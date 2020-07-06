Зять премьер-министра Мишустина подал иск к Навальному

Бизнесмен Александр Удодов, муж сестры премьер-министра Михаила Мишустина, подал иск о защите чести и достоинства к основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному, сообщили в пресс-службе Люблинского суда: "К нам поступило исковое заявление от Александра Удодова о защите чести, достоинства и деловой репутации (статья 152 ГК РФ) к Алексею Навальному". Детали иска неизвестны.

Правительство России ушло в отставку в полном составе 15 января. Это произошло после выступления Путина с посланием Федеральному собранию. 16 января на пост председателя правительства был назначен экс-глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Бизнесмен Александр Удодов утверждал, что женат на сестре главы правительства.

"С 2008 года я женат на его родной сестре Наталии [Стениной]. Общих детей у нас нет, у меня от первого брака есть дочь-студентка. У супруги сын и дочь от первого брака. Сын после учебы и службы в армии живет и работает в Москве. Дочь какое-то время училась в Швейцарии, сейчас заканчивает обычную школу в Москве и собирается поступать в технический вуз. Сейчас мы с Наталией уже не живем вместе, но у меня сохранились хорошие отношения с ее семьей, наши мамы дружат", – отмечал Удодов.

Бизнесмен Александр Удодов подарил сестре Мишустина Наталии Стениной 1,3 гектара и два дома, писали "Открытые медиа". "Русская служба Би-би-си" называла Удодова партнером Стениной по ресторанному бизнесу. Кроме того, по данным ФБК, Удодов и Стенина значатся учредителями нескольких организаций, связанных с Мишустиным. Например, хоккейного клуба "Спортима", за который играет премьер-министр.