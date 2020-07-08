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Американский генерал: нет данных о гибели солдат в результате оплаченных Россией атак

Генеарал Фрэнк Маккензи (Архивное фото)

Во вторник один из высших американских генералов подтвердил сообщения о том, что американские разведка пришла к выводу, что Россия предложила талибам вознаграждения за убийство военнослужащих из международного контингента в Афганистане. Однако, заявил генерал, нет свидетельств того, что в результате были убиты американские военнослужащие.

По словам главы Центрального командования вооруженных сил США генерала Фрэнка Маккензи, в качестве командующего войсками, дислоцированными на этом театре военных действий, он хорошо знаком с разведывательными данными. Он назвал эти данные "тревожными", но не обнаружил "причинно-следственной связи". Одновременно, он подчеркнул негативную роль России в региона. Москва, сказал генерал Маккензи, в течение многих лет поставляла талибам оружие и поддерживала их финансово. "Мы должны помнить, что россияне не являются нашими друзьями. Они не желают нам добра, и мы должны помнить об этом постоянно когда мы оцениваем разведданные", - заявил генерал во время разговора с группой журналистов.

В последние недели американские газеты со ссылкой на источники в американских разведслужбах писали о том, что российская военная разведка (ГРУ) предложила талибам вознаграждения за убийства американцев и военнослужащих других стран из международного контингента в Афганистане. По данным Washington Post, американские аналитики считают, что жертвами оплаченных Россией атак могли стать несколько американских военнослужащих. В результате одной из таких атак, взрыва рядом с американской военно-воздушной базой, в апреле 2019 года погибли три морских пехотинца.

Российские официальные представители категорически отвергают подобные обвинения.

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