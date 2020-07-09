"Коммерсантъ": материалы на Сафронова собрала СВР

ФСБ получила материалы для возбуждения дела против журналиста Ивана Сафронова от Службы внешней разведки, пишет "Коммерсантъ". СВР "негласно контролировала переписку репортера, которую тот вел, используя домашний компьютер".

Согласно данным спецслужбы, в 2017 году Сафронов отправил материал, который "был получен в Чехии неким лицом, возможно связанным с разведкой этой страны". Еще два исследования, представленные следователями ФСБ, "анализируют результаты прослушки его телефонных разговоров и переписки". "При этом в материалах не указываются объем переданной информации и количество передач. Отсутствуют данные самого получателя, а также форма и сумма вознаграждения, якобы полученного за информацию, хотя и говорится, что измена Родине была осуществлена из корыстных побуждений", — добавляет издание.

7 июля Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего журналиста изданий "Коммерсантъ" и "Ведомости", ныне - советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в государственной измене. ФСБ обвиняет его в том, что будучи журналистом Сафронов сотрудничал с чешской службой внешней разведки, передавая ей секретные сведения.

По утверждению следствия, Сафронов был завербован в 2012 году, а в 2017-м получил задание собрать сведения о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и действиях российских военных на Ближнем Востоке и выполнил его.

Экспертизы из уголовного дела Сафронова, в которых утверждается, что сведения, которые он мог передавать за рубеж, составляют гостайну подготовили в министерстве обороны России, писали "Открытые медиа". По словам адвоката Ивана Павлова, представляющего интересы Сафронова, в Министерстве обороны подготовили две экспертизы, ещё одну составила Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству. При этом с содержанием экспертиз защиту арестованного так и не ознакомили, и о каких именно секретных сведениях идёт в них речь — до сих пор не ясно.