Из партии в партию. Александра Вагнер – о политической культуре

Практически незамеченным случился уход из украинской политики рок-певца Святослава Вакарчука, фронтмена популярной рок-группы "Океан Эльзы". У этого есть много причин, но главных несколько. Партия "Голос", созданная под последние парламентские выборы, сейчас, согласно опросам, набирает не больше 2 процентов голосов (на парламентских выборах год назад за нее проголосовали 5,82 процента избирателей). В такой ситуации лидер партии, конечно, должен покинуть свой пост, что Вакарчук и сделал, но он ещё и сложил мандат депутата Верховной рады, что для парламентария, руководствующегося политической этикой, поступок вообще-то немыслимый. Вакарчука избиратели запомнили как не очень активного, не предлагающего большого количества новых законопроектов политика, а после его ухода вспоминали предыдущее недолгое пребывание в Верховной раде (когда он был депутатом от блока "Наша Украина"), закончившееся десятилетием ранее приблизительно так же, как и нынешнее.

Партия "Голос", как отмечал после ее создания правозащитник Владимир Яворский, больше других украинских партий опирается в своей программе на права человека и предлагает в том числе деолигархизацию политики. Партия является открыто проевропейской, но теперь, после снижения рейтинга и ухода узнаваемого избирателями лидера, нельзя исключать, что до следующих парламентских выборов "Голос" не доживет. А с ней в политической жизни Украины может стать меньше тех ценностей, для продвижения которых эта партия создавалась. Такой факт заставляет в очередной раз констатировать: политическая система Украины и вообще стран, появившихся после распада СССР, уже много лет страдает существенным недостатком – в ней почти нет места стремлению продвигать идеи, зато есть придуманные под выборы политические проекты.

Хотя политологи и относят "Голос" к правоцентристским партиям, её программа скорее основана на ценностях социал-демократических. Вообще проблема определить её политическую принадлежность, да и принадлежность других украинских партий возникает в связи с тем, что идеи заменены ситуативными пассажами или общими фразами. А на постоянной смене идей в управлении государством и строится общественная жизнь в странах с развитыми политическими институтами. Консерваторов у власти сменяют демократы, социал-демократов или "зелёных" – гражданские или христианские демократы и т.д. Можно, конечно, спорить о том, что и нынешние классические партии консерваторов и социалистов (не крайне левых) на запад от стран бывшего СССР уже не те, что раньше, они заигрывают с идеями противоположного лагеря или вообще впадают в популизм. Можно вспомнить и о том, что политический кризис в ЕС подстегнул появление новых партий, но нельзя отрицать, что политическая культура баланса идей постсоветскому пространству все ещё чужда, а возможно, даже непонятна – в первую очередь избирателям. Украинский избиратель по крайней мере давно запутался, какие ценности предлагают ему те или иные политические силы.

Взять, к примеру, партию бывшего украинского президента Петра Порошенко. Сейчас она называется "Европейская солидарность", но уже дважды прежде меняла название: была и просто "Солидарностью" (сразу после основания в 2001 году) и "Блоком Петра Порошенко. Солидарность". Правда, каким бы название ни было, эта партия придерживалась социал-демократических позиций, имела в своем названии слово "солидарность", отсылающее к социалистическим политическим теориям, хотя при этом в свою программу закладывает и элементы правоцентристских программ – есть и фразы про духовность и традиционные ценности, про развитие "национального культурного продукта" – по сути, то, против чего и выступает социал-демократия, заменяя национальное всеобщим и общественным.

Как избирателям разобраться, какого кота в мешке выбрать, когда в программах украинских партий говорится о реформах – но не говорится о том, что эти реформы принесут избирателю после их реализации?

Ещё один пример – партия "Батькивщина", лидером которой является Юлия Тимошенко. Созданная больше 20 лет назад, эта политическая организация своего названия никогда не меняла, зато её политика не соответствует утвержденной перед последними парламентскими выборами программе. Популист Тимошенко, зафиксировав в программе приверженность интеграции Украины в евроатлантические структуры, позволяет себе голосовать против ключевого законопроекта, который дает возможность черпать дотации Евросоюза и дешевые кредиты МВФ, или вдруг заявляет (как бывало в те времена, когда в Верховной раде заседал лидер коммунистов Петр Симоненко), что правительство Украины находится под внешним управлением.

Как избирателям разобраться, какого кота в мешке выбрать, когда в программах украинских партий говорится о реформах – но не говорится о том, что эти реформы принесут избирателю после их реализации? Когда под словосочетанием "справедливое начисление пенсии" не объясняется, как этого достичь? Голосующему предлагается самостоятельно конструировать – не собираются ли уравнять размер пенсий, чтобы они были для всех одинаковыми? Или здесь имелось в виду что-то другое? Многие украинские партии ратуют за "образование, доступное для всех", но в своих программах не рассказывают, как преодолеть проблему недофинансирования школ, когда родители вынуждены делать ежемесячные взносы за обучение детей, например в государственной системе среднего образования, и т.д.

В программах партий не обозначены конкретные механизмы, с помощью которых можно было бы реформировать экономику и общественные институты; партии раскалываются, не успев научиться добиваться политических целей: депутаты перебегают из одного политического проекта в другой. К счастью, некоторые из них при этом оставляют за собой политические взгляды, хотя и так бывает не всегда. Этот процесс бесконечного перетекания приводит к тому, что в стране не выработана преемственность политической культуры, идей, которые были бы узнаваемы из выборов в выборы.

Даже президент страны и неформальный лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский, кажется, чужд этой идее. Ещё совсем недавно он говорил, что приходит во власть только на один срок, а потом начал публично сомневаться в том, что успеет все намеченное сделать за отведенные пять лет. Но что же будет с его партией, с намерением тесной интеграции с Евросоюзом, которую она продвигает, если Зеленский покинет политику?

Бесконечно можно говорить о том, что во власть должны прийти новые лица – и на недавней пресс-конференции нынешний президент Украины жаловался, что никак не может найти подходящие кадры на ключевые государственные посты. Даже предлагал журналисту войти в правительство. Но эта проблема отпадает сама собой, если существуют профессиональные политики, а не люди у власти, совмещающие политический пост с бизнесом. Ни одна из украинских партий, ни один из пока не сильно запятнавших свою репутацию политиков ещё не предложили создать в Украине работающую политическую систему, при которой не менялись бы названия политических блоков, идеология, а существовали бы теневые правительства в рамках одной политической силы. Они после прихода к власти в парламенте могли бы сразу, без обучающих семинаров, какие устраивали для депутатов от "Слуги народа" после последних выборов, приступать к выполнению своих обязанностей.

От существующих столетиями политических идей можно с легкостью отмахнуться, но именно они формируют политическую культуру государства и, следовательно, его дальнейшее развитие.

Александра Вагнер – журналист Радио Свобода​

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