идти на это несуществующее голосование, а мы знаем, что оно несуществующее, потому что результаты постоянно фальсифицируют и делают это максимально демонстративно. Мне ничего больше не нужно, кроме того, чтобы в России у власти не находился человек, который решил, что он может оставаться до 2036 года, или до 2050… до того момента, пока он будет существовать. Для власти это все логично, потому что если президент потеряет власть, он окажется в Гаагском трибунале. К сожалению, как я сейчас уже вижу, люди способствовали тому, чтобы Путин находился у власти вечно. Для меня это самое безумное, что может произойти, особенно в 2020 году, когда и так у власти 20 лет остается один и тот же человек.

– Гроб уже не раз использовался во время различных акций, связанных с голосованием. Вы говорили о том, что гроб для вас – это конец предыдущей эпохи в России, но так говорили и раньше. Почему вы, несмотря на опыт российского протестного движения, все равно выбрали в качестве символа для своей акции похороны?

– Я понимаю, что до этого гроб уже использовался в разных акциях, и наверное, люди уже не раз придавали ему подобное значение, но все-таки, кажется, и у меня есть право на то, чтобы использовать такого рода символизм. Я и мои друзья сильно пострадали от той системы, которая существует в России. Я был вынужден уехать из страны, перебраться в Чехию, в том числе потому, что для меня жизнь в России – это постоянный риск, риск реальный.

Да, уже много раз говорили о том, что точка невозврата пройдена, что это последнее, что могло произойти, но когда начались обсуждения поправок к Конституции, я понял, что, к сожалению, в России люди не понимают, зачем нужна Конституция, зачем нужно за нее вступаться и стараться отстоять свое право на то, чтобы главный закон в стране не переписывали. Пусть он не соблюдался полностью, но он являлся сдерживающим фактором для тех, кто теперь станет максимально кровожадным из-за своего всевластия.

То, как в России воспринимают поправки, – приспособленчество и попытка выжить в тирании

Мы решили использовать символ гроба, потому что мы все-таки молодые люди, но уже успели пострадать от этой системы. Мы не являемся приспособленцами, не боимся завтрашнего дня, не обладаем имуществом, у нас ничего нет. У нас осталось только такое связующее звено, как русский язык. Но, к сожалению, те ценности и та информация, которая исходит сейчас из России, свидетельствует о том, что эта страна перестала быть такой, какой она до этого была. То, как в России воспринимают поправки, – к большому сожалению приспособленчество и попытка выжить в тирании, попытка выжить в авторитарном полицейском государстве. Если я продолжу жить с ощущением того, что это на меня влияет, я перестану быть человеком, потому что мне нужно дышать, разговаривать, мыслить, мне не нужно умирать внутри больного человека, который сам себя довел до этого состояния. К сожалению, огромное количество моих знакомых и друзей просто стали вот так вот умирать. Я имею в виду не в буквальном смысле, а то, что они находятся в перманентной депрессии. А если ты думающий человек, то другой возможности в России не существует. Для меня эта смерть реальна, – говорит активист Андрей Барабанов.